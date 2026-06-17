CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne operasyon
Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ile birlikte toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir’de CHP’li Seferihisar Belediyesi’ne yönelik rüşvet iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.Soruşturmayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.
Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ile birlikte toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.
(EMK)
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