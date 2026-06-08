ABD arabuluculuğu devrede: İsrail ve İran karşılıklı saldırıları durdurdu

İran’ın, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarına karşılık gece saatlerinde İsrail’e balistik füzelerle saldırı başlatmasının ardından tırmanan gerilimde, tansiyonun düşürülmesi için ABD’nin devreye girmesinin yanı sıra Pakistan ve Katar’ın yürüttüğü diplomatik temaslar da etkili oldu.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi Hatemü’l Enbiya Merkez Karargâhı, İsrail’e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurdu.

Hatemü’l Enbiya Merkez Karargâhı tarafından yayımlanan bildiride, “Siyonist rejimin ABD desteği ile Lübnan’ın güneyinde ve Dahiye bölgesindeki saldırılarının ardından rejime acı verici bir karşılık verildi. Silahlı Kuvvetlerin İsrail’e yönelik askeri operasyonları durduruldu” ifadelerine yer verildi.

İran ayrıca, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

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“Netanyahu ile Trump bugün ikinci kez telefonda görüştü”

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın saldırıları durdurduğunu açıklamasından kısa süre önce aynı gün içinde ikinci kez telefonda görüştüğünü öne sürdü.

İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu ile Trump gün içinde ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberde, söz konusu görüşmenin İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarını durdurduğunu açıklamasından kısa süre önce yapıldığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise Netanyahu’nun Trump ile görüşmesinin ardından, İsrail’in akşam ve gece saatlerinde İran’a düzenlenmesi planlanan saldırıları durduracağını ileri sürdü.

Associated Press’in haberine göre, Pakistan ve Katar’dan yetkililer, Trump yönetimine “İsrail’in saldırılarını dizginlemesi için” baskı yapma çağrısında bulunurken, İranlı yetkililerden de İsrail’e yönelik saldırıları durdurmalarını istedi.

Pezeşkiyan: “Ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İsrail’e operasyonlarını durdurduğunu açıklamasının ardından X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ulusal güvenlik ve halkın huzurunu öncelediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran milletinin haklarını kararlılıkla savunacaklarını ve hiçbir tehdit karşısında geri adım atmayacaklarını belirtti.

Diplomasi ve savunmanın, ulusal gücün iki kanadı olduğuna işaret eden Pezeşkiyan, “Ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah’ın izniyle, birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

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İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine hava saldırıları düzenledi

İran’ın, Lübnan’a yönelik İsrail saldırılarının sürmesi halinde daha sert karşılık vereceği yönündeki uyarısına rağmen İsrail, Lübnan’ın güneyindeki beldelere saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki beldelere yönelik hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçakları Lübnan’ın güneyindeki Zerariye, Kevseriyyet Ruz, Burc eş-Şemali, Harayib, Hırbet ed-Duveyr ve Maşuk beldelerine saldırılar gerçekleştirdi.

Güneydeki Arabsalim beldesine de insansız hava aracıyla saldırı düzenleyen İsrail ordusu, Kefer Tebnit beldesini de topçu atışlarıyla hedef aldı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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“İsrail’in son saldırılarında can kaybı veya yaralanma olmadı”

İran devlet televizyonuna konuşan İran Kızılay Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Halidi, yerel saatle 04.00 sıralarında başlayan saldırılarda 12 noktanın hedef alındığını belirtti.

İranlı yetkili, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma vakasının tespit edilmediğini söyledi.

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(VC)