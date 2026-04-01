Rusya: Küba’ya petrol sevkiyatının devam etmesi için çalışıyoruz

Rusya’ya ait 730 bin varil petrol yüklü bir tanker, dün (31 Mart) Küba’nın Matanzas Limanı’na yanaştı. Böylece üç ay aradan sonra ülkeye ilk petrol sevkiyatı ulaşmış oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, süren enerji ablukasına rağmen “Anatoly Kolodkin” adlı tankerin seyrine “izin vermiş” oldu.

Petrol krizi, ülkede uzun süreli elektrik kesintileri ile gıda ve ilaç sıkıntısının derinleştiği ekonomik krizi daha da ağırlaştırıyor. Küba, ihtiyaç duyduğu yakıtın yalnızca yaklaşık yüzde 40’ını üretebiliyor ve enerji sistemini sürdürebilmek için ithalata bağımlı.

Associated Press’te (AP) yer alan habere göre, Enerji ve Madenler Bakanı Vicente de la O Levy’nin de aralarında bulunduğu Kübalılar, geminin gelişini memnuniyetle karşıladı.

De la O Levy, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Aldığımız destek için Rusya hükümetine ve halkına minnettarız. Bu sevkiyat, içinde bulunduğumuz karmaşık enerji krizi açısından büyük önem taşıyor,” dedi.

Uzmanlara göre sevkiyat, ülkenin ihtiyacını ancak 9-10 gün karşılayabilir.

Granma 2.0 Filosu, insani yardım ile Küba’ya ulaştı

“Emperyalizmin acımasızlığı”

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernández de Cossío ise, “Bir petrol tankerinin gelişi belki de hiç bu kadar haber değeri taşımamıştı. Bu durum, Kübalıların ağır bir kuşatma altında yaşadığını gösteriyor. Aynı zamanda boyun eğmeyi reddeden bir halka karşı emperyalizmin acımasızlığını ortaya koyuyor,” dedi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre ise Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Küba’ya petrol sevkiyatına devam etmek için çalıştıklarını söyledi.

Peskov, Küba’nın zorlu abluka koşulları altında petrol ve petrol ürünlerine ihtiyaç duyduğuna işaret ederek “Rusya, bu konuda kenara çekilmemeyi ve Kübalı dostlarımıza gerekli yardımı sunmayı görev olarak görüyor,” diye konuştu.