271 edebiyatçıdan ‘mutlak butlan’ tepkisi: “Kayyım rejimine hayır”

Aralarında Ahmet Ümit, Aslı Erdoğan, Ayfer Tunç, Buket Uzuner, Ece Temelkuran, Elif Şafak, Haydar Ergülen, Nedim Gürsel ve Yekta Kopan’ın da bulunduğu 271 edebiyatçı, “Edebiyatçılardan adalet ve demokrasi çağrısı: Kayyım rejimine hayır!” başlıklı bir açıklama yayımladı.

“İktidar, güdümündeki yargı eliyle temel anayasal haklarımıza bir kez daha darbe vurmuştur” diyen edebiyatçılar, “halkın iradesini, seçme ve seçilme hakkını yok sayan sistematik hukuksuzluklara” itiraz ettiklerini belirtti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs’ta CHP ’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin ' mutlak butlan ' kararı vererek Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kılıçdaroğlu ile eski yönetimin ise görevi devralmasına hükmetmişti.

Edebiyatçılar, “Özgür irademizi, umudumuzu ve adalet duygumuzu hedef alarak seçimsiz bir Türkiye’yi amaçlayan antidemokratik uygulamalara ‘Hayır!’ diyoruz. Hukukun gücünü değil, güçlünün hukukunu savunan bu köhne anlayışı reddediyoruz” ifadelerini kullanarak, “tarihin doğru ve vicdanlı tarafında kalmak isteyen herkesi” mücadeleye destek vermeye çağırdı.

66 sivil toplum kuruluşu ve 720 yurttaştan “Mutlak Butlan” kararına tepki

Açıklamaya imza atan 271 isim şöyle:

