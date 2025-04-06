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Yayın Tarihi: 6 Nisan 2025 23:01
 ~ Son Güncelleme: 6 Nisan 2025 23:06
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İBB operasyonunda bir kişi daha tutuklandı

19 Mart operasyonları kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve cuma günü KKTC'de gözaltına alınan reklamcı Kaan Ketenci, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB operasyonunda bir kişi daha tutuklandı

İBB'ye yönelik soruşturma çerçevesinde firari olarak aranırken, KKTC'de gözaltına alınan Ketenci'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Ketenci, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Burada savcılığa çıkarılan Ketenci, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, zanlı Ketenci'nin tutuklanmasına karar verdi.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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