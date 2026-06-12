Sendikacılardan 'mutlak butlan' tepkisi: "Özgür Özel’in yanındayız"

Aralarında geçmişte Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) genel başkanlığı yapmış çok sayıda sendika yöneticisi, yayımladıkları açıklamayla ‘mutlak butlan’ kararına tepki gösterdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs’ta CHP ’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin 'mutlak butlan' kararı vererek Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kılıçdaroğlu ile eski yönetimin ise görevi devralmasına hükmetmişti.

“Hukuka, demokrasiye, adalete ve vicdana aykırı bir yargı darbesi olan mutlak butlan kararını şiddetle kınıyoruz” diyen 62 sendikacı, kararının amacını, “sandığı göstermelik hâle getirmek ve mevcut siyasi iktidarı kurtarmak” olarak değerlendirdi.

‘Mutlak butlan’ nedir?

“Mesele sadece CHP değil”

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetiminin yanında olduklarını belirten sendikacılar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesele sadece CHP değil, memleket, hukuk ve demokrasidir. Butlancılar meşru değildir. Yapacakları yegâne iş, bir an önce Kurultayın toplanmasını sağlamaktır. Butlancıların oyalama ve engelleme oyunları devam ederse halkın umudu ayakta tutulmalı; millete güvenenler, sandığa güvenenler, adalete ve hukuka güvenenler butlancıların oyununu boşa çıkarmalıdır.”

Mutlak butlan kararına tepkiler

“İlk imzacılar” olan 62 sendikacının isimleri şöyle:

Bayram Ali Meral (Türk-İş Genel Başkanı, Milletvekili), Rıdvan Budak (DİSK Genel Başkanı, Milletvekili), Erol Ekici (DİSK Genel Başkanı), Kani Beko (DİSK Genel Başkanı, Milletvekili), Ali Canci (DİSK Genel Başkan Yardımcısı), Hüseyin Karakoç (Türk-İş Genel Sekreteri), Mustafa Türkel (Türk-İş Genel Sekreteri, Tek Gıda-İş Genel Başkanı), Faruk Büyükkucak (Türk-İş İstanbul Bölge Temsilcisi), Atilla Ayçin (Hava-İş Genel Başkanı), Cevdet Selvi (Petrol-İş Genel Başkanı, Milletvekili), Celal Özdoğan (Otomobil-İş Genel Başkanı), İzzet Çetin (Harb-İş Genel Başkanı, Milletvekili), Murat Bekem (Türkiye Maden-İş Genel Başkanı), Mustafa Bağçeci (Kristal-İş Genel Başkanı), Mustafa Öztaşkın (Petrol-İş Genel Başkanı), Raif Kılıç (Liman-İş Genel Başkanı), Yener Kaya (Deri-İş Genel Başkanı), Ziya Yılmaz (Birleşik Metal-İş Genel Başkanı), Ahmet Cengiz (Belediye-İş Genel Mali Sekreteri), Ahmet Okuyan (Kristal-İş Genel Başkan Vekili), Ali Özgül (Belediye-İş Genel Teşkilat Sekreteri), Ayhan Uygun (Hava-İş Genel Eğitim Sekreteri), Eyüp Kaplan (Hava-İş Genel Mali Sekreteri), İsmet Yiğit (Petrol-İş Yönetim Kurulu Üyesi), Levent Dokuyucu (Haber-İş Genel Sekreteri), Mehdi Komaç (Gıda-İş sendikası yöneticisi), Muharrem Kılıç (DİSK Tekstil Genel Sekreteri), Munzur Pekgüleç (Deri-İş Genel Başkan Yardımcısı), Mustafa Paçal (Öz Gıda-İş Yönetim Kurulu Üyesi), Mustafa Yağcı (Hava-İş Genel Sekreteri), Münür Dinler (Kristal-İş Genel Sekreteri), Şinasi Tüysüz (Yol-İş Genel Mali Sekreteri), Tekin Akın (Petrol-İş Mali Sekreteri), Ziya Karadeniz (Kristal-İş Genel Başkan Yardımcısı), Ahmet Çankaya (Yol-İş Konya Şube Başkanı), Ahmet Karatay (Haber-İş İstanbul Şube Başkanı), Abdullah Özdemir (Tek Gıda-İş Şube Başkanı), Ali Akdağ (Yol-İş İstanbul Şube Başkanı), Atilla Pasin (Belediye-İş İzmir Şube Başkanı), Aynur Karaaslan (Tez Koop-İş İstanbul Şube Başkanı), Aziz Aktay (Belediye-İş Trakya Şube Başkanı), Beyler Yurdakul (Belediye-İş İzmir Şube Başkanı), Eğin Fidan (Harb-İş Gelibolu Şube Başkanı), Hasan Başkaya (Tek Gıda-İş Şube Başkanı), Hasan Gülüm (Belediye-İş Şube Başkanı), Hüseyin Durmaz (Genel-İş Şube Başkanı), Hüseyin İncesu (Belediye-İş İstanbul Şube Başkanı), İsmail Evren (Yol-İş İzmir Şube Başkanı), Kıyas Daşkaya (Yol-İş Erzurum Şube Başkanı), Mahmut Kılıç (Demiryol-İş Şube Başkanı), Mamo Polat (Yol-İş İstanbul Şube Yöneticisi), Metin Yavaş (Yol-İş İzmir Şube Sekreteri), Nesim Aksakal (Petrol-İş İstanbul Şube Başkanı), Nursal Kaya (Yol-İş Bursa Şube Başkanı), Remzi Polat (Belediye-İş Kocaeli Şube Başkanı), Reşat Tüysüz (Petrol-İş İstanbul Şube Başkanı), Sadettin Yıldırım (Belediye-İş İETT Şube Başkanı), Servet Demirkaya (Yol-İş Ankara Şube Sekreteri), Süleyman Karakaya (Belediye-İş İzmir Şube Başkanı), Süreyya Doğan (Genel-İş Şube Başkanı), Şenol Bektaş (Yol-İş İstanbul Şube Yöneticisi), Şaban Tören (Deri-İş ve Belediye-İş sendikaları Şube Başkanı), Telet Özdemir (Belediye-İş İzmit Şube Başkanı).

(VC)