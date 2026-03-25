Granma 2.0 Filosu, insani yardım ile Küba’ya ulaştı

Küba’ya insani yardım taşıyan Granma 2.0 Filosu’nun ilk gemisi, 30 ton insani yardım ile dün (24 Mart) Havana’ya ulaştı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel tarafından karşılanan gemi; güneş paneli, bisiklet, gıda ve ilaçla yüklü olan üç gemiden ilkiydi.

Associated Press’in (AP) aktardığına göre, gemideki aktivistlerden Thiago Ávila, ulaştırdıkları yardımların sınırlı olduğunu; ancak dayanışma mesajı taşıdığını vurguladı: “Bu tür ekonomik savaşlar olmamalı, uluslararası hukuka saygı duymayan korsan bir devletin bu tavrı kabul edilemez.”

Filoda Jeremy Corbyn, Clara López, Pablo Iglesias ve Chris Smalls gibi isimler ile İrlandalı hip hop grubu Kneecap bulunuyor.

Küba Devlet Başkanı, dayanışma filosuna dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bugün Küba için ayağa kalkan ve elini, kalbini uzatan dostlar, dünyaya yaşamın anlamını gösteriyor. Adada, Meksika’dan yola çıkarak #BizimAmerikaKonvoyu’na katılmak üzere Havana’ya gelen 11 ülkeden yaklaşık 30 kardeşimizi derin bir minnetle karşıladık. Geminin ‘Granma 2.0’ olarak adlandırılması ise bizim için ayrı bir duygusal anlam taşıyor. Teşekkürler.”

Los amigos que hoy se levantan por #Cuba y extienden mano y corazón, están abrazando, martianamente, un sentido de la vida para el mundo. En la Isla los recibimos con gratitud profunda, esa que crece ante la treintena de hermanos de once naciones que, desde México, han llegado a…

ABD’nin Küba ambargosu

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak 2026’da, Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Küba’ya petrol ihracını fiilen imkânsız hâle getiren kararname Kübalıların sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlıyor, çocukların eğitim hakkını engelliyor ve ülkenin kalkınma olanaklarını bilinçli biçimde tahrip ediyor.

Beyaz Saray, bu kararın, yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Küba’nın “zararlı eylem ve politikalarına” karşı ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını iddia etti.

Trump, 1 Şubat’ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurdu; ancak Küba bunu yalanladı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye soktu.

Petrol ambargosu nedeniyle yakıt sıkıntısı yaşayan Küba’da, aynı zamanda geniş çaplı elektrik kesintileri de yaşanıyor. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, 13 Mart’ta yaptığı açıklamada ülkenin yaklaşık üç aydır dışarıdan petrol temin edemediğini belirterek, elektrik sisteminin güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını ifade etti.

Küba’ya bugüne dek Meksika, Çin, Brezilya, İtalya ve ABD’den sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı çeşitli yardımlar gönderildi. Karayipler topluluğu Caricom, süt tozu, tıbbi malzeme ve su tanklarını Meksika üzerinden Küba’ya ulaştıracağını açıkladı. (TY)