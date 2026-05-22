ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 22.05.2026 13:45 22 Mayıs 2026 13:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.05.2026 17:36 22 Mayıs 2026 17:36
Okuma Okuma:  2 dakika

LGBTİ+ derneklerinden ‘mutlak butlan’ kararına dair açıklama

“LGBTİ+ örgütleri olarak; demokratik siyasetin tasfiyesine, halkın seçme ve seçilme iradesinin gasp edilmesine, yargının siyasal müdahalenin aracına dönüştürülmesine karşıyız.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
LGBTİ+ derneklerinden ‘mutlak butlan’ kararına dair açıklama
Fotoğraf: Kaos GL

LGBTİ+ dernekleri bugün yayımladıkları açıklama ile, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP kurultay davasında Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin dün (21 Mayıs) tedbiren görevden uzaklaştırılması kararına tepki gösterdi. 

CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı
CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı
21 Mayıs 2026

Kaos GL’de yer alan habere göre, “Kayyım rejimine, siyasal alanı baskı ve yargı sopasıyla şekillendirme girişimlerine ve toplumsal muhalefeti susturma politikalarına karşı; özgürlükleri, eşit yurttaşlığı, demokratik çoğulculuğu ve halk iradesini savunmaya devam edeceğiz,” diyen 15 LGBTİ+ derneğinin açıklaması şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2023 kurultay sürecine ilişkin verilen mutlak butlan ve tedbiren kayyım kararı; halkın demokratik iradesini, örgütlenme özgürlüğünü ve muhalefetin siyaset yapma hakkını hedef alan açık bir siyasi müdahaledir. Türkiye’de yargı eliyle siyaseti dizayn etme pratiği; kayyım politikaları, siyasi parti kapatma davaları, seçilmişlere dönük yargı tehdidi ve demokratik alanın sistematik biçimde daraltılmasıyla uzun süredir derinleştirilmektedir.

Bu anlayış; çoğulcu demokrasiyi, halk iradesini ve siyasal temsil hakkını hedef almaktadır. LGBTİ+ örgütleri olarak; demokratik siyasetin tasfiyesine, halkın seçme ve seçilme iradesinin gasp edilmesine, yargının siyasal müdahalenin aracına dönüştürülmesine karşıyız. Kayyım rejimine, siyasal alanı baskı ve yargı sopasıyla şekillendirme girişimlerine ve toplumsal muhalefeti susturma politikalarına karşı; özgürlükleri, eşit yurttaşlığı, demokratik çoğulculuğu ve halk iradesini savunmaya devam edeceğiz.

