Özgür Özel'in eski danışmanı Cem Yüzer tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şehzadeler Belediyesi iştiraki şirketin genel müdürü Cem Yüzer ile Anıl D., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler Emlak Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl D. gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Cem Yüzer’in, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekilliği döneminde danışmanlık yapmıştı.
(EMK)
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