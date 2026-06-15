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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 15.06.2026 16:46 15 Haziran 2026 16:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.06.2026 17:01 15 Haziran 2026 17:01
Okuma Okuma:  3 dakika

Pınar Bulunmaz cinayetinde istinaf kararı: İyi hâl indirimi onandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ise yerel mahkemenin verdiği kararda herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Evrim Kepenek
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Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
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Görseli Büyüt
Pınar Bulunmaz cinayetinde istinaf kararı: İyi hâl indirimi onandı
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Pınar Bulunmaz cinayeti davasında yerel mahkeme tarafından verilen kararı inceleyerek hem sanık hem de müşteki tarafın yaptığı istinaf başvurularını reddetti. 

Urfa Siverek ilçesinde 22 Şubat 2024 tarihinde meydana gelmişti. İddiaya göre Pınar Bulunmaz, eşi Rıdvan Bulunmaz ile araç içerisinde bulunduğu sırada çıkan tartışma sonrası silahla vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekiplerine haber verilse de Pınar Bulunmaz kısa süre sonra hayatını kaybetti. 

Soruşturma sürecinin ardından sanık Rıdvan B. hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama süreci Siverek Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dava boyunca sanık bir süre tutuksuz yargılanırken, mahkeme ilerleyen aşamalarda “kaçma şüphesi” bulunduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. R.B., duruşma salonunda jandarma ekiplerince gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

"Geleceği etkilenir"

6 Mart 2026 tarihinde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Rıdvan B.’yi “eşe karşı kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme, sanığın sabıka durumu, duruşmadaki tutumu ve “geleceğine ilişkin değerlendirmeleri” dikkate alarak iyi hâl indirimi uyguladı. Bu karar, hem mağdur ailesi hem de kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Kararın açıklanmasının ardından hem Pınar Bulunmaz’ın ailesinin avukatları hem de sanık tarafı, verilen hükme karşı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurarak istinaf yoluna gitti. Taraflar, hem cezanın ağırlığı hem de uygulanan iyi hâl indirimi konusunda farklı gerekçelerle kararın bozulmasını talep etti.

Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ise yerel mahkemenin verdiği kararda herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti. Mahkeme, hem sanık hem de müşteki tarafın itirazlarını ayrı ayrı değerlendirerek reddetti. Böylece Siverek Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği müebbet hapis cezası ile birlikte uygulanan iyi hâl indirimi de onanmış oldu.

İstinaf mahkemesi ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu kararla birlikte Rıdvan B.’nin cezaevindeki durumu sürerken, dosyada verilen hüküm bir üst yargı mercii tarafından da kesinleşmiş oldu.

"Cezasızlıkla böyle mücadele edilmez"

Pınar Bulunmaz'ın avukatı Okan Altekin, bianet'e kararı şöyle değerlendirdi: 

"Sanığın itirazlarını reddetmesi olumlu elbette. Umarım Yargıtay da bunu onaylar. Bizim itirazlarımız var. iyi hal  tahrik indirim uygulanmasını cezasızlıkla mücadeleyi zora soktuğunu söyleyebiliriz. Sanığa hiçbir gerekçe gösterilmeden iyi hal indirim uygulanması hukuka aykırı. Bu kişi en başından itibaren mahkemeyi yanılttı çelişkili beyanlarda bulundu ‘eşimi dövmedim’ dedi, ama birçok rapor Pınar’ı darp ettiğini gösterdi. Dolayısı ile bütün bunları değerlendirdiğimizde iyi hal indirimi uygulanması hukuka aykırıdır. Bu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerekir. Bu yönüyle karar eksik olsa da eşe karşı suçtan ceza alması olumludur.”

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(EMK)

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İstanbul
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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın...

bianet Kadın Haberleri editörü. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). bianet stajyeri (2000), Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. "Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri", "Sırtında Sepeti", "Medya ve Yalanlar" isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun.

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