Karabük'te iş cinayeti: 1 işçi hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çalıştığı sırada kafasına ağaç parçası düşen işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Gökpınar köyü yakınlarındaki Karakışla mevkisinde meydana geldi. Kesim çalışmaları sırasında 50 yaşındaki orman işçisi Salih Demir’in başına ağaç parçası düştü.

AA'nın haberine göre, İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(EMK)