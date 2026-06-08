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YT: Yayın Tarihi: 08.06.2026 11:00 8 Haziran 2026 11:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.06.2026 12:42 8 Haziran 2026 12:42
Okuma Okuma:  3 dakika

Nisan ateşkesi askıda: İsrail ve İran’dan karşılıklı saldırılar

İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarının ardından İran’dan İsrail’e balistik füze saldırıları düzenlendi. İsrail savaş uçakları da İran’ın batı ve orta kesimlerini hedef aldı.

Anadolu Ajansı
KUBi Kurdî Bixwînin

Anadolu Ajansı
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Nisan ateşkesi askıda: İsrail ve İran’dan karşılıklı saldırılar
* İran’ın İsrail’e fırlattığı füzeler, Batı Şeria'nın El Halil kenti semalarında görüntülendi, 7 Haziran 2026. (Fotoğraf: AA)

İsrail ordusunun, 3 Haziran’da duyurulan ateşkese rağmen Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesi ile ülkenin güneyine yönelik saldırılarını sürdürmesi, bölgede gerilimi yeniden tırmandırdı. 

Tahran yönetimi, saldırılara karşılık verileceğini açıkladı ve İsrail’e yönelik balistik füze atışlarına başladı. Böylece, 7 Nisan’da ilan edilen ABD-İran ateşkesi fiilen askıya alınmış oldu.

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İran’dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail’in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı. İran’dan İsrail’e yaklaşık 10 füze fırlatıldığı bildirildi. Buna karşılık İsrail ordusu, İran’ın batı ve orta kesimlerini hedef aldığını açıkladı. Tahran da bu saldırıya yeni bir füze dalgasıyla yanıt verdiğini duyurdu.

İran ordusu: “Lübnan’a saldırıları durdurun”

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi Hatemü’l Enbiya Merkez Karargâhı, İsrail’e yönelik füze saldırılarının ardından açıklama yaptı.

İsrail’in ABD desteğiyle Lübnan’ın güneyi ve Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarla ateşkesi birçok kez ihlal ettiği belirtilen açıklamada, İran’ın daha önce saldırıların durdurulmaması halinde karşılık vereceğine dair uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı.

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Açıklamada, İsrail’in Lübnan’da fosfor bombaları da dahil olmak üzere yasaklanmış silahlar kullanarak savaş suçları işlediği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

Siyonist ordu, Lübnan’ın güneyi ve banliyölerine yönelik saldırılarını durdurmalıdır. Eğer bu bölgeye yönelik saldırılarını genişletir veya İran’ın eylemlerine karşılık verirse rejime ve destekçilerine karşı daha ezici, pişman edici ve yıkıcı saldırılarla karşılaşacaktır.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai de X hesabından yaptığı paylaşımda “İran ateşkesin ihlaline ve Lübnan’a yönelik saldırılara tahammül etmeyeceğini birçok kez ilan etmişti. Saldırganlar bu akşam cevaplarını aldı. Bu cevap eylemlerini sonlandırmaları için bir uyarı niteliği taşıyor. Yeni bir adım daha ezici bir karşılık alacak” ifadelerini kullandı.

İsrail’den İran’a hava saldırıları

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Kısa bir süre önce İsrail Hava Kuvvetleri, İran rejimine ait olan ve İran’ın batısı ile merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenledi” ifadeleri kullanıldı.

Saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Öte yandan İran devlet televizyonu, başkent Tahran ile İsfahan ve Tebriz kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Tahran merkezli Mehr Haber Ajansı’na göre Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Hayati, “Kısa bir süre önce Mahşehr’deki Karun Petrokimya Şirketi, siyonist düşman tarafından hava saldırısına uğradı. Fırlatılan mühimmatın isabet etmesi sonucu bu sanayi tesisinin bazı bölümleri hasar gördü” dedi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma olmadığını belirten İranlı yetkili, hasarın boyutuna ve olası kayıplara ilişkin ayrıntılı bilgilerin daha sonra açıklanacağını ifade etti.

Trump’tan İran’a “masaya dön” çağrısı

Fox News muhabirinin aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırıya ilişkin, “Bundan memnun değilim.” değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının devam eden müzakerelere “kesinlikle yardımcı olmayacağını” belirten Trump, İran’a anlaşma masasına “geri dönme” çağrısında bulundu.

Trump, “İran’a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın.” ifadelerini kullandı.

Axios’a da bir son dakika açıklaması yapan Trump, İran ile nihai bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını belirterek, “Bu iyi bir anlaşma olacak. Şu an yaşananlar yüzünden bu sürecin bozulmasını istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Trump, “Birazdan Bibi’yi arayıp ona karşılık vermemesini söyleyeceğim. Her iki taraf da üzerine düşeni yaptı. İsrail saldırısını gerçekleştirdi, İran da kendi saldırısını yaptı. Bir yenisine daha ihtiyacımız yok” dedi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları İran israil ordusu lübnan
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