66 sivil toplum kuruluşu ve 720 yurttaştan “Mutlak Butlan” kararına tepki

Aralarında sivil toplum kuruluşları, platformlar, meslek örgütleri ve yurttaşların bulunduğu geniş bir grup, CHP hakkında verilen “mutlak butlan” kararına karşı ortak bir kamuoyu açıklaması yayımladı. Açıklamada, söz konusu kararın yalnızca bir siyasi partiye değil, toplumun demokratik iradesine yönelik bir müdahale olduğuna işaret edildi.

“Hayatımızı ve Geleceğimizi Değiştirme Hakkımıza Yapılan Saldırıya Boyun Eğmeyeceğiz” başlığıyla yayımlanan açıklamada, siyasi partilerden derneklere, belediyelerden üniversitelere kadar toplumun özgür iradesini ortaya koyduğu tüm kurumların hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada, seçme ve seçilme hakkının fiilen ortadan kaldırıldığı vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şöyle: Hayatımızı ve geleceğimizi değiştirme hakkımıza yapılan saldırıya boyun eğmeyeceğiz. CHP için verilen mutlak butlan kararı, toplumun hayatını ve geleceğini değiştirme hakkını elinden alma hamlesidir. Demokratik düzene açık bir müdahaledir. Siyasi partiler, dernekler, meslek odaları, sendikalar, üniversiteler, belediyeler başta olmak üzere toplumun özgür iradesini ortaya koyduğu bütün kurumlar hedef alınmakta, seçme-seçilme hakkı fiilen ortadan kaldırılmaktadır. İktidar yargı eliyle siyaseti kendi lehine düzenlemek, mutlak butlanla, kayyımlarla, örgütlenme, ifade özgürlükleri önündeki hukuk ve anayasa dışı engellerle toplumun nefesini kesmek, geleceği için umut duymasını engellemek, toplumsal iradeyi teslim almak istiyor. Anayasal haklarımızı, özgürlüklerimizi, adalet duygumuzu, toplumsal barışı, ortak geleceğimiz için umut besleme hakkımızı hedef alan, ülkeyi seçimsiz, muhalefetsiz, toplumun iradesinin hiçe sayıldığı bir kayyım cehennemine dönüştürmeyi amaçlayan mutlak butlan kararına karşı sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar olarak herkesi toplumsal barış ve demokrasi için ortak mücadeleye çağırıyoruz

66 kurumsal imza: 10 Ekim Barış Derneği, Adana Ekoloji Platformu, Akdeniz Engelliler Federasyonu, Alevi Düşünce Ocağı Derneği, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Antalya Biz LGBTİ+ İnisiyatifi, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği Adam-Der, Atakent Mahallesi Kadın Meclisi, Barış Akademisyenleri, Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi, Barış İçin Toplumsal Girişim, Birarada, Birarada Bilim Sanat Araştırma ve Dayanışma Derneği, Bodrum Kadın Platformu, Burhaniye Çevre Platformu, Datça Kadın Platformu, Demokrasi İçin Birlik, Demokratik Çerkes Kongresi Girişimi, Devrimci 78'liler Federasyonu, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP), Dicle Görme Engelliler Derneği, Dinamik Engelliler Derneği, Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim, Ege Çevre Platformu (EGEÇEP), Ekoloji Birliği, Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği, Engelli Hayvanları Koruma ve Hayvan Hakları Derneği, Engelliler Federasyonu, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Eşitlik İzleme Grubu (EŞİTİZ), Feminist Kadın Çevresi, Haliç Dayanışması, Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği, İklim Adaleti Koalisyonu, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi, İstanbul Kent Savunması, İstanbul Tabip Odası, İzmir Barış Forumu, İzmir Belgesel Festivali (İZDOC), Kadın Yazarlar Derneği, Kadının İnsan Hakları Derneği, KHK'lı Platformları Birliği, Kuşadası Kent Dayanışması, Kuşadası Çevre Platformu, Kuşadası Kadın Platformu, Mersin Engelli Çocuk Anneleri ve Gönüllüleri Derneği, Mersin Engelli Kadınlar Dayanışma Derneği, MUÇEP, MUÇEP Datça Meclisi, Öğretim Üyeleri Derneği, Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi, Patnos Dernekleri Federasyonu, Sağlamcılığa Karşı Kadın Hareketi Derneği, Sarıyer Kent Dayanışması, Sulukule Platformu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi, Türkiye Sosyalist Partisi, Umudun Kadınları Dergisi, Validebağ Savunması, Yan Yanayız Biraradayız, Yeşil Yaşam İnisiyatifi, Yeşil Sol Parti, Yurttaş Girişimi.

