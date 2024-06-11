İstanbul’un kültür kurumlarından Salt’ın yeni sergilerinden “Havaya Dair”e, ekolojik sorunlara eğilen filmlerin gösterildiği “Sular, Rüzgârlar, Araziler Arasında” programı eşlik ediyor.

Dört filmden oluşan seçki, 8 Temmuz’a dek Salt Beyoğlu’nun ikinci katında izlenebilir.

Filmler, orijinal dilinde Türkçe altyazılı ve tekrarlı olarak gösteriliyor.

Program kapsamında gösterilecek filmler ve konuları şöyle:

Metal Ekmek (Metal Bread), Chingiz Narynov, 2014, 45’

Chingiz Narynov’un belgesel filmi, Kırgızistan’ın güneyindeki Mailuu-Suu kasabasında yaşayan yaşlı bir kadının bir gününe tanıklık ediyor. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından birçok kasaba sakini gibi ampul fabrikasındaki işinden çıkarılan Tatyana Prokopenko, yaşamını kasabanın dışındaki atık ampul yığınından topladığı alüminyum parçalarını satarak sürdürmektedir. Bölgedeki ani ölümlerin uranyum madenciliği nedeniyle biriken radyoaktif atıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir, ancak Prokopenko’nun bu hayalet kasabadan ayrılmaya niyeti yoktur.

Asbest, (Asbestos), Sasha Litvintseva, Graeme Arnfield, 2016, 20’

Bir zamanlar “mucize mineral” olarak anılan ve inşaat malzemelerinden yalıtıma birçok alanda kullanılan asbest, insan sağlığı üzerindeki ölümcül etkilerinin anlaşılmasıyla 20. yüzyıl ortalarından itibaren dünyanın birçok yerinde yasaklanır. Kanada’nın Quebec eyaletindeki Asbestos kasabasında ise asbest üretimi ancak 2012 yılında sonlandırılır. Kapatılışına dek dünyanın en büyük asbest maden ocağına ev sahipliği yapan bu kasabada geçen belgesel film, bölge halkının endüstriyel geçmişleriyle yüzleşmesini kayda alıyor.

Soğuk Vadi, (Kaltes Tal), Johannes Krell, Florian Fischer, 2016, 12’

Toprağın, asit yağmurlarının da etkisiyle bozulan kimyasal dengesini korumak için kireçlenmesi yaygın bir uygulamadır. Bir kireç taşı ocağının faaliyetlerini ve kireçleme işlemini odağına alan belgesel film, tahribatın çözümünü bir başka yıkımda arayan ikircikli insan bakışını sorguluyor.

Beyaz Altın, (Oro Blanco), Gisela Carbajal Rodríguez, 2018, 23’

Fosil yakıta “çevre dostu” bir alternatif olarak sunulan elektrikli araç pillerinin üretiminde kullanılan lityumun önemli bir kısmı, Arjantin’in tuz çöllerindeki mineral yataklarından elde ediliyor. “Beyaz altın” olarak da bilinen lityum madenciliği, bölgedeki su kaynaklarının hızla tükenmesine yol açıyor. Yerel halkın, yaşam alanlarının sömürülmesine karşı yürüttüğü mücadeleyi belgeleyen film, “çevre dostu” üretim süreçlerinin çelişkilerine dikkat çekiyor.

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