İmzacı kurumlar: 17 Mayıs Derneği, 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), HEVİ LGBTİ+ Derneği, Genç LGBTİ+ Derneği, Kaos GL Derneği, Kırmızı Şemsiye Derneği, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Dayanışma Derneği (LİSTAG), Mersin LGBT 7 Renk Derneği, Muamma LGBTİ+ Derneği, Özgür Renkler Derneği, ÜniKuir Derneği, Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Pembe Hayat Derneği.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
mutlak butlan LGBTİ+ dernekleri özgür özel CHP 38. Olağan Kurultayı kayyım Kemal Kılıçdaroğlu
bu haberin uzantıları
Dünya basını: "Mutlak butlan" muhalefete baskıda yeni eşik
Bugün 13:11
/haber/dunya-basini-mutlak-butlan-muhalefete-baskida-yeni-esik-319854
CHP, "mutlak butlan"ı Yargıtay'a taşıdı
Bugün 12:15
/haber/chp-mutlak-butlan-i-yargitay-a-tasidi-319849
'Mutlak butlan' kararı: Piyasalarda kayıp, Ankara’da ekonomi toplantısı
Bugün 11:30
/haber/mutlak-butlan-karari-piyasalarda-kayip-ankarada-ekonomi-toplantisi-319848
ilgili haberler
“Şu an itibarıyla CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur”
Bugün 17:12
/haber/su-an-itibariyla-chpnin-genel-baskani-sayin-kemal-kilicdarogludur-319870
Bahçeli Özel ve Kılıçdaroğlu'nu CHP için "ortak çözüm" bulmaya çağırdı
Bugün 00:51
/haber/bahceli-ozel-ve-kilicdaroglu-nu-chp-icin-ortak-cozum-bulmaya-cagirdi-319832
CHP lideri Özel: Müesses nizamın makbul muhalefet partisi olmayacağız
21 Mayıs 2026
/haber/chp-lideri-ozel-muesses-nizamin-makbul-muhalefet-partisi-olmayacagiz-319829
‘Mutlak butlan’ nedir?
21 Mayıs 2026
/haber/mutlak-butlan-nedir-319827
Uluslararası basında mutlak butlan kararı
21 Mayıs 2026
/haber/uluslararasi-basinda-mutlak-butlan-karari-319826
Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' kararını tanıdı
21 Mayıs 2026
/haber/kilicdaroglu-mutlak-butlan-kararini-tanidi-319825
Mutlak butlan kararına tepkiler
21 Mayıs 2026
/haber/mutlak-butlan-kararina-tepkiler-319821
MUTLAK BUTLAN KARARI
Bakan Gürlek: Yargı, bağımsız ve tarafsız bir karar verdi
21 Mayıs 2026
/haber/bakan-gurlek-yargi-bagimsiz-ve-tarafsiz-bir-karar-verdi-319822
CHP Kurultay Davası’nın geçmişi
21 Mayıs 2026
/haber/chp-kurultay-davasinin-gecmisi-319820
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Dünya basını: "Mutlak butlan" muhalefete baskıda yeni eşik
Bugün 13:11
/haber/dunya-basini-mutlak-butlan-muhalefete-baskida-yeni-esik-319854
CHP, "mutlak butlan"ı Yargıtay'a taşıdı
Bugün 12:15
/haber/chp-mutlak-butlan-i-yargitay-a-tasidi-319849
'Mutlak butlan' kararı: Piyasalarda kayıp, Ankara’da ekonomi toplantısı
Bugün 11:30
/haber/mutlak-butlan-karari-piyasalarda-kayip-ankarada-ekonomi-toplantisi-319848
ilgili haberler
“Şu an itibarıyla CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur”
Bugün 17:12
/haber/su-an-itibariyla-chpnin-genel-baskani-sayin-kemal-kilicdarogludur-319870
Bahçeli Özel ve Kılıçdaroğlu'nu CHP için "ortak çözüm" bulmaya çağırdı
Bugün 00:51
/haber/bahceli-ozel-ve-kilicdaroglu-nu-chp-icin-ortak-cozum-bulmaya-cagirdi-319832
CHP lideri Özel: Müesses nizamın makbul muhalefet partisi olmayacağız
21 Mayıs 2026
/haber/chp-lideri-ozel-muesses-nizamin-makbul-muhalefet-partisi-olmayacagiz-319829
‘Mutlak butlan’ nedir?
21 Mayıs 2026
/haber/mutlak-butlan-nedir-319827
Uluslararası basında mutlak butlan kararı
21 Mayıs 2026
/haber/uluslararasi-basinda-mutlak-butlan-karari-319826
Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' kararını tanıdı
21 Mayıs 2026
/haber/kilicdaroglu-mutlak-butlan-kararini-tanidi-319825
Mutlak butlan kararına tepkiler
21 Mayıs 2026
/haber/mutlak-butlan-kararina-tepkiler-319821
MUTLAK BUTLAN KARARI
Bakan Gürlek: Yargı, bağımsız ve tarafsız bir karar verdi
21 Mayıs 2026
/haber/bakan-gurlek-yargi-bagimsiz-ve-tarafsiz-bir-karar-verdi-319822
CHP Kurultay Davası’nın geçmişi
21 Mayıs 2026
/haber/chp-kurultay-davasinin-gecmisi-319820
Sayfa Başına Git