720 Bireysel İmza:

Abdullah Aysu, Abdullah Demirbaş, Abdurrahman Arıman, Abdülmecit Yılmaz, Adil Demirci, Adil Okay, Adnan Gölpunar, Ahmet Arda, Ahmet Asena, Ahmet Çevik, Ahmet Dindar, Ahmet Doğan, Ahmet Erkam Saraç, Ahmet Erkan, Ahmet Ersoy, Ahmet Muhtar Çakmak, Ahmet Okumuş, Ahmet Ümit, Akın Atalay, Akın Birdal, Akın Kösetorunu, Ali Galip Yıldız, Ali Günaydın, Ali Gürlek, Ali İştem, Ali Karakoç, Ali Kuşatman, Ali Yıldız, Aliye İlay İlkay, Alp Kural, Alpar Sevgen, Arif Ali Cangı, Arif İsmet Yılmaz, Arzu Erkan, Arzu Eylem, Arzu Filiz Güngör, Arzu Müge Özaydın, Asım Yaman, Aslan Gökbuget, Aslı Akıncı Utkan, Aslı Posacıoğlu, Asuman Çakır, Asuman Fırtına, Atilla Ansal, Atilla Bahçıvan, Atilla Göktürk, Attila Turnaoğlu, Aybike Ertürk, Ayça Erkol, Aydın Bodur, Aydın Deniz, Aydın Şekerci, Aydın Şimşek, Ayfer Tunç, Ayhan Çelik, Ayhan Ergenç, Ayhan Saygı, Aykut Alyanak, Ayla Atalay, Ayla Şesan, Ayla Türksoy, Aylin Adalıoğlu, Aynur Erman, Aysel Hoşgit, Ayşe Arben Altunç, Ayşe Ataman, Ayşe Bakkalcı, Ayşe Başak Kaban, Ayşe Demirsöz, Ayşe Fügen Aybars, Ayşe Gözen, Ayşe Koçak, Ayşe Nurbanu Pekol, Ayşe Sarısayın, Ayşe Sönmez, Ayşe Şafak Kanca, Ayşegül Ateş, Ayşegül Devecioğlu, Ayşegül Kaya, Ayşegül Tezören, Ayşen Işık, Ayten Aktepe, Ayten Caynak, Ayten Yıldırım, Aytul Ercil, Aziz Gülhan, Azumet Avcı, Bahadır Altan, Bahri Belen, Banu Can, Banu Paker, Barış Trak, Baskın Oran, Başak Belhan, Başak Yıldırım, Bediz Sel, Belgin Bıyıkoğlu, Belgin Tekçe, Belgin Vardar, Belma Fırat, Berna Kılınç, Betül Arıbaş, Betül Kırdar, Betül Tanbay, Beydağ Tıraş Öneri, Beyza Üstün, Bilge Bayrak, Billur Cremer, Binnaz Toprak, Biriz Berksoy, Burhanettin Kaya, Bülend Tuna, Bülent Atamer, Bülent Boran, Bülent Boyacıoğlu, Bülent Tekin, Bülent Yarbaşı, C. Hakkı Zariç, Cabir Özyıldız, Cahit Lomen, Cahit Mete, Can Irmak Özinanır, Can Sönmez, Candan Badem, Candan Göz, Celal Korkut Yıldırım, Celal Polat, Cemile Özeker, Cengiz Arın, Cengiz Tamtunalı, Ceren Gündoğan, Cevza Sevgen, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Cihat Aktar, Cuma Baş, Çağatay Anadol, Çağrı Sert, Çiğdem Özbaş, Çisem Çelikel, Defne Asal, Defne Suman, Demet Aşkın, Demet Ayşe Uyar, Demet Güzel, Demet Parlar, Demir