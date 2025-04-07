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Yayın Tarihi: 7 Nisan 2025 09:18
 ~ Son Güncelleme: 7 Nisan 2025 10:53
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Karabük'te iş cinayeti: 1 işçi hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
u görselde, bir protesto eyleminde kullanılan bir pankart yer alıyor. Pankartta büyük ve kalın harflerle yazılmış şu ifade bulunuyor: “KAZA DEĞİL CİNAYET!”

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çalıştığı sırada kafasına ağaç parçası düşen işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Gökpınar köyü yakınlarındaki Karakışla mevkisinde meydana geldi. Kesim çalışmaları sırasında 50 yaşındaki orman işçisi Salih Demir’in başına ağaç parçası düştü.

AA'nın haberine göre, İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(EMK)

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