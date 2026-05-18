DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 18.05.2026 14:40 18 Mayıs 2026 14:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.05.2026 17:35 18 Mayıs 2026 17:35
Okuma Okuma:  2 dakika

Küba, ABD’nin “İHA aldılar” iddiasını yalanladı

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez: “Küba kimseyi tehdit etmemekte ve savaş istememektedir.”

BİA Haber Merkezi

Havana’da saldırı tehditlerine rağmen günlük yaşam sürüyor, 4 Mayıs 2026, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Küba, ABD’li yetkililerin ülkenin 300’den fazla askeri insansız hava aracı (İHA) edindiği ve bu araçlarla Guantanamo Körfezi’ndeki ABD üssü, ABD savaş gemileri ve Florida kıyılarına yönelik saldırı düzenleme ihtimaline dair iddialarını yalanladı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Küba’ya yönelik “düzmece bir dosya” oluşturduğunu söyleyerek “ABD hükümeti, hiçbir meşru gerekçe olmaksızın Küba halkına yönelik ekonomik savaşı ve olası bir askeri saldırıyı haklı çıkarmak için her geçen gün yeni iddialar üretmektedir. Küba kimseyi tehdit etmemekte ve savaş istememektedir,” dedi.

ABD ambargosu, Küba’da turizmi durma noktasına getirdi
10 Nisan 2026

Küba’nın kendini savunma hakkı

Bakan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru müdafaa hakkına dikkat çekerek, ülkesinin her türlü saldırı ve tehdide karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernández de Cossío da ABD’ye tepki göstererek, Küba’nın kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurguladı. 

Cossío, Küba’ya yönelik iddiaların “askeri saldırganlığı meşrulaştırma girişimi” olduğunu savunarak, “ABD’de Küba’yı hedef alan çevreler, yalan ve bahaneler üreterek olası bir saldırıyı olağanlaştırmaya çalışıyor,” dedi.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Axios’a konuşan bir yetkili, Küba’nın son dönemde İHA kapasitesini artırmasının ABD açısından güvenlik riskleri doğurabileceğini ileri sürmüştü. İddialarda, Küba’nın 300’den fazla askeri İHA edindiği ve bunları Guantanamo Körfezi, ABD askeri unsurları ve Florida kıyılarına yönelik olası saldırılarda kullanabileceği öne sürülmüştü.

Ayrıca bazı ABD’li yetkililerin, Küba’nın Rusya’dan daha fazla İHA ve askeri ekipman talep ettiği ve İran’ın da teknik destek sağladığı yönündeki iddiaları değerlendirdiği belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Kongre’deki bir oturumda, “Yabancı bir düşmanın kıyılarımıza bu kadar yakın bir konumu kullanması son derece sorunlu,” ifadelerini kullanmıştı.

CIA Direktörü John Ratcliffe’in de son günlerde Küba’ya bir ziyaret gerçekleştirdiği ve güvenlik başlıklarında temaslarda bulunduğu aktarılmıştı. (TY)

İstanbul
İstanbul
Küba Küba'ya ABD ablukası ABD'nin Küba tehdidi abd iha
