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YT: Yayın Tarihi: 03.06.2026 08:36 3 Haziran 2026 08:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.06.2026 08:41 3 Haziran 2026 08:41
Okuma Okuma:  2 dakika

İran, Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurdu

Kuveyt'teki saldırıların ardından Bahreyn genelinde sirenler çalarken, halka güvenli bölgelere gitmeleri yönünde çağrı yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İran, Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurdu
Fotoğraf:AA

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Terörist Amerikan güçlerinin, İran'ın Keşm Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurdu" dedi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, Devrim Muhafızları, Bahreyn'deki ABD üssüne yönelik saldırıların da ABD'nin Keşm Adası'na gerçekleştirdiği operasyonlara misilleme niteliği taşıdığını açıkladı. Açıklamada ayrıca, ABD'nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerini füze saldırısıyla hedef almasının ardından, ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğu öne sürülen "Panaya" adlı geminin İran donanması tarafından füzelerle vurulduğu ifade edildi.

İran tarafı, gelişmelerin ardından ABD'nin Keşm Adası'nın güneyinde bulunan Devrim Muhafızları'na ait bir iletişim kulesine hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Buna karşılık, bölgede konuşlu ABD hava üsleri ile Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargâhı'nın füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı bildirildi.

Devrim Muhafızları açıklamasında, "Herhangi bir saldırganlık durumunda daha ağır ve farklı bir karşılık verileceği konusunda önceden uyarıda bulunmuştuk. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini tehdit eden girişimlerin, saldırgan Amerikan ordusu açısından ağır sonuçları olacaktır" dedi.

Kuveyt'teki saldırıların ardından Bahreyn genelinde sirenler çalarken, halka güvenli bölgelere gitmeleri yönünde çağrı yapıldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vatandaşlardan sakin kalmaları, resmi duyuruları takip etmeleri ve en yakın güvenli alanlara yönelmeleri istendi.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), uluslararası sularda seyreden Botsvana bandıralı "M/T Lexie" adlı petrol tankerine müdahale edildiğini açıkladı. CENTCOM'a göre, Basra Körfezi'nde İran'ın Hark Adası'na doğru ilerleyen tanker, uygulanan abluka tedbirlerine uymadı ve yapılan uyarıları dikkate almadı.

Açıklamada, tankerin makine dairesinin füze ile vurularak etkisiz hale getirildiği ve İran'a ulaşmasının engellendiği belirtildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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