Meftun Başaran, Deniz Durukan, Deniz İşler, Derya Güçlü, Didem Berkes, Didem Gençtürk, Dilek Bulut, Dilek Dinçer, Dilek Dizdar, Dilek Gökçin, Dilek Metin Sert, Dilek Yılmaz, Doğan Bermek, Doğan Çakmak, Doğan Erol, Doğan Fırtına, Doğan Mahalleli, Doğan Özgüden, Doğu Ergil, Doğu Yücel, Duran Köksal, Dursun Bektaş, Ebru Akkan, Ebru Erginbay, Ebru Nuhoğlu, Elçin Asuroğlu, Elif Demirel, Elif Sandal Önal, Elif Topkaya Sevinç, Elvan Özkaya, Emek Aksoy, Emel Kızılcık, Emel Memiş, Emel Sungur, Emel Uzman, Emin Yaşar, Emine Nur Çakır Diler, Emine Şimşek Emiral, Emrah Yüce, Ender Arat, Enes Atila Pay, Engin İpci, Enise Sevilay İlkay, Enver Laçin, Ercan İpekçi, Erdal Karayazgan, Erdoğan Aydın, Erdoğan Kahyaoğlu, Erdoğan Özüdoğru, Erdoğan Saylı, Erdoğan Serin, Erendiz Atasü, Ergin Cinmen, Ergun Duran, Ergün Eşşizoğlu, Ergün Özgür, Erhan Erdoğan, Erhan Öğüt, Erim Demirci, Erkan Kayılı, Erol Katırcıoğlu, Erol Kızılelma, Ertan Meyan, Esra Arma, Esra Çiçek Mercan, Esra Ece Kutlu, Esra Genç, Esra Koç, Esra Mungan, Esvet Ersoy, Faruk Birtek, Faruk Eren, Fatih Gezer, Fatih Mehmet Ertekin, Fatih Polat, Fatin Kanat, Fatma Aytaç, Fatma Bostan Ünsal, Fatma Gök, Fatma Gülten Gülay, Fatma Kılıç, Fatma Müge Göçek, Fatmagül Berktay, Fatoş Erkman, Feray Mertoğlu, Ferhan Türk, Ferhat Kentel, Feride Eralp, Feride Şermin Utku, Ferruh Akay, Fethiye Çetin, Feyha Karslı, Fırat Sönmez, Fidan Eroğlu, Figen Demir Çıra, Figen Küçüksezer, Figen Öcal, Fikret Çınar, Filiz Balta, Filiz Kerestecioğlu, Filiz Küknaroğlu, Funda Demir Bozkurt, Funda Ekin, Funda Oral, Füsun Ertuğ, Füsun Özlen, Füsun Şeker, Gamze Burcu Gül, Gaye Boralıoğlu, Gaye Keskin, Gençay Gürsoy, Gonca Özmen, Gökçeçiçek Ayata, Gökçen Kantar, Gökhan Nuri Dinçer, Göksel Bakaç Tümay, Gönül Gökhan, Gözde Balcısoy, Gözde Şeker Fırtına, Gül Büyükbay, Gül Büyükbeşe, Gül Tanghe, Gülay Coşkun Tan, Gülizar Irmak, Gülnur Aksop, Gülser Öztunalı Kayır, Gülseren Onanç, Gülseren Pusat, Gülsüm Çisem Özer, Gülsüm Güvenli, Gülsüm Öz, Gülten Halıcı, Gülümser Koçak, Gündüz Vassaf, Güngör Tekgümüş, Günseli Kaya, Gürel Sürücü, Gürhan Ertür, Gürsel Korat, Gürşenay Dalveren, Güzin Sarıoğlu, H. Rifat Yüzbaşıoğlu, Hacer Ansal, Hacer Erişkin