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YT: Yayın Tarihi: 12.06.2026 09:43 12 Haziran 2026 09:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.06.2026 09:46 12 Haziran 2026 09:46
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Özgür Özel'in eski danışmanı Cem Yüzer tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Özel'in eski danışmanı Cem Yüzer tutuklandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şehzadeler Belediyesi iştiraki şirketin genel müdürü Cem Yüzer ile Anıl D., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler Emlak Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl D. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Cem Yüzer’in, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekilliği döneminde danışmanlık yapmıştı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel CHP Cem Yüzer
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