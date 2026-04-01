Rusya: Küba’ya petrol sevkiyatının devam etmesi için çalışıyoruz

Rusya’ya ait 730 bin varil petrol yüklü bir tanker, dün (31 Mart) Küba’nın Matanzas Limanı’na yanaştı. Böylece üç ay aradan sonra ülkeye ilk petrol sevkiyatı ulaşmış oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, süren enerji ablukasına rağmen “Anatoly Kolodkin” adlı tankerin seyrine “izin vermiş” oldu.
Associated Press’te (AP) yer alan habere göre, Enerji ve Madenler Bakanı Vicente de la O Levy’nin de aralarında bulunduğu Kübalılar, geminin gelişini memnuniyetle karşıladı.
De la O Levy, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Aldığımız destek için Rusya hükümetine ve halkına minnettarız. Bu sevkiyat, içinde bulunduğumuz karmaşık enerji krizi açısından büyük önem taşıyor,” dedi.
Uzmanlara göre sevkiyat, ülkenin ihtiyacını ancak 9-10 gün karşılayabilir.
Granma 2.0 Filosu, insani yardım ile Küba’ya ulaştı
“Emperyalizmin acımasızlığı”
Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernández de Cossío ise, “Bir petrol tankerinin gelişi belki de hiç bu kadar haber değeri taşımamıştı. Bu durum, Kübalıların ağır bir kuşatma altında yaşadığını gösteriyor. Aynı zamanda boyun eğmeyi reddeden bir halka karşı emperyalizmin acımasızlığını ortaya koyuyor,” dedi.
Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre ise Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Küba’ya petrol sevkiyatına devam etmek için çalıştıklarını söyledi.
Peskov, Küba’nın zorlu abluka koşulları altında petrol ve petrol ürünlerine ihtiyaç duyduğuna işaret ederek “Rusya, bu konuda kenara çekilmemeyi ve Kübalı dostlarımıza gerekli yardımı sunmayı görev olarak görüyor,” diye konuştu.
ABD’nin Küba ambargosu
ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak 2026’da, Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.
Küba’ya petrol ihracını fiilen imkânsız hâle getiren kararname Kübalıların sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlıyor, çocukların eğitim hakkını engelliyor ve ülkenin kalkınma olanaklarını bilinçli biçimde tahrip ediyor.
Beyaz Saray, bu kararın, yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Küba’nın “zararlı eylem ve politikalarına” karşı ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını iddia etti.
Trump, 1 Şubat’ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurdu; ancak Küba bunu yalanladı.
Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye soktu.
Petrol ambargosu nedeniyle yakıt sıkıntısı yaşayan Küba’da, aynı zamanda geniş çaplı elektrik kesintileri de yaşanıyor. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, 13 Mart’ta yaptığı açıklamada ülkenin yaklaşık üç aydır dışarıdan petrol temin edemediğini belirterek, elektrik sisteminin güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını ifade etti.
Küba’ya bugüne dek Meksika, Çin, Brezilya, İtalya ve ABD’den sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı çeşitli yardımlar gönderildi. (TY)