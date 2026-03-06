Trump’tan Küba’ya tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Politico dergisine telefonla verdiği mülakatta, İran’daki durumu değerlendirirken İran yönetiminin sonunda “pes edeceğini” savundu.

Trump, İran değerlendirmelerinin ardından ABD’nin Küba ile temas halinde olduğunu belirterek, “Küba’nın yardıma ihtiyaç duyduğunu” söyledi ve “Küba da düşecek,” diye ekledi.

“Benim için küçük bir mevzu”

Trump, ABD’nin Küba’yı işgal etmek ya da yönetimi devirmek gibi bir planının olup olmadığına ilişkin soruya ise “Peki, siz ne düşünüyorsunuz? 50 yıldır bu konu, pastanın üzerindeki krema gibi. Benim için bu küçük bir mevzu. Venezuela harika gidiyor. (Delcy Rodriguez) harika bir iş çıkarıyor. Onlarla ilişkilerimiz harika,” yanıtını verdi.

Trump, İran’a yönelik saldırıları sürdürebilmek için yüksek miktarda silah stoklarının olduğunu da kaydederek, “Cerrahi bir müdahale yapıyoruz. Sınırsız silah stokumuz var,” dedi.