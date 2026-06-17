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YT: Yayın Tarihi: 17.06.2026 09:09 17 Haziran 2026 09:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.06.2026 09:12 17 Haziran 2026 09:12
Okuma Okuma:  1 dakika

CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne operasyon

Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ile birlikte toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne operasyon
Fotoğraf: Seferihisar Belediyesi

İzmir’de CHP’li Seferihisar Belediyesi’ne yönelik rüşvet iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.Soruşturmayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. 

Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ile birlikte toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. 

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
chp'li belediye başkanları chp'li belediyeler CHP'li belediyelere operasyon
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