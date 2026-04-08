DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 08.04.2026 17:15 8 Nisan 2026 17:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.04.2026 17:22 8 Nisan 2026 17:22
Okuma Okuma:  3 dakika

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan’ı bombaladı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, 10 dakika içinde Lübnan’a eşzamanlı olarak 100 saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. İranlı bir askeri yetkili, geçici ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail’e karşı “caydırıcı saldırılara hazırlandıklarını” belirtti.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Pakistan arabuluculuğunda ABD ile İran arasında ilan edilen ve “Lübnan ile diğer bölgeleri” de kapsadığı belirtilen iki haftalık ateşkese rağmen, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor.

İsrail ordusu öğle saatlerinde Beyrut başta olmak üzere Lübnan’ın güneyi ve doğusunda onlarca noktaya eşzamanlı saldırılar düzenledi.

ABD-İran ateşkesi İsrail'de tartışmayla karşılandı
Bugün 13:02

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülke genelinde düzenlediği eşzamanlı saldırılarda ilk belirlemelere göre onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu aşamada önceliğin acil müdahale çalışmalarının yürütülmesi, enkaz altında kalanların kurtarılması ve yaralıların durumlarına göre hastanelere sevk edilerek tedavilerinin sağlanması olduğu vurgulandı.

Özellikle başkent Beyrut’taki mahallelerde yaşanan yoğunluğun azaltılması çağrısında bulunulan açıklamada, kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmalarına öncelik tanınması için yolların açık bırakılması istendi.

“10 dakikada 100 saldırı düzenlendi”

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 10 dakikada eşzamanlı olarak birden fazla bölgede 100 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırılarda Hizbullah’ın “komuta merkezi ve askeri tesisinin” hedef alındığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut, doğuda Bekaa ve güney bölgelerinde “geniş çaplı hava saldırı dalgasının” tamamlandığını kaydetti.

“Hizbullah’a sürekli saldırmaya devam edeceğiz”

İsrail ordusu, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in kurmay kadrosuyla saldırıları takip ettiğine ilişkin fotoğrafları da yayımladı.

Açıklamaya göre, Zamir burada yaptığı konuşmada, “her türlü fırsatı değerlendirerek Hizbullah’a sürekli saldırmaya devam edeceklerini” ifade etti.

Hizbullah lideri Kasım’a suikast tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan’a yönelik şiddetli saldırıların ardından Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’a suikast tehdidinde bulundu.

Kasım’ı daha önce uyardıklarını söyleyen Katz, “Sırası gelecek” dedi.

*Katz (solda), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (ortada) ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir (sağda) ile birlikte. (Fotoğraf: @Israel_katz/X)

“İran, İsrail’e karşılık vermeye hazırlanıyor”

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir askeri yetkili, ABD ile varılan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla ateşkesin ihlal edildiğini belirtti.

İranlı yetkili, “Siyonist rejimin (İsrail) ordusunun Lübnan ve ülkedeki İslami direnişe karşı geçici ateşkesi sürekli ihlal etmesinin ardından İran, işgal altındaki topraklardaki İsrail askeri mevzilerine karşı caydırıcı operasyonlara hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

Ateşkes anlaşmasının bölgedeki tüm cephelerdeki savaşın durdurulmasını kapsadığını hatırlatan yetkili, “Rejimin anlaşmaya rağmen tüm cephelerde devam eden saldırılarının, ABD’nin Netanyahu’yu kontrol edemediğinin ya da Siyonist rejime CENTCOM tarafından hareket özgürlüğü verildiğinin bir işareti olduğu yönündeki görüş Tahran’da güçleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları israil ordusu lübnan Lübnan'a İsrail saldırısı Hizbullah-İsrail çatışması Hizbullah
ilgili haberler
ABD-İran ateşkesi İsrail’de tartışmayla karşılandı
Bugün 13:02
/haber/abd-iran-ateskesi-israilde-tartismayla-karsilandi-318480
İsrail, Lübnan’da BM Barış Gücü askerini gözaltına aldı
Bugün 12:45
/haber/israil-lubnanda-bm-baris-gucu-askerini-gozaltina-aldi-318477
Savaşın 40. gününde ateşkes: İran'ın 10 maddelik teklifinde neler var?
Bugün 07:34
/haber/savasin-40-gununde-ateskes-iran-in-10-maddelik-teklifinde-neler-var-318460
Trump, "İran'da medeniyeti yok etme" planını iki hafta erteledi
Bugün 02:03
/haber/trump-iran-da-medeniyeti-yok-etme-planini-iki-hafta-erteledi-318458
DSÖ: İsrail, Lübnan’daki sağlık hizmetlerini hedef alan 92 saldırı düzenledi
6 Nisan 2026
/haber/dso-israil-lubnandaki-saglik-hizmetlerini-hedef-alan-92-saldiri-duzenledi-318398
