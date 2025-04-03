Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay’dan gözaltılara tepki
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve sosyal medya hesaplarından "boykot" çağrısı yapanları kapsayan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şimdiye kadar gözaltına alınan 11 kişi arasında “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinde Halikarnas Balıkçısı’nı (Cevat Şakir Kabaağaçlı) canlandıran oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da var. Üzümoğlu'nun dosyasına Saraçhane ve Maltepe mitingine ilişkin yaptığı paylaşımlar da dahil edildi.
Oyuncunun gözaltına alınması üzerine Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne desteğe giden Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Zuhal Olcay, sendikanın hesabından yayımlanan açıklamada şöyle dedi:
“Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu üyelerimizden meslektaşımız Cem Yiğit Üzümoğlu, bu sabah 01:30 sularında anayasal hakkını kullanan yüzlerce genç gibi gözaltına alındı. Yaptığı paylaşımlardan dolayı olduğu söyleniyor. Gece geç saatlerde emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve avukatları olarak Cem'in savcılığa sevkini ve ardından da olması gerektiği gibi serbest bırakılmasını bekliyoruz, umuyoruz. Meslektaşlarımızın işten çıkarıldığı, gözaltına alındığı bugünlerde dayanışmanın çok önemli olduğuna ve dayanışmanın gücü olduğuna inanıyoruz. Cem, yalnız değildir.”
Gözaltına alınan oyuncuya destek için Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Atay, Kerem Fırtına ve Kubilay Aka gibi oyuncular da adliyeye geldi.
Boykota destek veren dizi oyuncusu gözaltında
🔴 Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Zuhal Olcay’dan gözaltılara tepki:— bianet (@bianet_org) April 3, 2025
🗣️ "Meslektaşlarımızın işten çıkarıldığı, gözaltına alındığı bugünlerde dayanışmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz." https://t.co/wS2aeU17FK pic.twitter.com/M48rcMLINW
Dizilerden çıkarılan oyuncular
Öte yandan, İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart 2025'te tutuklanmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in de çağrısıyla 2 Nisan'da gerçekleştirilen boykot kampanyasını destekleyen pek çok oyuncu, yer aldığı projelerden el çektirildi.
Boykot kapsamında, CHP'nin işaret ettiği ve iktidara yakınlığıyla bilinen çeşitli sermaye gruplarına ait medya organları ve şirketler yer alıyor. Soruşturmayı başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrılarının “halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik ayrıştırıcı söylemler” (TCK md. 122/1-d) içerdiğini ve boykotçuların “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” (TCK md. 216) suçunu işlediğini iddia ediyor.
Boykot çağrıları nedeniyle özellikle TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanan dizilerin kadrolarından çıkarılan oyuncular şöyle: Aybüke Pusat, Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Başak Gümülcinelioğlu.
Aybüke Pusat'a destek veren senarist Ali Aydın'ın kaleme aldığı “Rumi” dizisi de tabii’nin kütüphanesinden kaldırıldı.
Boykot çağrısına destek verdikleri gerekçesiyle oyuncular Berna Laçin, Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi. (TY)