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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 15 Şubat 2024 11:55
 ~ Son Güncelleme: 15 Şubat 2024 11:55
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Salt'tan yeni program: Bu son şansımız mı?

Salt’ın iklim krizinin gezegen ve canlılar üzerindeki etkilerine odaklanan "Bu son şansımız mı?" gösterim programı 29 Şubat'ta başlıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Salt'tan yeni program: Bu son şansımız mı?
Görsel: Between the Rains (Yağmurlar Arasında) filminden bir kare

Salt’ın iklim krizinin etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan “Bu son şansımız mı?” gösterim programının 2024 seçkisi, Türkiye, Filistin, İspanya, Kenya, Danimarka, İsveç ve Almanya’dan yedi belgesel-filmi bir araya getiriyor. 

Program, iklim krizinin biyoçeşitlilik, ekosistem kaynakları ve canlılar üzerindeki etkilerini irdeliyor.

29 Şubat-24 Mart tarihlerinde Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimlerin ardından tüm filmler saltonline.org üzerinden çevrimiçi olarak da izlenebilecek. 

Yalnızca Türkiye’den erişime açık olan filmler, orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

Salt, Eylül 2015’te petrol, kömür veya doğal gaz şirketlerinden destek kabul etmeyeceğini duyurdu.

Yas, kayıp ve onarım

Bu son şansımız mı?” 2024 seçkisi, değişen iklim koşulları bağlamında insan ile insan olmayan varlıklar arasındaki ilişkileri irdelerken yas, kayıp ve onarım kavramlarını merkeze alıyor.

Farklı coğrafyalardan hikâyeler, gezegendeki her şeyin birbiriyle bağlantılı oluşuna vurgu yapıyor: Batı Almanya’daki Hambach Ormanı’nda linyit maden ocağının genişletilip ağaçların kesilmesini engellemek için kamp kuran çevre aktivistleri polis müdahalesiyle karşılaşırken, Türkiye’de Bingöl ve çevresindeki küçük bir grup kadim toplayıcılık kültürünü sürdürmeye çalışıyor. 

Hawaii’nin Kaho’olawe adasında bir grup gönüllü, sahili tsunaminin kalıntılarından temizlemek için düzenli olarak buluşup yaşama ve iyileşmeye dair hikâyeler paylaşıyorlar. Barcelona’nın eteklerindeki ormanda, hayvan deneyleri yapan ileri teknolojili bir laboratuvarın yakınlarında yaşayan yaşlı bir çoban ise mesleğinin geleceğinden endişe ile söz ediyor.

Program

Toplayıcılar Bingöl, Adnan Faruk Turan ve Roni Aran Adıbelli, 2020, 69’
29 Şubat Perşembe, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema
1-3 Mart, saltonline.org

Between the Rains (Yağmurlar Arasında), Andrew H. Brown ve Moses Thuranira, 2023, 82’
5 Mart Salı, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema
8-10 Mart, saltonline.org

From the Wild Sea (Vahşi Denizlerden), Robin Petré, 2021, 78’
7 Mart Perşembe, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema
8-10 Mart, saltonline.org

Vergiss Meyn Nicht (Sahipsiz Meşeler), Fabiana Fragale, Kilian Kuhlendahl ve Jens Mühlhoff, 2023, 100’
12 Mart Salı, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema
15-17 Mart, saltonline.org

Fauna, Pau Faus, 2023, 74’
14 Mart Perşembe, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema
15-17 Mart, saltonline.org

A Thousand Fires (Binlerce Ateş), Saeed Taji Farouky, 2021, 90’
19 Mart Salı, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema
22-24 Mart, saltonline.org

All of Our Heartbeats Are Connected Through Exploding Stars (Patlayan Yıldızlar Bağlar Kalp Atışlarımızı), Jennifer Rainsford, 2022, 77’
21 Mart Perşembe, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema
22-24 Mart, saltonline.org (TY)

salt beyoğlu film gösterimi iklim krizi
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