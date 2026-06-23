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YT: Yayın Tarihi: 23.06.2026 17:35 23 Haziran 2026 17:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.06.2026 17:40 23 Haziran 2026 17:40
Okuma Okuma:  3 dakika

Müslim Sarı: Eylülün ilk haftasında olağan kongre sürecini başlatıyoruz

Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Sarı, “İlçe ve il kongrelerine ait takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde paylaşacağız” dedi.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı
Görseli Büyüt
Müslim Sarı: Eylülün ilk haftasında olağan kongre sürecini başlatıyoruz
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarına başkanlık etti. Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, MYK ve PM gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Sarı, CHP’li belediye başkanlarının istifa etmesi ve başka partilere katılmasını etik ve siyaseten doğru bulmadıklarına dikkati çekerek, aday belirleme noktasında da özeleştiri yapmaları gerektiğine işaret etti.

Olağanüstü kurultay yapılması için delegelerden gelen imzaların değerlendirmesinin hala devam ettiğini belirten Sarı, “Eylülün ilk haftasından başlayarak olağan kongre sürecini başlatıyoruz. İlçe ve il kongrelerine ait takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde paylaşacağız” diye konuştu.

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“İl binalarında karşılaştığımız olayları kabul etmiyoruz”

Sarı, konuşmasının devamında, parti içi meselelerle ilgili MYK’de aldıkları kararları paylaştı.

Kayseri il örgütünün, il disiplin kurulunun ve il başkanının feshedilerek disipline sevk edildiğini, mevcut il başkanının yerine Okan Marzıoğlu’nun görevlendirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

Antalya il yönetimimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz. Onun yerine önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin’i il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. CHP’nin il binalarında alınan kararlar çerçevesinde karşılaştığımız olayları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. CHP’nin kurumsallığına yakışmıyor. Dolayısıyla birlik beraberlik içinde alınan kararlar ve kurumsal kimliğimize uygun hareket edilmesini tüm arkadaşlarımıza salık veriyoruz. CHP’nin kimliğine yakışmayan eylem ve davranışları yakından takip ediyoruz. Sayın Özgür Özel’in fotoğrafları indirildikten sonra hiç hoş olmayan, onu rencide edici şekildeki görüntüleri de kabul etmediğimizi, bu işlemleri yapanların uyarılıp disiplin işlemlerinin başlatılmasını kararlaştırılmış bulunuyoruz.

“Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ı ziyaret etmeyi planlıyor”

CHP Sözcüsü Sarı, açıklamalarının ardından gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu’nun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaretine dair soruya karşılık Sarı, “Sayın Genel Başkanımız, Sayın Demirtaş’ı ziyaret etmeyi planlıyor ama bununla ilgili şu an için herhangi bir girişimde bulunmuş değil. Önümüzdeki günlerde böyle bir planlamamız var” yanıtını verdi.

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Sarı, Kılıçdaroğlu’nun TBMM Grup Toplantısı yapma konusundaki tutumunun sorulması üzerine, Grup Toplantısının, bugünkü MYK ve PM toplantılarıyla aynı güne denk geldiği için yapılmadığını söyledi.

Bu konuyu her hafta değerlendirdiklerini dile getiren Sarı, “Kümülatif bir karar vermiş değiliz, ‘Artık grup toplantılarını yapmayacağız’ ya da ‘Artık grup toplantılarını yapacağız’ diye. Her hafta sonu grubun ilgili teamülleri çerçevesinde gerekli bilgilendirme yapılarak ilerlenecek.” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir arkadaşımızın istifa etmesini istemiyoruz”

Sarı’ya, CHP PM üyeliğinden istifa eden 27 kişinin bugünkü toplantıya davet edilip edilmedikleri de soruldu.

İstifa edenlerin irade beyanlarını esas aldıklarını vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır, katılmak istemediklerini ve istifa ettiklerini düşündüğümüz için onları Parti Meclisi’ne davet etmedik. Ama arkadaşlarımız istiyorlarsa böyle bir niyetleri varsa biz memnuniyet duyarız. Önümüzdeki hafta önümüzdeki Parti Meclisi’ne arkadaşlarımızı davet ederiz. Biz hiçbir arkadaşımızın gitmesini, istifa etmesini istemiyoruz. Bence arkadaşlarımız da bazıları en azından pişman olabilir bu süreçten, her zaman kapılarımız açıktır.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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