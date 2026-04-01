DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 01.04.2026 09:26 1 Nisan 2026 09:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.04.2026 13:35 1 Nisan 2026 13:35
Okuma Okuma:  3 dakika

Rusya: Küba’ya petrol sevkiyatının devam etmesi için çalışıyoruz

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı: “Bir petrol tankerinin gelişi belki de hiç bu kadar haber değeri taşımamıştı. Bu durum, Kübalıların ağır bir kuşatma altında yaşadığını gösteriyor. Aynı zamanda boyun eğmeyi reddeden bir halka karşı emperyalizmin acımasızlığını ortaya koyuyor.”

BİA Haber Merkezi

Rusya: Küba’ya petrol sevkiyatının devam etmesi için çalışıyoruz
Havana’da elektrik kesintilerinden bir kare, 22 Mart 2026, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Rusya’ya ait 730 bin varil petrol yüklü bir tanker, dün (31 Mart) Küba’nın Matanzas Limanı’na yanaştı. Böylece üç ay aradan sonra ülkeye ilk petrol sevkiyatı ulaşmış oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, süren enerji ablukasına rağmen “Anatoly Kolodkin” adlı tankerin seyrine “izin vermiş” oldu.

Petrol krizi, ülkede uzun süreli elektrik kesintileri ile gıda ve ilaç sıkıntısının derinleştiği ekonomik krizi daha da ağırlaştırıyor. Küba, ihtiyaç duyduğu yakıtın yalnızca yaklaşık yüzde 40’ını üretebiliyor ve enerji sistemini sürdürebilmek için ithalata bağımlı. 

Associated Press’te (AP) yer alan habere göre, Enerji ve Madenler Bakanı Vicente de la O Levy’nin de aralarında bulunduğu Kübalılar, geminin gelişini memnuniyetle karşıladı.

De la O Levy, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Aldığımız destek için Rusya hükümetine ve halkına minnettarız. Bu sevkiyat, içinde bulunduğumuz karmaşık enerji krizi açısından büyük önem taşıyor,” dedi.

Uzmanlara göre sevkiyat, ülkenin ihtiyacını ancak 9-10 gün karşılayabilir.

Granma 2.0 Filosu, insani yardım ile Küba’ya ulaştı
25 Mart 2026

“Emperyalizmin acımasızlığı”

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernández de Cossío ise, “Bir petrol tankerinin gelişi belki de hiç bu kadar haber değeri taşımamıştı. Bu durum, Kübalıların ağır bir kuşatma altında yaşadığını gösteriyor. Aynı zamanda boyun eğmeyi reddeden bir halka karşı emperyalizmin acımasızlığını ortaya koyuyor,” dedi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre ise Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Küba’ya petrol sevkiyatına devam etmek için çalıştıklarını söyledi.

Peskov, Küba’nın zorlu abluka koşulları altında petrol ve petrol ürünlerine ihtiyaç duyduğuna işaret ederek “Rusya, bu konuda kenara çekilmemeyi ve Kübalı dostlarımıza gerekli yardımı sunmayı görev olarak görüyor,” diye konuştu.

ABD’nin Küba ambargosu

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak 2026’da, Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Küba’ya petrol ihracını fiilen imkânsız hâle getiren kararname Kübalıların sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlıyor, çocukların eğitim hakkını engelliyor ve ülkenin kalkınma olanaklarını bilinçli biçimde tahrip ediyor.

Beyaz Saray, bu kararın, yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Küba’nın “zararlı eylem ve politikalarına” karşı ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını iddia etti.

Trump, 1 Şubat’ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurdu; ancak Küba bunu yalanladı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye soktu.

Petrol ambargosu nedeniyle yakıt sıkıntısı yaşayan Küba’da, aynı zamanda geniş çaplı elektrik kesintileri de yaşanıyor. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, 13 Mart’ta yaptığı açıklamada ülkenin yaklaşık üç aydır dışarıdan petrol temin edemediğini belirterek, elektrik sisteminin güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını ifade etti.

Küba’ya bugüne dek Meksika, Çin, Brezilya, İtalya ve ABD’den sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı çeşitli yardımlar gönderildi. (TY)

Küba'ya ABD ablukası Küba abd donald trump Rusya Granma 2.0 Filosu
ilgili haberler
Küba Devlet Başkanı: Müdahaleye maruz kalırsak devrim uğruna canımı vermeye hazırım
27 Mart 2026
/haber/kuba-devlet-baskani-mudahaleye-maruz-kalirsak-devrim-ugruna-canimi-vermeye-hazirim-318116
Granma 2.0 Filosu, insani yardım ile Küba’ya ulaştı
25 Mart 2026
/haber/granma-2-0-filosu-insani-yardim-ile-kubaya-ulasti-318029
Küba ambargoya tüm gücüyle direniyor
23 Mart 2026
/haber/kuba-ambargoya-tum-gucuyle-direniyor-317938
Küba, ABD Havana Büyükelçiliği’nin dizel yakıt talebini reddetti
21 Mart 2026
/haber/kuba-abd-havana-buyukelciliginin-dizel-yakit-talebini-reddetti-317897
Küba elektrik sistemi tamamen çöktü
17 Mart 2026
/haber/kuba-elektrik-sistemi-tamamen-coktu-317781
Trump’tan Küba’ya tehdit
6 Mart 2026
/haber/trumptan-kubaya-tehdit-317440
İRAN'DAN SONRA HEDEF KÜBA MI?
ABD’li senatör: Küba’daki komünist diktatörlüğün günleri sayılı
4 Mart 2026
/haber/abdli-senator-kubadaki-komunist-diktatorlugun-gunleri-sayili-317340
TRUMP KÜBA'YI BOĞMAYA YELTENİYOR
"Küba insanlığı savundu, şimdi insanlık Küba için ayağa kalkmalı"
3 Şubat 2026
/haber/kuba-insanligi-savundu-simdi-insanlik-kuba-icin-ayaga-kalkmali-316266
TRUMP'IN TEHDİDİ SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ
Küba Cumhurbaşkanı Bermúdez: "ABD ile görüşmüyoruz"
13 Ocak 2026
/haber/kuba-cumhurbaskani-bermudez-abd-ile-gorusmuyoruz-315579
Küba: Latin Amerika, ABD nedeniyle varoluşsal tehdit altında
5 Ocak 2026
/haber/kuba-latin-amerika-abd-nedeniyle-varolussal-tehdit-altinda-315256
