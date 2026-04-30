İsrail ordusundan Lübnan’ın güneyine şiddetli saldırılar: En az 11 ölü

İsrail ordusu, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki beldelere sabah saatlerinden bu yana şiddetli saldırılar düzenliyor.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail’in öğle saatlerinde Şehhabiyye beldesini hedef alan hava saldırısında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının öğle saatlerinden önce Cebşit, Tulin ve Haruf beldelerine düzenlediği saldırılarda 2’si çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8’i çocuk olmak üzere 23 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail’in Lübnan’a saldırıları ve ateşkes ABD ve İsrail güçlerinin 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılara başlamasının ardından, 2 Mart’ta Lübnan da İsrail saldırılarının hedefi oldu. İsrail ordusu, Hizbullah’ın Lübnan’ın kuzeyinden füze atmasını gerekçe göstererek ülke geneline hava saldırıları başlattı. Başkent Beyrut ve ülkenin güney bölgelerini hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı aldı. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500’den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine misilleme saldırıları düzenliyor.

