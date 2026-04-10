ABD ambargosu, Küba’da turizmi durma noktasına getirdi

Küba için en önemli sektör olan turizm, ihraç edilen bazı madenler dışında ülkeye en büyük döviz girdisini sağlıyor.

ABD’nin yıl başından bu yana ülkeye yakıt girişini sınırlaması, yılın ilk çeyreğinde Küba’yı ziyaret eden turist sayısında büyük bir düşüşe neden oldu.

Turizmciler, yakıt kısıtlamaları ve ülkede yaşanan elektrik kesintilerini bu ani gerilemenin başlıca nedenleri arasında gösteriyor. Ülkedeki pek çok otel, turist sayısındaki azalma nedeniyle kapısına kilit vururken, uluslararası havayolları da doğrudan uçuşlarını art arda iptal ediyor.

Küba istatistik kurumunun açıkladığı 2025 turizm verilerine göre, ülkeye gelen ziyaretçi sayısı 2024’e kıyasla yüzde 18 azalırken, 2018’de kaydedilen 4,7 milyonluk rekor seviyeye göre yüzde 62 geriledi. Ayrıca 2026’nın şubat ayında, 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 56,6’lık sert bir düşüş yaşandı.

Küba’ya giden Anadolu Ajansı muhabirlerinin aktardığına göre, dükkânların çoğu kapalı, açık olan restoranların masaları ise boş. Yılın ilk dört ayı genellikle en yoğun dönem olmasına rağmen, bugünlerde Havana’da Kübalılar dışında ziyaretçi görmek oldukça zor.

Üniversite öğrencisi Hamanda Cardenas, her gün olduğu gibi çalıştığı dükkânı açtı; ancak müşteri yoktu. Elektrik kesintilerinin sadece işlerini değil eğitimlerini de olumsuz etkilediğini söylen Cardenas, şöyle diyor:

“Turizm gelirleri gördüğünüz üzere son günlerde gözle görülür şekilde düştü, önemli bir kısmımız turizmden gelen gelirle geçiniyoruz ancak fark edildiği gibi masalar boş kaldı. Bu durum beni çok etkiliyor, üniversiteler yakıt ve enerji krizi nedeniyle şu anda kapalı durumda. Derslere sadece internet üzerinden katılabiliyoruz.”

21 yaşındaki bir diğer üniversite öğrencisi Alejandro Tuyanque ise garsonluk yapıyor. Turist olmayınca cep telefonundan haberleri takip ederek durumu anlamaya çalıştığını söylüyor: “Her şey darmadağın oldu, zor şartlardan geçiyoruz, yeterince turist yok, insanlar zor durumda.”

Üç tekerlekli bisikletiyle müşteri bekleyen Alexander Castellano da benzer bir tablo çiziyor: “Bizler kelimenin tam anlamıyla turizm gelirlerine bağlıyız, fakat şu anda turizm berbat durumda.”

Elektrik mühendisi Santiago Rodrigez ise 12 yıldır eşiyle birlikte turizm sektöründe çalışıyor. Son üç ayın şimdiye kadar yaşadıkları en kötü dönem olduğunu belirten Rodrigez, “Evimi turistlere kiralıyorum. Gelen talep sayısında yüzde 70-80 gibi bir düşüş söz konusu, yakıt ve elektrik sıkıntısı canımızı çok yaktı,” diyor.

Küba’nın simgelerinden biri olan rengârenk Amerikan arabaları da artık nadiren görülüyor. Bir zamanlar Jose Marti heykelinin bulunduğu Havana Merkez Parkı’nı dolduran araçların sayısı bugün iki elin parmaklarını geçmiyor. Turist sayısının azalması, yakıt kıtlığı ve bu araçların yüksek tüketimi, bu değişimin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. (TY)