Sert, Hadi Cin, Hakan Gönenli, Hakan İşcen, Halide Yıldırım, Halil Akıncı, Halil İbrahim Özcan, Halil İbrahim Yenigün, Halil Yenigün, Halim Bulutoğlu, Halime Güner, Halime Şaman, Haluk Rıza Tabuk, Hande Çiğdemoğlu, Hande Sakarya, Hanife Aliefendioğlu, Haris Yardımcı, Hasan Cemal, Hatice Akuğur, Hatice Altınışık, Hatice Bal, Hatice Engin, Hatice Erbay, Haydar Baran, Haydar Ergülen, Hayriye Sakarya, Hıdır Kırkıcı, Hilal Eren, Hülya Gül, Hülya Gülbahar, Hülya Key, Hülya Noack, Hürriyet Karadeniz, Hüsamettin Onanç, Hüseyin Aslan, Hüseyin Eminoğlu, Hüseyin Kaya, Hüseyin Küçükbalaban, Irmak Zileli, Işık Aka, Işık Demirtaş, Işıl Demirakın, Işıl Işık, Işıl Madak, Işın Tuğrul, İbrahim Akın, İbrahim Betil, İbrahim Bilen, İbrahim Kaboğlu, İbrahim Kayan, İbrahim Yener, İlkay Akkaya, İlkay Alptekin Demir, İlkay Noylan, İlke Çandırbay, İlminur Yiğitoğlu, İnci Özkan Kerestecioğlu, İnci Tuğsavul, İpek Akyıldız, İrfan Eroğlu, İrfan Özdabak, İshak Kocabıyık, İsmail Duygulu, İsmail Gönen, İsmail Güzelsoy, İsmail Mahmutoğlu, İsmet Apak, Kadir Gündüz, Kadir Nas, Kamil Tekin Sürek, Karabekir Akkoyunlu, Kazmir Pamir, Kemal Aytaç, Kemal Engin, Kemalettin Yıldız, Kenan Temir, Kerem Fırtına, Kerem Işık, Kevser Cüre, Korhan Atay, Lal Laleş, Lale Çarkacı, Lalezar Nergiz, Latife Demirci Kahya, Levent Akçasu, Levent Köker, Levent Özses, Levent Tumlu, Levent Tüzel, Leyla Ataç, Leyla Olça, Leyla Rukiye Süren, Lokman Babat, Ludmila Denise, Ludmilla Denişenko, Lütfü Gölpunar, M. Aydın Şekerci, M. İrem Afşin, Mardin Çevder, Margarit Biton, Mehmet Adil Güler, Mehmet Aktürk, Mehmet Çelik, Mehmet Demirezen, Mehmet Erkal, Mehmet Ersayan, Mehmet Ersoy, Mehmet Gürsoy, Mehmet Haluk Tüzünkam, Mehmet Sami Akalın, Mehmet Sinan Çakım, Mehmet Ural, Mehmet Ümit Erdem, Mehtap Meral, Mehveş Güney, Melek Eşkazan, Melek Köni, Melih Özeren, Meliha Öztoprak, Melike İlgün, Meltem Anayaroğlu, Menekşe Toprak, Meral Camcı, Meral Karakartal, Meral Özbek, Meral Yapışkan, Merve Yakut, Meryem Koray, Meryem Turan, Mesut Coşkun, Mesut Yalazan, Metin Ersoy, Metin Irmak, Metin Ölken, Metin V. Bayrak, Mine Göknar, Mine Metin, Mine Nazari, Miray Atacanlı, Muharrem Armutlu, Muhsin Ekmekçi, Mukaddes Erdoğdu, Murat