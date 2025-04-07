Özel’in listesinin tamamı CHP yönetimine seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), olası kayyım iddiaları ve önceki kongreye ilişkin soruşturmaların gölgesinde 21. Olağanüstü Kurultayı’nı dün (6 Nisan 2025 Pazar) gerçekleştirdi.

Kongrede yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel’in hazırladığı 52 kişilik anahtar liste, Parti Meclisi (PM) seçimlerinde delinemedi. CHP'nin yeni Parti Meclisi, 18 kadın ve 34 erkek üyeden oluştu. Yüksek Disiplin Kurulu'na da 6 kadın 9 erkek CHP'li seçildi. Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinde de 3 kadın ve 5 erkek seçildi.

Kurultayda 60 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlendi. Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden ise PM’ye 8 üye girdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, PM seçimlerinde en yüksek oyu Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz alırken, YDK'da en çok oyu Özgür Sağlam aldı.

Ayrıca, İmamoğlu'nun sloganı haline gelen "Her şey çok güzel olacak" ifadesini başlatan Berkay Gezgin de listede yer aldı. Gezgin İBB binasının bulunduğu Saraçhane'deki protestolardan sonra gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

CHP Parti Meclisi'ne seçilen CHP'lilerin 18'i kadın, 34'ü erkeklerden oluştu.

Özgür Özel’in anahtar listesinden CHP Parti Meclisi’ne seçilen 52 isim şöyle:

Deniz Yavuzyılmaz, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, M. Gül Çiftci Binici, Ensar Aytekin, Hikmet Erbilgin, Gamze Taşcıer, Ali Abbas Ertürk, Canan Taşer, Mahir Yüksel, Namık Tan, Turgay Özcan, Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Berkay Gezgin, Erhan Adem, Baki Aydöner, Semra Dinçer, Saniye Barut, Deniz Yücel, Nuhayat Altaca Kayışoğlu, Ozan Işık, Ali Haydar Hakverdi, Yalçın Görgöz, Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat, Murat Bakan, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, Ulaş Karasu, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Yalım Halıcı, Nazan Güneysu, Burcu Mazıcıoğlu, Mehmet Necati Yağcı, Zeliha Aksaz Şahbaz, İsmail Atakan Ünver, Ecevit Keleş, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Berna Özgül, Şengül Yeşildal, Mehmet Alkım Denizaslanı, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Özgür Ceylan, Sinem Kırçiçek, Sevgi Kılıç, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Aylin Nazlıaka, Ahmet Hakan Uyanık, Uygar Parçal

Yüksek Disiplin Kurulu listesi ise şöyle:

Özgür Sağlam (742) Deniz Çakır (736) Turan Taşkın Özer (732) İsmail Emre Telci (697), Esin Fatma Temel (695), Özkan Tice (652), Nurdan Yücal (696), Hümeyra Akkuş Sandıkcı (669), Ayça Akpek Şenay (725), Ekincan Aksoy (623), Ali Balta (643), Süleyman Bülbül (723), Deniz Demiröz (660), Aysemin Gülmez (692), Remzi Kazmaz (577).

Bilim Kültür Sanat Platformu listesi ise şöyle:

Yalçın Karatepe (881), Yankı Bağcıoğlu (858), Emine Uçak Erdoğan (817), Gülşah Deniz Atalar (809), Gökçe Gökçen (794), Bahattin Bahadır Erdem (781), Baran Bozoğlu (735), Berker Esen (731).

CHP 21. OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi

(EMK)