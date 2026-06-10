Sanatçılardan ‘mutlak butlan’ tepkisi: Bestelerimizi kullandırmayacağız

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin 21 Mayıs’ta CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” kararı vererek Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetmesine sanatçılardan tepki geldi.

Zülfü Livaneli, Selda Bağcan, Suavi ve Edip Akbayram’ın ailesi adına açıklama yapan Türkü Akbayram, eserlerinin ve kayıtlarının Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından kullanılmasına izin vermediklerini duyurdu.

“İzinsiz kullanımlara karşı sürecin takipçisi olacağım”

Sanatçıların açıklamaları şöyle:

Zülfü Livaneli: “Butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezi’nin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur.”

Selda Bağcan: “Butlanla gelen mevcut CHP merkezinin; sesimi, bestelerimi ve kayıtlarımı herhangi bir etkinlikte, yayında ya da siyasi çalışmada kullanmasına iznim yoktur.”

Akbayram Ailesi adına açıklama yapan Edip Akbayram’ın kızı ve müzisyen Türkü Akbayram: “Kamuoyunda ‘mutlak butlan’ olarak anılan süreç ve beraberinde yaşanan gelişmelerin; Edip Akbayram’ın hayatı boyunca savunduğu demokratik anlayışla örtüşmediğini düşündüğümüzü ifade etmek isteriz. Bu nedenle, Edip Akbayram’ın yorumladığı eserlerin, kamuoyunda ‘mutlak butlan’ sürecinin temsilcisi veya destekleyici olarak görülen kişi, grup ve organizasyonlar tarafından siyasi etkinliklerde kullanılmasına izin vermediğimizi beyan eder, kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Suavi: “Değerli dostlar… Bana ait olan ve/veya yorumcusu olduğum hiçbir eserimin-eserin butlan ile göreve gelenler ve onun tarafı olanlar eliyle, herhangi bir ortamda kullanılmasını istemediğimi, olası izinsiz kullanımlara karşı sürecin takipçisi olacağımı paylaşmak isterim. Saygıyla.” (TY)