Atabay, Murat Bilhan, Murat Gülsoy, Murat Özyüksel, Musa Piroğlu, Mustafa Cınar, Mustafa Ecevit, Mustafa Elveren, Mustafa Fahir Üzümcü, Mustafa Fevzi Erk, Mustafa Güçlü, Mustafa Kemal Coşkun, Mustafa Kırmızıgül, Mustafa Paçal, Mustafa Yıldız, Muzaffer Asma, Muzaffer Yazıcı, Müge Karalom, Müjgan Altundaşar, Münir Korkmaz, Münire Dağ, Müzeyyen Hande Yağcı, Müzeyyen Tümerk, Naci Akıncı, Nazım Tural, Nazif İnhanlı, Nazik Işık, Nazike Seçil Hayırlı, Nazire Gülşen Çolak, Nazlı Andan, Necdet Kılıç, Necla Türemen, Necmi Demir, Necmiye Alpay, Nedime Erdoğan, Nejat Taştan, Nejdet Filizoğlu, Nejla Osseiran, Neriman Aydın, Nermin Bayçin, Nermin Fenmen, Nermin Sinar, Nermin Sungur, Nermin Yıldırım, Neslihan Sezer, Nesrin Küçükoğlu, Nesrin Nas, Nesrin Sungur Çakmak, Nesrin Uçar, Nesteren Davutoğlu, Neşe Dursun, Neşe Erdilek, Neşe Evren, Neşe Sevilir, Neşe Tuncer, Neşe Yaşın, Nevay Samer, Nevin Özey, Nevzat Çağlar Tüfekçi, Nevzat Onaran, Nezihe Bilhan, Nezir Dorak, Nihat Bayram, Nihayet Düzel, Nil Mutluer, Nilay Karaelmas, Nilgün Doğançay, Nilgün Eser, Nilgün Özşahin, Nilgün Toker, Nilüfer Akgün, Nilüfer J. Duna, Nilüfer Kuyaş, Nuh Seler Cebecioğlu, Nur Bekata Mardin, Nur Berkman, Nur İlkin, Nuran Gülenç, Nuran Nas, Nuray Atalayer, Nurcan Baysal, Nurgül Çetinkaya, Nurhan Suerdem, Nuri Ersoy, Nuri Ödemiş, Nuriye Yıldız, Nurşen Sönmez, Nurten Ertuğrul, Nurten Köroğlu, Nükhet Eren, Oktay Murat, Oktay Özel, Olcay Şimşek, Onur Hamzaoğlu, Onursal Özbek, Orhan Dirkeç, Orhan Doğançay, Orhan Silier, Osman Şahinalp, Oya Baydar, Oya Katırcı, Oya Özgüven, Öget Öktem Tanör, Ömer Ceylan, Ömer Faruk, Ömer Faruk Akınbingöl, Ömer Kavili, Ömer Madra, Ömür Kızılgün, Ömür Orhun, Özcan Yaman, Özden Dönmez, Özden İpci, Özge Doğar, Özkan Yurdakul, Özlem Akıncı, Özlem Şekercioğlu, Öznur Tosun, Pera Erdir, Perihan Meşeli, Pınar Saip, Polat Özlüoğlu, Ramazan Sağ, Ravil Mansur, Reyan Tuvi, Reyhan Kavaklıoğlu, Rezzan Karapars, Rezzan Tuncay, Rıdvan Hatun, Rıza Arıcan, Rıza Türmen, Rıza Volkan Fırtına, Rojhat Aslan, Ruhan Bilkay, Ruhi Koç, Rukiye Uslu, Sabriye Kabayel, Saffet Ercan, Sahra Daşdemir, Said Kocatepe, Saime Erkal, Saime Tuğrul, Sait Çetinoğlu, Sakin Günel, Salih Zeki Tombak, Saliha