Kürtçeye yönelik engellemeler 2025'in ilk çeyreğinde de sürdü

Kürt Dil Haklarını İzleme ve Raporlama Platformu Kurdish Monitoring tarafından hazırlanan yeni rapor, 2025 yılının ilk üç ayında Kürtçe'nin kamusal yaşamda karşılaştığı engellemeleri gözler önüne seriyor.

Raporda, toplam 24 farklı engelleme vakası tespit edildi. Bu engellemeler, kamusal alanlardan medyaya, kültür-sanattan hapishanelere kadar geniş bir yelpazede yaşandı.

Platform, Kürt dil haklarını izlemeyi ve bu ihlalleri kamuoyuna duyurmayı sürdürürken, yayımladığı bu rapor Kürtçe'nin toplumsal yaşamda karşılaştığı sistematik baskıların altını çiziyor.

Engellemelerin alanlara göre dağılımı:

Kamusal alan: 5 vaka

Medya: 8 vaka

Kültür-sanat: 7 vaka

Hapishaneler: 4 vaka



En çok engelleme, medya ve kültür-sanat alanlarında yaşandı. Mezopotamya Ajansı ve JINNEWS gibi kurumların Kürtçe yayın yapan bölümleri, Türkçe sayfalarına yönelik erişim engelleriyle birlikte sansürlendi. Kürt sanatçılar ve akademisyenler de çeşitli baskılara maruz kaldı.

Raporda yer alan bazı örnekler:

TBMM Genel Kurulu’nda “Jin, Jiyan, Azadî” sloganının tutanaklara geçirilmemesi

Kürtçe pankartlara müdahale edilmesi ve yasaklanması

Kürtçe konserlerin iptal edilmesi ve sanatçılara yaptırım uygulanması

Hapishanelerde Kürtçe konuşmanın ve mektupların yasaklanması

Kürtçe içerik paylaşan sosyal medya hesaplarının askıya alınması

Kürt medyasına yeni sansür dalgası

Mezopotamya Ajansı'na X'te sansür: "Kürt medyasına yönelik sistematik baskının bir parçası"

(EMK)