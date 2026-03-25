ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 25.03.2026 14:50 25 Mart 2026 14:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.03.2026 17:05 25 Mart 2026 17:05
Okuma Okuma:  3 dakika

Granma 2.0 Filosu, insani yardım ile Küba’ya ulaştı

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel: “Geminin ‘Granma 2.0’ olarak adlandırılması bizim için ayrı bir duygusal anlam taşıyor.”

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in X hesabı

Küba’ya insani yardım taşıyan Granma 2.0 Filosu’nun ilk gemisi, 30 ton insani yardım ile dün (24 Mart) Havana’ya ulaştı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel tarafından karşılanan gemi; güneş paneli, bisiklet, gıda ve ilaçla yüklü olan üç gemiden ilkiydi.

Granma, Küba Devrimi’nin lideri Fidel Castro ve yoldaşlarını taşıyan, devrimin ve direnişin simgesi olarak kullanılan ünlü teknenin adı. Tekne, Castro ve yoldaşlarını Meksika’dan Küba’ya taşıyarak devrimin başlamasında kritik bir rol oynadı. 

Associated Press’in (AP) aktardığına göre, gemideki aktivistlerden Thiago Ávila, ulaştırdıkları yardımların sınırlı olduğunu; ancak dayanışma mesajı taşıdığını vurguladı: “Bu tür ekonomik savaşlar olmamalı, uluslararası hukuka saygı duymayan korsan bir devletin bu tavrı kabul edilemez.

Filoda Jeremy Corbyn, Clara López, Pablo Iglesias ve Chris Smalls gibi isimler ile İrlandalı hip hop grubu Kneecap bulunuyor.

“Küba için ayağa kalkan ve elini, kalbini uzatan dostlar”

Küba Devlet Başkanı, dayanışma filosuna dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bugün Küba için ayağa kalkan ve elini, kalbini uzatan dostlar, dünyaya yaşamın anlamını gösteriyor. Adada, Meksika’dan yola çıkarak #BizimAmerikaKonvoyu’na katılmak üzere Havana’ya gelen 11 ülkeden yaklaşık 30 kardeşimizi derin bir minnetle karşıladık. Geminin ‘Granma 2.0’ olarak adlandırılması ise bizim için ayrı bir duygusal anlam taşıyor. Teşekkürler.”

ABD’nin Küba ambargosu

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak 2026’da, Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Küba’ya petrol ihracını fiilen imkânsız hâle getiren kararname Kübalıların sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlıyor, çocukların eğitim hakkını engelliyor ve ülkenin kalkınma olanaklarını bilinçli biçimde tahrip ediyor.

Beyaz Saray, bu kararın, yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Küba’nın “zararlı eylem ve politikalarına” karşı ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını iddia etti.

Trump, 1 Şubat’ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurdu; ancak Küba bunu yalanladı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye soktu.

Petrol ambargosu nedeniyle yakıt sıkıntısı yaşayan Küba’da, aynı zamanda geniş çaplı elektrik kesintileri de yaşanıyor. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, 13 Mart’ta yaptığı açıklamada ülkenin yaklaşık üç aydır dışarıdan petrol temin edemediğini belirterek, elektrik sisteminin güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını ifade etti.

Küba’ya bugüne dek Meksika, Çin, Brezilya, İtalya ve ABD’den sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı çeşitli yardımlar gönderildi. Karayipler topluluğu Caricom, süt tozu, tıbbi malzeme ve su tanklarını Meksika üzerinden Küba’ya ulaştıracağını açıkladı. (TY)

Küba Küba'ya ABD ablukası Granma 2.0 Filosu insani yardım Miguel Díaz-Canel abd donald trump Fidel Castro Küba devrimi
