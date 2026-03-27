Küba Devlet Başkanı: Müdahaleye maruz kalırsak devrim uğruna canımı vermeye hazırım

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, bugün başkent Havana’da İspanyol medya kuruluşu Canal Red’e yaptığı açıklamada, ABD ile yürütülen müzakerelere değindi.
ABD ile yabancı yatırımlar, göç akışları, uyuşturucu kaçakçılığı, “terörle mücadele”, çevrenin korunması ile bilim ve eğitim gibi pek çok başlığın ele alınması gerektiğini belirten Díaz-Canel, “Her konuyu görüşebiliriz ancak egemenliğimize saygı duyulmalı. Bağımsızlığımız ve siyasi sistemimiz asla tartışmaya açık değildir,” dedi.
Díaz-Canel, müzakere sürecinin uzun soluklu olduğunu belirterek, geçmişte olduğu gibi hem hükümetin hem de sivil toplum kuruluşlarının diyalog sürecine dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Her iki ülkenin de çatışmadan uzak tutulmasının önemine dikkati çeken Díaz-Canel, “Biz savaş istemiyoruz, diyalog istiyoruz. Ancak askeri bir müdahaleye maruz kalırsak devrim uğruna canımı vermeye hazırım,” diye konuştu.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Díaz-Canel, dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla ülkenin enerji üretim kapasitesini yeniden güçlendirdiklerini ve yenilenebilir enerji kaynaklarını da teşvik ettiklerini kaydetti.
Granma 2.0 Filosu, insani yardım ile Küba’ya ulaştı
ABD’nin Küba ambargosu
ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak 2026’da, Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.
Küba’ya petrol ihracını fiilen imkânsız hâle getiren kararname Kübalıların sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlıyor, çocukların eğitim hakkını engelliyor ve ülkenin kalkınma olanaklarını bilinçli biçimde tahrip ediyor.
Beyaz Saray, bu kararın, yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Küba’nın “zararlı eylem ve politikalarına” karşı ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını iddia etti.
Trump, 1 Şubat’ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurdu; ancak Küba bunu yalanladı.
Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye soktu.
Petrol ambargosu nedeniyle yakıt sıkıntısı yaşayan Küba’da, aynı zamanda geniş çaplı elektrik kesintileri de yaşanıyor. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, 13 Mart’ta yaptığı açıklamada ülkenin yaklaşık üç aydır dışarıdan petrol temin edemediğini belirterek, elektrik sisteminin güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını ifade etti.
Küba’ya bugüne dek Meksika, Çin, Brezilya, İtalya ve ABD’den sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı çeşitli yardımlar gönderildi. Karayipler topluluğu Caricom, süt tozu, tıbbi malzeme ve su tanklarını Meksika üzerinden Küba’ya ulaştıracağını açıkladı. (TY)