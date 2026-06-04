Lübnan ve İsrail arasında ABD arabuluculuğunda ‘şartlı ateşkes’

İsrail ve Lübnan, ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda, “Hizbullah’ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri’nin güneyinden çekmesi” şartıyla ‘geniş kapsamlı’ bir ateşkes konusunda mutabakata vardı. Ancak duyurulan ‘kapsamlı’ ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Washington’un yürüttüğü müzakereler sonucunda İsrail ve Lübnan’ın kapsamlı ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını belirtti, “Ateşkes, Hizbullah’ın saldırıları tamamen durdurmasına ve tüm unsurlarını Litani Nehri’nin güneyinden çekmesine bağlıdır” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, taraflar ABD’nin yönlendirmesiyle, Lübnan ordusunun belirli bölgelerde tek yetkili güç olarak kontrolü devralacağı “pilot bölgelerin” hızla oluşturulması konusunda anlaştı.

*ABD ve İsrail güçlerinin 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılara başlamasının ardından, 2 Mart’ta Lübnan da İsrail saldırılarının hedefi oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana İsrail saldırılarında 3 bin 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Ülkede yerinden edilenlerin sayısı ise 1,2 milyonu aştı.

Bu adımların kapsamlı bir barış ve güvenlik anlaşmasına zemin hazırlayacağı belirtilen açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki ilişkinin yalnızca iki ülkenin egemen hükümetleri tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, tarafların kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla 22 Haziran haftasında siyasi ve güvenlik müzakerelerine yeniden başlamayı kabul ettiği ve ABD’nin de geçiş sürecinde taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı sürdüreceği kaydedildi.

Hizbullah’tan anlaşmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün daha uzatıldı

Lübnan’ın güneyinde saldırılar sürüyor

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı, güneydeki Sur kentine bağlı Marub beldesinde bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca güneydeki Beraşit ve Sarife beldelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Nebatiye vilayetine bağlı Kefre, Doğu Zavtar, Batı Zavtar, Deyr ez-Zehrani, Şevkin ve Haris beldeleri ile Sur kentine bağlı Mansuri beldesini de hava saldırılarıyla hedef aldı.

Öte yandan Hizbullah da ateşkes ihlallerine karşılık olarak, Lübnan'ın güneyindeki Kantara beldesindeki İsrail askerlerine iki roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

UNIFIL mevzilerine saldırı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) de Lübnan'ın güneydoğusundaki Mercayun yakınlarında bulunan mevzilerine havan mermileri isabet ettiğini duyurdu. Saldırıda ağır yaralanan bir barış gücü askerinin yaşamını yitirdi ve iki asker de yaralandı.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiğine dair bilgi verilmezken, tüm taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaları, BM personeli ve tesislerinin güvenliğini sağlamaları ve barış gücü askerlerini tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Katz’dan “işgal sürecek” açıklaması İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD’de gerçekleştirilen 4’üncü tur müzakereler sonrası duyurulan şartlı kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki işgal ve saldırılarının süreceğini açıkladı. Savunma Bakanı Katz, duyurulan ateşkes metninin Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve Litani Nehri’nin kuzeyine çekilmesinin yanı sıra İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki işgalinin sürdürmesini ve “hareket özgürlüğünü” kapsadığını iddia etti. Washington arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin Lübnan’ın güneyinde yürüttükleri işgal ve saldırıların bir sonucu olduğunu ileri süren Katz, “Bu gerçeklik, Lübnan devleti ile bir barış anlaşmasına yol açabilir” ifadesini kullandı.

(VC)