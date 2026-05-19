Küba: "ABD'nin saldırısı halinde kan banyosu yaşanacak"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küba'nın hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını, saldırgan plan veya niyetlerinin bulunmadığını belirtti. Küba lideri, ABD yönetiminin de bu durumu iyi bildiğini ifade etti.

Las amenazas de agresión militar contra #Cuba de la mayor potencia del planeta son conocidas.



Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 18, 2026

Küba'nın halen ABD'nin çok boyutlu bir saldırısına maruz kaldığını kaydeden Diaz-Canel, ülkesinin askeri bir saldırı karşısında kendisini savunma konusunda mutlak ve meşru hak sahibi olduğunu vurguladı.

Küba lideri, bu durumun soylu Küba halkına karşı mantıklı ya da dürüst bir nedeni olan bir savaş dayatmak için bahane olarak kullanılamayacağını sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın artan baskıları ve adanın komünist yönetimine karşı uygulanan acımasız ambargolarla derinleşen enerji krizi nedeniyle Havana ve Washington arasındaki ilişkiler son on yılların en düşük düzeyinde seyrediyor.

Geçtiğimiz hafta Küba Enerji Bakanı, Rusya'dan gelen son dakika petrol yardımının tükendiğini ve Küba halkının daha fazla elektrik kesintisine katlanmak zorunda kalacağını açıklamıştı.

Yeni yaptırımlar devrede

TRT Haber'in CNN International'dan aktardığı habere göre, Trump yönetimi, Küba hükümetine, merkezi istihbarat teşkilatına ve İçişleri Bakanlığına yönelik yeni yaptırım kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, önümüzdeki günlerde ve haftalarda ek yaptırım adımlarının beklenebileceğini açıkladı.

ABD ayrıca, aralarında Adalet Bakanı ve Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakan Yardımcısı'nın da bulunduğu 11 Kübalı yetkiliye yaptırım getirdi.

Adaya yönelik bir başka darbe de büyük deniz nakliyat şirketlerinin Trump yönetiminin yeni kurallarına uymak üzere Küba'ya gelen ve giden teknelerin taşımacılık faaliyetlerini durduracağını açıklamasıyla gerçekleşti. Bu hamlenin adadaki gıda kıtlığını daha da derinleştireceği öngörülüyor.

Küba hükümeti, tarım sektörünün çöküşü nedeniyle tükettiği gıdanın büyük bir kısmını ithal ediyor.

"Tamamen çökmüş bir ülke"

Başkan Trump, basına yaptığı açıklamalarda sık sık Castro rejiminin sonunun yaklaştığını öne sürüyor. Trump, bir mülakatında Küba için, "Bize gelmek zorunda kalacaklarını düşünüyorum. Çökmüş bir ülke. Tamamen çökmüş bir ülke." demişti.

Uzun süredir devam eden ekonomik ambargo ve adadaki enerji krizini sınırlarına ulaştıran petrol ablukasının da ötesinde, ABD'nin önceki Devlet Başkanı Raul Castro aleyhine bir iddianame hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de sosyal medya hesabından, Küba'nın her türlü dış saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı bulunduğunu yazdı.

Sin excusa legítima alguna, el gobierno de #EEUU construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar.



Medios de prensa específicos le hacen el juego, promoviendo calumnias y… — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 17, 2026

Rodriguez, Küba'ya gayrimeşru şekilde saldırmak isteyenlerin, ABD ve dünya kamuoyunun vicdanına aykırı bir saldırıyı haklı çıkarmak için ne kadar hileli ve gülünç olursa olsun her türlü bahaneye başvurduğunu kaydetti.

Küba halkı hazırlık yapıyor

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in geçen hafta İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve istihbarat servislerinin başkanlarıyla ender olarak gerçekleşen bir toplantı yapmak üzere Havana'ya gittiği bildirildi.

Birçok Kübalı için olası bir ABD askeri saldırısı an meselesi olarak görülüyor ve halk buna göre önlemler alıyor.

Bu senaryoya kapsamında Küba Sivil Savunması son birkaç gündür halka yönelik bir aile rehberi dağıtmaya başladı. Küba'ya yönelik varsayımsal bir askeri saldırı sırasında nasıl hareket edileceğini anlatan "Koru, Diren, Hayatta Kal ve Kazan" başlıklı rehberde, bozulmayan malzemelerle bir sırt çantası hazırlanması ve hava saldırısı sirenlerine karşı tetikte olunması tavsiye ediliyor.

(AEK)