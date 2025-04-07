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HABER
Yayın Tarihi: 7 Nisan 2025 08:39
 ~ Son Güncelleme: 7 Nisan 2025 17:04
2 dk Okuma

Kürtçeye yönelik engellemeler 2025'in ilk çeyreğinde de sürdü

Mezopotamya Ajansı ve JINNEWS gibi kurumların Kürtçe yayın yapan bölümleri, Türkçe sayfalarına yönelik erişim engelleriyle birlikte sansürlendi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bu ekran görüntüsü, Türkiye’de bir web sitesinin mahkeme kararıyla erişime engellendiğini bildiren tipik bir Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sayfasını yansıtmaktadır. Gri ve siyah renkli bir masaüstü monitör çerçevesi içinde sunulmuş olup, ekranın ortasında beyaz zemin üzerinde siyah, mor ve mavi renkli yazılar dikkat çekmektedir.

Kürt Dil Haklarını İzleme ve Raporlama Platformu Kurdish Monitoring tarafından hazırlanan yeni rapor, 2025 yılının ilk üç ayında Kürtçe'nin kamusal yaşamda karşılaştığı engellemeleri gözler önüne seriyor.

Raporda, toplam 24 farklı engelleme vakası tespit edildi. Bu engellemeler, kamusal alanlardan medyaya, kültür-sanattan hapishanelere kadar geniş bir yelpazede yaşandı.

Platform, Kürt dil haklarını izlemeyi ve bu ihlalleri kamuoyuna duyurmayı sürdürürken, yayımladığı bu rapor Kürtçe'nin toplumsal yaşamda karşılaştığı sistematik baskıların altını çiziyor.

Engellemelerin alanlara göre dağılımı:

  • Kamusal alan: 5 vaka
  • Medya: 8 vaka
  • Kültür-sanat: 7 vaka
  • Hapishaneler: 4 vaka

En çok engelleme, medya ve kültür-sanat alanlarında yaşandı. Mezopotamya Ajansı ve JINNEWS gibi kurumların Kürtçe yayın yapan bölümleri, Türkçe sayfalarına yönelik erişim engelleriyle birlikte sansürlendi. Kürt sanatçılar ve akademisyenler de çeşitli baskılara maruz kaldı.

Raporda yer alan bazı örnekler:

  • TBMM Genel Kurulu’nda “Jin, Jiyan, Azadî” sloganının tutanaklara geçirilmemesi
  • Kürtçe pankartlara müdahale edilmesi ve yasaklanması
  • Kürtçe konserlerin iptal edilmesi ve sanatçılara yaptırım uygulanması
  • Hapishanelerde Kürtçe konuşmanın ve mektupların yasaklanması
  • Kürtçe içerik paylaşan sosyal medya hesaplarının askıya alınması
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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
sansür Kürtçe Kürt Dil Haklarını İzleme ve Raporlama Platformu Jin Jiyan Azadi
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Bayram Balcı: Devletin Kürt Medyasına İhtiyacı Var
3 Temmuz 2013
/haber/bayram-balci-devletin-kurt-medyasina-ihtiyaci-var-148163
KARABURUN BİLİM KONGRESİ
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9 Eylül 2012
/haber/kurt-medyasi-baskilara-ragmen-varligini-surdurdu-140774
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