Yayla, Sarya Toprak, Sayım Gültekin, Sedef Özge, Sefa Feza Aslan, Sefa Meneviş, Selahattin Nesipoğlu, Selen Tekgümüş, Selim Çiçek, Selin Dilmener, Sema Kendirci Uğurman, Sema Yurtbilir Yavuz, Semih Gümüş, Sena Kaleli, Senma Bayraktar, Sepin Sinanlıoğlu, Serap Asal, Serap Yaman, Serdar Esen, Serin Erengezgin, Seval Aksoy, Seval Eşer, Sevda Çelik Özbingöl, Sevda İvgen, Sevda Karagedik, Sevilay Adıgüzel, Sevinç Koçak, Sevinç Ünal, Sevtap Ayyıldız, Sezer Ayvaz Ateş, Sezgin Kartal, Sibel Aydın Tekgümüş, Sibel Oral, Sidem Samsun, Simla Sunay, Sinan Kılıç, Sinan Suner, Sinan Tutal, Sonat Yurtçu, Suat Özdemir, Suay Aksoy, Suzan İşbilen, Süleyman Eryılmaz, Süleyman Karataş, Şafak Baba Pala, Şahide Ağaoğlu, Şahika Yüksel, Şahinder Bayram, Şakir Aydın Aka, Şamil Altan, Şanar Yurdatapan, Şebnem İşgüzel, Şebnem Korur Fincancı, Şebnem Oğuz, Şemsettin Bakır, Şenay Çöte, Şenay Eroğlu Aksoy, Şenay Yılmaz, Şengün Kılıç Hristidis, Şenol Karakaş, Şerife Füsun Ömür, Şevket Özmen, Şevket Pamuk, Şöhret Baltaş, Şule Sepin İçli, Şükran Dalhan, Şükran Yücel, Taçlı Yazıcıoğlu, Tahir Ün, Tahsin Topçu, Tahsin Yeşildere, Talat Kırış, Tamer Cantürk, Tatyos Bebek, Tekin İpci, Temel İskit, Teşrife Boysan, Tuğrul Eryılmaz, Tuma Çelik, Tuna Akarlı, Tuna Altınel, Tunca Yüğnük, Turan Fırat, Turhan İçli, Tülay Koçak, Tülin Kılıç, Tümay Imre, Tüten Ateş, Uğur Portakal, Umur Coşkun, Ümide Aysu, Ümit Aykut Aktaş, Ümit Yanarateş, Ümmüşen Gürsoy, Vicdan Özerdem, Viki Çiprut, Vildan Çetin, Xembar Farqin, Yağmur Atalan, Yakın Ertürk, Yalçın Çelikay, Yasemin Ahi, Yasemin Bektaş, Yasemin Dora Şeker, Yasemin Özek, Yasemin Sungur, Yasemin Yazıcı, Yaşar Aynacı, Yaşar Dükel, Yaşar Gökoğlu, Yavuz Okçuoğlu, Yekta Oğuz Soylu, Yelina Tayfur, Yeşim Arat, Yeter Tabak, Yıldırım Kılıç, Yıldız Taghızade, Yiğit Adıgüzel, Yonca Demir, Yonca Verdioğlu, Yunus Işın, Yusuf Alataş, Yusuf Kılıç, Yusuf Nazım, Yusuf Oğuz, Yüce Yöney, Yüksel Akkaya, Yüksel Uygun, Zehra Kabasakal Arat, Zehra Limon, Zeki Coşkun, Zeki Samer, Zelal Yalçın, Zeliha Altuntaş, Zeliha Gizem Sayın, Zeliha Özer, Zeynel Çağlar, Zeynep Atikkan, Zeynep Kaçar, Zeynep Kaya Akdeniz, Zeynep Selimoğlu Akıncı, Zeynep Tanbay, Ziya Halis, Züleyha Nur.

