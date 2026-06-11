Özgür Özel duyurdu: 28 PM üyesi istifa etti

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi (PM) ekibi, PM'den istifa etme kararı aldı.

Kararın 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi için alındığı ifade edildi.

CHP tüzüğünün 24/3 maddesi şöyle:

"Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde, Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır."

60 kişilik PM'de üye sayısının 40'ın altına düşmesi olağanüstü kurultay için yeterli.

ANKA'nın edindiği bilgiye göre CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen Parti Meclisi üyeleri, PM'den istifa etme kararı aldı. Buna göre 57 üyeli PM'nin 28 üyesi PM'den istifa etti. Karar, saat 11.00'de Özel ekibinin sözcüsü, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre açıkladı.

28 üye istifa etti

Özgür Özel ekibinden istifalara ilişkin bilgilendirme yapıldı. Buna göre 28 CHP PM üyesi istifasını sundu.

Açıklamada şöyle denildi:

"CHP'de “mutlak butlan” kararıyla göreve döndürülen Parti Meclisi’nin 57 üyesinden 28’i istifa etti. Böylece, Parti Tüzüğünün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti Tüzüğüne göre, Parti Meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3’te 2’sinin (40’ın) altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur."

CHP’de kritik PM toplantısı: Kurultay süreci için ilk adım atılıyor

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 13.00’te CHP Genel Merkezi’nde Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık edecek.

Toplantı öncesinde genel merkez binasında güvenlik gerekçesiyle ziyaretçi kısıtlaması uygulanırken, Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada PM toplantısının kurultay sürecinin başlangıcı olacağını duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu, “11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

PM’de değişen isimler dikkat çekiyor

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı sonrası oluşturulan Parti Meclisi listesinde bazı değişiklikler yaşandı. Listede yer alan bazı isimler; belediye başkanlığı görevine başlamaları, TBMM Başkanvekilliği ve Grup Başkanvekilliği görevlerine seçilmeleri, istifa veya vefat gibi nedenlerle PM’de yer almıyor.

Bugünkü toplantıda, kurultay sürecine ilişkin yol haritası ve parti içi çalışmaların ele alınması bekleniyor.

PM üyeleri şöyle: "Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ednan Arslan, Erbil Aydınlık, Turan Aydoğan, Aysu Bankoğlu, Nevaf Bilek, Cemal Canpolat, Devrim Barış Çelik, Ayşe Eser Danışoğlu, Deniz Demir, Adnan Demirci, Semra Dinçer, Zeynel Emre, Yunus Emre, Alirıza Erbay, Gürsel Erol, Gökçe Gökçen, Mehmet Akif Hamzaçebi, Neslihan Hancıoğlu, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yıldırım Kaya, Sevgi Kılıç, Bülent Kuşoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Suha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Necdet Saraç, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Burhan Şenatalar, Berhan Şimşek, Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Mehmet Tüm, Ahmet Hakan Uyanık, Hasan Efe Uyar, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Hüseyin Yaşar, Emre Yılmaz, Gökan Zeybek."

(EMK)