ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 17.04.2026 16:25 17 Nisan 2026 16:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.04.2026 16:26 17 Nisan 2026 16:26
Okuma Okuma:  2 dakika

Kolombiya’dan Küba’ya insani yardım

Kolombiyalı Senatör: “Hırsın egemen kılınmaya çalışıldığı bu zamanlarda, artık halklar arası entegrasyon ve dayanışma vaktidir.”

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Canva

Kolombiya’nın gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan gemi, Küba’ya ulaştı.

Kolombiyalı Senatör Gloria Flórez Schneider, yaptığı açıklamada, ABD ambargosu nedeniyle zor günler geçiren Küba’ya destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Küba’nın yalnız olmadığını vurgulayan Flórez, şöyle dedi:

“Küba halkı için insani yardımlarla Havana’ya varışımız gerçekleşti. Hırsın egemen kılınmaya çalışıldığı bu zamanlarda, artık halklar arası entegrasyon ve dayanışma vaktidir. Bu katkı, Kolombiya halkının Küba’ya olan sevgi ve minnetinin bir meyvesidir. Bugün, Latin Amerika ve Karayipler, her zamankinden daha fazla dayanışma eyleminde elinden gelenin en iyisini yapmaya hazırdır.” 

Granma 2.0 Filosu, insani yardım ile Küba’ya ulaştı
25 Mart 2026

ABD’nin Küba ambargosu

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak 2026’da, Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Küba’ya petrol ihracını fiilen imkânsız hâle getiren kararname Kübalıların sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlıyor, çocukların eğitim hakkını engelliyor ve ülkenin kalkınma olanaklarını bilinçli biçimde tahrip ediyor.

Beyaz Saray, bu kararın, yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Küba’nın “zararlı eylem ve politikalarına” karşı ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını iddia etti.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye soktu.

Petrol ambargosu nedeniyle yakıt sıkıntısı yaşayan Küba’da, aynı zamanda geniş çaplı elektrik kesintileri de yaşanıyor. Díaz-Canel, 13 Mart’ta yaptığı açıklamada ülkenin yaklaşık dört aydır dışarıdan petrol temin edemediğini belirterek, elektrik sisteminin güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını ifade etti.

Küba’ya bugüne dek Meksika, Çin, Brezilya, İtalya ve ABD’den sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı çeşitli yardımlar gönderildi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Küba'ya ABD ablukası Kolombiya Küba insani yardım
ilgili haberler
ABD’nin Küba’ya saldıracağı iddiası gündemde
16 Nisan 2026
/haber/abdnin-kubaya-saldiracagi-iddiasi-gundemde-318764
ABD ambargosu, Küba’da turizmi durma noktasına getirdi
10 Nisan 2026
/haber/abd-ambargosu-kubada-turizmi-durma-noktasina-getirdi-318602
Küba Devlet Başkanı, ABD’li Demokrat Kongre üyeleri ile bir araya geldi
7 Nisan 2026
/haber/kuba-devlet-baskani-abdli-demokrat-kongre-uyeleri-ile-bir-araya-geldi-318427
Rusya: Küba’ya petrol sevkiyatının devam etmesi için çalışıyoruz
1 Nisan 2026
/haber/rusya-kubaya-petrol-sevkiyatinin-devam-etmesi-icin-calisiyoruz-318223
Granma 2.0 Filosu, insani yardım ile Küba’ya ulaştı
25 Mart 2026
/haber/granma-2-0-filosu-insani-yardim-ile-kubaya-ulasti-318029
Küba, ABD Havana Büyükelçiliği’nin dizel yakıt talebini reddetti
21 Mart 2026
/haber/kuba-abd-havana-buyukelciliginin-dizel-yakit-talebini-reddetti-317897
Küba elektrik sistemi tamamen çöktü
17 Mart 2026
/haber/kuba-elektrik-sistemi-tamamen-coktu-317781
Trump’tan Küba’ya tehdit
6 Mart 2026
/haber/trumptan-kubaya-tehdit-317440
İRAN'DAN SONRA HEDEF KÜBA MI?
ABD’li senatör: Küba’daki komünist diktatörlüğün günleri sayılı
4 Mart 2026
/haber/abdli-senator-kubadaki-komunist-diktatorlugun-gunleri-sayili-317340
Sayfa Başına Git