A. Haluk Ünal, Abdullah Ataşçı, Adil Güler, Ahmet Erkam Saraç, Ahmet Günbaş, Ahmet Karadağ, Ahmet Medeni, Ahmet Ümit, Ahmet Yurdakul, Akgül Yerli, Ali Cabbar, Ali Doğan, Ali Yağan, Arda Ekşigil, Arzu Armağan Akkanatlı, Arzu Erkan, Aslı Erdoğan, Aslı Tohumcu, Asuman Tekiner, Atilla Keskin, Ayça Erkol, Ayça Şebnem, Ayfer Tunç, Ayhan Erdoğan, Ayla Helvacıoğlu, Aylin İşcan Yener, Aynullah Akca, Ayşe Atalay, Ayşe Başak Kaban, Ayşe Draz, Ayşe Görkem Kozanoğlu, Ayşe Nilay Özkan, Ayşe Nur Aydın, Ayşegül Başar, Ayşegül Devecioğlu, Ayşen Bayazıt Melik, Ayşen Şahin, Aysun Kara, Aziz Tunc, Bahar Kaya, Baki Kaya, Barbaros Altuğ, Başar Yılmaz, Bayram Balcı, Belgin Bıyıkoğlu, Belma Fırat, Berin Aral, Berrin Yelkenbiçer, Betül Dündar, Binnur Ertürk, Buket Uzuner, Bülent Ayyıldız, Burak Soyer, Burçin Tetik, Cabir Özyıldız, Cafer Cebe, Çağla Arıbal, Çağnam Erkmen, Cahide Özer, Canan Evcimen, Cem Kalender, Cemile Çakır, Ceren Avman, Ceren Kerimoğlu, Çetin Göksu, Cevahir Coşkun, Çiğdem Gökhan, Cihan Oğuz, Cüneyt Ayral, Defne Suman, Demet Aydın Demirci, Deniz Oge, Deniz Satılmış, Didem Koç, Dilek Emir, Dilek Karaaslan, Dilvin Gerçek, Doğu Yücel, Duygu Özsüphandağ Yayman, Duygu Terim, Ebru Özdemir, Ece Temelkuran, Ekin Metin Sözüpek, Elif Kesim, Elif Şafak, Elif Usta, Erdoğan Kabadayı, Erendiz Atasü, Ergin Cinmem, Ersin Bilge, Ertuğrul Erdoğan, Ethem Baran, Ezeli Doğanay, Ezgi Özsan, Fatma Burçak, Fatma Özer, Fatma Öztürk, Fergül Yücel, Ferziye Küçük, Feyzan Ökmen, Fidan Billur Aral, Fikriye Büyükyılmaz, Filiz Öztürk, Fuat Tokat, Fuat Topdemir, Fügen Ünal Şen, Gamze Efe, Gaye Keskin, Gonca Özmen, Gönül Kıvılcım, Gönül Özbakay, Gönül Sen, Gözde Demirel, Gülcan Aksoy, Gülçin Afacan, Gülçin Erşen, Gülsel Ceren Güneş, Gülsen Gülbeyaz, Gülsüm Koçak, Gülsüm Öz, Gültekin Emre, Gulten Gunbek, Gülümser Okyay, H. Filiz Lefkeli, Halil İçöz, Halil İzöz, Hande Çiğdemoğlu, Hande Ortaç, Hanife Kurt, Harun Özen, Hatice Demirtaş, Hatice Filiz Lefkeli, Haydar Ergülen, Hıdır Eligüzel, Hıdır Murat Doğan, Hüseyin Kaplan, İbrahim Peneklioğlu, İbrahim Tekpınar, İklil Sumer, İlkay Noylan, İrem Üreten, İsmail Güzelsoy, Kerem Işık, Kifayet Ceylan, Lal Hitay, Lale Tekin Orourke, Levent Ünal, M. Sadık Aslankara, Mehmet Kılıç, Mehmet Sobacı, Mehtap Meral, Mehtap Sezer, Melek Ballı, Melih Özeren, Melike İlgün, Menekşe Gülben, Menekşe Toprak, Merve Yakut, Mesut Varlık, Mine Arıbal, Molla Demirel, Mualla Şimşek, Müge İplikçi, Muhammed Münzevi, Müjgan Çalışkan, Mükerrem Yıldız, Mükerrem Yılmaz, Murat Gülsoy, Murat Şahin, N. Asher, Nazmi Bayrı, Necla Akdeniz, Necla Kırarslan, Necmi Mercan, Nedim Gürsel, Neriman Ağaoğlu, Neslihan Cangöz, Neslihan Yiğitler, Nevin Akkaya, Nevin Çetin, Nilgün Eser, Nilgün Karataş, Nilüfer Kuyaş, Nimet Solak, Nur Uysal, Nurdan Pekin, Nurgül Kumbaroğlu, Nurhan Suerdem, Nurhayat Korkmaz, Olcay Jennings, Orhan Murat Bahtiyar, Oya Vahide Denizyaran, Ozan Can Türkmen, Ozdemir Ozbulat, Özge Doğar, Özge Kiner, Özge Kılıçoğlu, Özgür Çırak, Özgür Metin Demirel, Özlem Akıncı, Ozlem Aktaş, Pelin Gezeryel, Pelin Özer, Rabia Günhan, Rıdvan Hatun, Saadet Solak, Saba Altınsay, Şaban Akbaba, Şafak Baba Pala, Şakir Bilgin, Saniye Çiçek, Şebnem İşigüzel, Sedef Betil, Şehmus Ay, Sema Özbakay, Semih Gümüş, Şenay Eroğlu Aksoy, Senem Kale, Sengul Kaplan, Sepin Sinanlıoğlu, Serap Üstün Kütahya, Sermin Aksoy, Servet Mills, Sevil Eryaşar, Sevinc Dogan, Sevtap Ayyıldız, Seyit Gencay, Sibel Baykam, Sibel Guntav, Sibel Oral, Sidem Samsun, Sinan Cumart, Sine Ergün, Soner Demirbaş, Şükran Kaplan, Taçlı Yazıcıoğlu, Tansu Gülsüm Öz, Tarık Günersel, Tayfun Topraktepe, Tuğba İnceoğlu, Tulin Djahit, Turgut Baygın, Ufuk Tekin, Uğur Portakal, Ülkü Oktay, Ümit Aykut Aktaş, Ümit Ziya Işık, Vahide Uz, Vasfettin Yağız, Veysel Selen, Vicdan Özerdem, Vildan Akar, Vildan Çetin, Vuslat Işık, Y. Bekir Yurdakul, Yakup Dıvrak, Yasemin Seven Erangin, Yasemin Sungur, Yavuz Ekinci, Yekta Kopan, Yelina Tayfur, Yıldız İlhan, Yurdanur Öztürk, Zarife Çalışkan, Zehra Çelenk, Zerrin Akçam, Zerrin Saral, Zeynep Göğüş, Zeynep Kaçar, Zeynep Mercan, Zeynep Uysal.

