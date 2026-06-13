İran Dışişleri: Mutabakat yarın olmasa da, önümüzdeki günlerde olabilir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile imzalanması beklenen mutabakat zaptına ilişkin, “Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım. Yarın olmasa da, önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez.” dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Bekayi, Hemedan eyaletinde ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanı: ABD ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı

Bekayi, Pakistan arabuluculuğunda ABD ile imzalanması beklenen mutabakat zaptı hakkındaki açıklamasında, “Devam eden İslamabad mutabakatı görüşmeleri, savaşı sona erdirmeye odaklanıyor ve bu aşamada nükleer meselenin görüşülmemesine karar verildi” ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in 24 saat içinde nihayet erdirilmesini beklediklerini söylediği ABD ile İran arasındaki mutabakatın imzalanmasına ilişkin ise Bekayi, şunları aktardı:

Bekayi, ABD tarafının süreç hakkında herhangi bir yorum yapmaktan çekinmesi nedeniyle, temkinli olmaları gerektiğini söyledi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, Washington ile Tahran arasındaki savaşın sona erdiğini açıkladı. Trump, İran’la varılan mutabakatın “onaylanma” aşamasına geldiğini, bu çerçevede 11 Haziran’da yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini duyurdu.

ABD’li üst düzey bir yetkili ise basın mensuplarıyla düzenlediği telekonferansta, anlaşmanın dört temel sonucu olduğunu belirtti. Yetkiliye göre mutabakat, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını ve ABD’nin İran’a yönelik ablukayı kaldırmasını, İran’ın nükleer programının tasfiyesini, ülkedeki zenginleştirilmiş uranyumun ABD tarafından alınmasını ve bölgede uzun vadeli barışın güvence altına alınmasını öngörüyor. Üst düzey yetkili, İran'ın anlaşmaya uyması halinde bu ülkeye yönelik ekonomik kısıtlamalardan büyük ölçüde kurtulacağını ifade ederek İran’ın bu yolla “dünya ekonomisine yeniden entegre olabileceğini” belirtti.

İran cephesinden ise daha temkinli açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 12 Haziran’da yaptığı açıklamada, ABD ile mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanmasının mümkün olduğunu söyledi. Trump da İran’la anlaşmanın hafta sonu ya da pazartesi günü imzalanabileceğine inandığını belirtti.

Arabuluculuk sürecinde öne çıkan Pakistan’dan da benzer bir mesaj geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 13 Haziran’da X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına “hiç olmadığı kadar yaklaşıldığını” belirterek, anlaşmanın 24 saat içinde nihayete ermesini beklediklerini ifade etti.