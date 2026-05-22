LGBTİ+ derneklerinden ‘mutlak butlan’ kararına dair açıklama

LGBTİ+ dernekleri bugün yayımladıkları açıklama ile, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP kurultay davasında Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin dün (21 Mayıs) tedbiren görevden uzaklaştırılması kararına tepki gösterdi.

Kaos GL’de yer alan habere göre, “Kayyım rejimine, siyasal alanı baskı ve yargı sopasıyla şekillendirme girişimlerine ve toplumsal muhalefeti susturma politikalarına karşı; özgürlükleri, eşit yurttaşlığı, demokratik çoğulculuğu ve halk iradesini savunmaya devam edeceğiz,” diyen 15 LGBTİ+ derneğinin açıklaması şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2023 kurultay sürecine ilişkin verilen mutlak butlan ve tedbiren kayyım kararı; halkın demokratik iradesini, örgütlenme özgürlüğünü ve muhalefetin siyaset yapma hakkını hedef alan açık bir siyasi müdahaledir. Türkiye’de yargı eliyle siyaseti dizayn etme pratiği; kayyım politikaları, siyasi parti kapatma davaları, seçilmişlere dönük yargı tehdidi ve demokratik alanın sistematik biçimde daraltılmasıyla uzun süredir derinleştirilmektedir.

Bu anlayış; çoğulcu demokrasiyi, halk iradesini ve siyasal temsil hakkını hedef almaktadır. LGBTİ+ örgütleri olarak; demokratik siyasetin tasfiyesine, halkın seçme ve seçilme iradesinin gasp edilmesine, yargının siyasal müdahalenin aracına dönüştürülmesine karşıyız. Kayyım rejimine, siyasal alanı baskı ve yargı sopasıyla şekillendirme girişimlerine ve toplumsal muhalefeti susturma politikalarına karşı; özgürlükleri, eşit yurttaşlığı, demokratik çoğulculuğu ve halk iradesini savunmaya devam edeceğiz.