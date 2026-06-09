Hürmüz’de ABD helikopteri düştü

ABD ordusuna ait Apache tipi helikopter Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü.

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, olayla ilgili bilgi sahibi ismi paylaşılmayan kaynaklar, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD ordusuna ait Apache helikopterinin düştüğünü belirtti.

Helikopterdeki 2 pilotun kurtarıldığını aktaran kaynaklar, hava aracının İran'ın ateş açması sonucu mu ya da teknik arıza nedeniyle mi düştüğünün bilinmediğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) gazetenin yorum talebine yanıt vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta yapılan NBA final maçını izlemesinin ardından John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Pilotlar iyi. Evet, kimse yaralanmadı. Yarın bir rapor yayımlayacağız ama pilotlar iyi." diye konuştu.

ABD'nin hava gücündeki kayıplar

ABD, İran ile girdiği savaşta Apache helikopterlerinin yanı sıra MQ-9 Reaper insansız hava araçları ve F/A-18 ve F-35 saldırı uçaklarını kullandı.

İran, 28 Şubat'ta başlayan savaştan bu yana yaklaşık 30 Reaper insansız hava aracını düşürdü ve birkaç ABD savaş uçağı da düşman ve dost ateşi sonucu kaybedildi.

İran, Nisan ayında da bir F-15E Strike Eagle savaş uçağını düşürmüş, uçaktaki iki mürettebat İran’ın içlerine yapılan operasyonla ülkeden çıkarılmıştı.

(HA)