İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan’ı bombaladı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Pakistan arabuluculuğunda ABD ile İran arasında ilan edilen ve “Lübnan ile diğer bölgeleri” de kapsadığı belirtilen iki haftalık ateşkese rağmen, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor.

İsrail ordusu öğle saatlerinde Beyrut başta olmak üzere Lübnan’ın güneyi ve doğusunda onlarca noktaya eşzamanlı saldırılar düzenledi.

ABD-İran ateşkesi İsrail’de tartışmayla karşılandı

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülke genelinde düzenlediği eşzamanlı saldırılarda ilk belirlemelere göre onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu aşamada önceliğin acil müdahale çalışmalarının yürütülmesi, enkaz altında kalanların kurtarılması ve yaralıların durumlarına göre hastanelere sevk edilerek tedavilerinin sağlanması olduğu vurgulandı.

Özellikle başkent Beyrut’taki mahallelerde yaşanan yoğunluğun azaltılması çağrısında bulunulan açıklamada, kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmalarına öncelik tanınması için yolların açık bırakılması istendi.

“10 dakikada 100 saldırı düzenlendi”

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 10 dakikada eşzamanlı olarak birden fazla bölgede 100 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırılarda Hizbullah’ın “komuta merkezi ve askeri tesisinin” hedef alındığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut, doğuda Bekaa ve güney bölgelerinde “geniş çaplı hava saldırı dalgasının” tamamlandığını kaydetti.

#عاجل 🔴أكبر ضربة في أنحاء لبنان منذ بدء عملية زئير الأسد: خلال 10 دقائق وفي عدة مناطق بالتزامن أنجز جيش الدفاع ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله pic.twitter.com/JcSb7klCsg — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 8, 2026

“Hizbullah’a sürekli saldırmaya devam edeceğiz”

İsrail ordusu, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in kurmay kadrosuyla saldırıları takip ettiğine ilişkin fotoğrafları da yayımladı.

Açıklamaya göre, Zamir burada yaptığı konuşmada, “her türlü fırsatı değerlendirerek Hizbullah’a sürekli saldırmaya devam edeceklerini” ifade etti.

“We will continue striking the Hezbollah terror organization and will utilize every operational opportunity. We will not compromise the security of the residents of northern Israel. We will continue to strike with determination.”



— IDF Chief of the General Staff LTG Eyal Zamir… pic.twitter.com/h1ZWPftRWz — Israel Defense Forces (@IDF) April 8, 2026

Hizbullah lideri Kasım’a suikast tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan’a yönelik şiddetli saldırıların ardından Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’a suikast tehdidinde bulundu.

Kasım’ı daha önce uyardıklarını söyleyen Katz, “Sırası gelecek” dedi.

*Katz (solda), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (ortada) ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir (sağda) ile birlikte. (Fotoğraf: @Israel_katz/X)

“İran, İsrail’e karşılık vermeye hazırlanıyor” İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir askeri yetkili, ABD ile varılan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla ateşkesin ihlal edildiğini belirtti. İranlı yetkili, “Siyonist rejimin (İsrail) ordusunun Lübnan ve ülkedeki İslami direnişe karşı geçici ateşkesi sürekli ihlal etmesinin ardından İran, işgal altındaki topraklardaki İsrail askeri mevzilerine karşı caydırıcı operasyonlara hazırlanıyor” ifadelerini kullandı. Ateşkes anlaşmasının bölgedeki tüm cephelerdeki savaşın durdurulmasını kapsadığını hatırlatan yetkili, “Rejimin anlaşmaya rağmen tüm cephelerde devam eden saldırılarının, ABD’nin Netanyahu’yu kontrol edemediğinin ya da Siyonist rejime CENTCOM tarafından hareket özgürlüğü verildiğinin bir işareti olduğu yönündeki görüş Tahran’da güçleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

