DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 30.04.2026 16:30 30 Nisan 2026 16:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.04.2026 16:33 30 Nisan 2026 16:33
Okuma Okuma:  2 dakika

İsrail ordusundan Lübnan’ın güneyine şiddetli saldırılar: En az 11 ölü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki beldelere gerçekleştirdiği saldırılarda en az 11 kişi hayatını kaybetti, 8’i çocuk 25 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı

Görseli Büyüt
İsrail ordusundan Lübnan’ın güneyine şiddetli saldırılar: En az 11 ölü
*İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden üç Lübnanlı sivil savunma mensubu için Sur kentinde düzenlenen cenaze töreni, 30 Nisan 2026. (Fotoğraf: AA)

İsrail ordusu, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki beldelere sabah saatlerinden bu yana şiddetli saldırılar düzenliyor.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail’in öğle saatlerinde Şehhabiyye beldesini hedef alan hava saldırısında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının öğle saatlerinden önce Cebşit, Tulin ve Haruf beldelerine düzenlediği saldırılarda 2’si çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8’i çocuk olmak üzere 23 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ateşkese rağmen: İsrail Lübnan'da bir gazeteciyi daha öldürdü
Ateşkese rağmen: İsrail Lübnan’da bir gazeteciyi daha öldürdü
23 Nisan 2026

İsrail’in Lübnan’a saldırıları ve ateşkes

ABD ve İsrail güçlerinin 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılara başlamasının ardından, 2 Mart’ta Lübnan da İsrail saldırılarının hedefi oldu.

İsrail ordusu, Hizbullah’ın Lübnan’ın kuzeyinden füze atmasını gerekçe göstererek ülke geneline hava saldırıları başlattı. Başkent Beyrut ve ülkenin güney bölgelerini hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı aldı.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500’den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine misilleme saldırıları düzenliyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah-İsrail çatışması Lübnan'a İsrail saldırısı israil ordusu lübnan Hizbullah Güney Lübnan
ilgili haberler
İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’a saldırmaya devam ediyor
26 Nisan 2026
/haber/israil-ateskese-ragmen-lubnana-saldirmaya-devam-ediyor-319089
Ateşkese rağmen: İsrail Lübnan’da bir gazeteciyi daha öldürdü
23 Nisan 2026
/haber/ateskese-ragmen-israil-lubnanda-bir-gazeteciyi-daha-oldurdu-319001
Lübnan'da ateşkes başladı
17 Nisan 2026
/haber/lubnan-da-ateskes-basladi-318820
İsrail ordusunun Lübnan’a saldırıları: Can kaybı 2 bin 196’ya yükseldi
16 Nisan 2026
/haber/israil-ordusunun-lubnana-saldirilari-can-kaybi-2-bin-196ya-yukseldi-318799
Lübnan-İsrail görüşmeleri: Toplantıdan müzakere kararı çıktı, ateşkes umudu ertelendi
15 Nisan 2026
/haber/lubnan-israil-gorusmeleri-toplantidan-muzakere-karari-cikti-ateskes-umudu-ertelendi-318735
