Küba Devlet Başkanı: Müdahaleye maruz kalırsak devrim uğruna canımı vermeye hazırım

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, bugün başkent Havana’da İspanyol medya kuruluşu Canal Red’e yaptığı açıklamada, ABD ile yürütülen müzakerelere değindi.

ABD ile yabancı yatırımlar, göç akışları, uyuşturucu kaçakçılığı, “terörle mücadele”, çevrenin korunması ile bilim ve eğitim gibi pek çok başlığın ele alınması gerektiğini belirten Díaz-Canel, “Her konuyu görüşebiliriz ancak egemenliğimize saygı duyulmalı. Bağımsızlığımız ve siyasi sistemimiz asla tartışmaya açık değildir,” dedi.

Díaz-Canel, müzakere sürecinin uzun soluklu olduğunu belirterek, geçmişte olduğu gibi hem hükümetin hem de sivil toplum kuruluşlarının diyalog sürecine dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Her iki ülkenin de çatışmadan uzak tutulmasının önemine dikkati çeken Díaz-Canel, “Biz savaş istemiyoruz, diyalog istiyoruz. Ancak askeri bir müdahaleye maruz kalırsak devrim uğruna canımı vermeye hazırım,” diye konuştu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Díaz-Canel, dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla ülkenin enerji üretim kapasitesini yeniden güçlendirdiklerini ve yenilenebilir enerji kaynaklarını da teşvik ettiklerini kaydetti.

