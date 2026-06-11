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YT: Yayın Tarihi: 11.06.2026 17:30 11 Haziran 2026 17:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.06.2026 17:53 11 Haziran 2026 17:53
Okuma Okuma:  3 dakika

Trump’tan İran’a: Hark Adası’nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz

ABD ordusu ile İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun karşılıklı saldırıları sonrası bölgede gerilim yeniden tırmanırken, uluslararası ve bölgesel güçlerden taraflara itidal çağrıları geliyor.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı
Görseli Büyüt
Trump’tan İran’a: Hark Adası’nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz
Fotoğraf: Beyaz Saray/X

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), Başkan Donald Trump’ın talimatıyla dün (10 Haziran) İran’a yönelik saldırı başlatmasının ardından bölgede gerilim tırmandı.

Trump, İran’la anlaşmaya varılmaması durumunda saldırıların ‘şiddetli’ şekilde süreceğini belirtirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD’nin saldırılarına karşılık Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün’deki bazı ABD noktalarını hedef aldı.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin son saldırılarının devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesine aykırı olduğu ve bu eylemlerin 8 Nisan’da ilan edilen ateşkesi pratikte anlamsız hale getirdiği ifade edildi.

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Trump ise sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun bu gece İran’a “oldukça sert bir darbe indireceğini” belirtti.

İran’a ait donanma, hava kuvvetleri, radar ve uçaksavar sistemleri dahil savunma unsurlarının yanı sıra saldırı kapasitesinin önemli bir bölümünün “yok edilmiş durumda” olduğunu öne süren Trump, şu ifadeleri kullandı:

Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası’nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz ve tıpkı Venezuela’da olduğu gibi, petrol ve doğalgaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız.

Taraflara “itidal ve müzakere” çağrısı

Bölgede gerilimin tırmanmasının ardından uluslararası ve bölgesel güçlerden taraflara itidal çağrıları gelmeye başladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, taraflara müzakere masasına dönme çağrısı yaptı. Peskov, “Tüm çatışma taraflarını itidale ve müzakere sürecine dönmeye çağırıyoruz. Gerginliğin yeniden artması, bölgedeki durum ve uluslararası ekonomi için ek olumsuz sonuçlar doğuracak” dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi de taraflara ateşkes konusunda varılan mutabakata uyma çağrısında bulundu. Andrabi, “Taraflara, ateşkes konusunda varılan mutabakata uymaları, düşmanlığa son vermeleri ve diyalog ile diplomasi için alan açmaları çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Meselelerin barışçıl yolla çözümünü desteklediklerini yineleyen Andrabi, “Diyalog ve diplomasinin, çekişmeli meselelerin müzakerelerle, tarafların hakları ve sorumlulukları doğrultusunda çözülmesinin sağlanması için yol gösteren ilkeler olması görüşündeyiz” dedi.

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Afrika Birliği’nden (AfB) yapılan açıklamada ise gerilimi azaltmaya ve barışçıl çözüm sağlamaya yönelik diplomatik çabalara rağmen ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden arttığı hatırlatıldı.

Açıklamada, tüm taraflara azami itidal gösterme ve gerilimi artırabilecek adımlardan kaçınma çağrısı yapıldı. Anlaşmazlıkların çözümü için tek sürdürülebilir yolun diyalog ve diplomasi olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da taraflarla sürekli temas halinde olduklarını belirterek, iki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların tırmanma riski taşıdığını söyledi.

Fidan, “Bu gerçekten bizi endişelendiriyor. Bir an önce tarafların karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmelerini ve bitirmeye yaklaştıkları metni tamamlamalarını tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde” dedi.

(VC)

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İstanbul
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