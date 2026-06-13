ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 13.06.2026 17:00 13 Haziran 2026 17:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.06.2026 17:16 13 Haziran 2026 17:16
Okuma Okuma:  2 dakika

İran Dışişleri: Mutabakat yarın olmasa da, önümüzdeki günlerde olabilir

“Devam eden İslamabad mutabakatı görüşmeleri, savaşı sona erdirmeye odaklanıyor ve bu aşamada nükleer meselenin görüşülmemesine karar verildi.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İran Dışişleri: Mutabakat yarın olmasa da, önümüzdeki günlerde olabilir
Fotoğraf: ana.ir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile imzalanması beklenen mutabakat zaptına ilişkin, “Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım. Yarın olmasa da, önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez.” dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Bekayi, Hemedan eyaletinde ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanı: ABD ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı
İran Dışişleri Bakanı: ABD ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı
Bugün 09:18

Bekayi, Pakistan arabuluculuğunda ABD ile imzalanması beklenen mutabakat zaptı hakkındaki açıklamasında, “Devam eden İslamabad mutabakatı görüşmeleri, savaşı sona erdirmeye odaklanıyor ve bu aşamada nükleer meselenin görüşülmemesine karar verildi” ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in 24 saat içinde nihayet erdirilmesini beklediklerini söylediği ABD ile İran arasındaki mutabakatın imzalanmasına ilişkin ise Bekayi, şunları aktardı:

Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım. Yarın olmasa da, önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez.

Bekayi, ABD tarafının süreç hakkında herhangi bir yorum yapmaktan çekinmesi nedeniyle, temkinli olmaları gerektiğini söyledi.

Trump, Hürmüz Boğazı'nı açmaya söz verdiği için İran'a bombardıman emrini iptal ettiğini söyledi
Trump, Hürmüz Boğazı'nı açmaya söz verdiği için İran'a bombardıman emrini iptal ettiğini söyledi
12 Haziran 2026

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, Washington ile Tahran arasındaki savaşın sona erdiğini açıkladı. Trump, İran’la varılan mutabakatın “onaylanma” aşamasına geldiğini, bu çerçevede 11 Haziran’da yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini duyurdu.

ABD’li üst düzey bir yetkili ise basın mensuplarıyla düzenlediği telekonferansta, anlaşmanın dört temel sonucu olduğunu belirtti. Yetkiliye göre mutabakat, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını ve ABD’nin İran’a yönelik ablukayı kaldırmasını, İran’ın nükleer programının tasfiyesini, ülkedeki zenginleştirilmiş uranyumun ABD tarafından alınmasını ve bölgede uzun vadeli barışın güvence altına alınmasını öngörüyor. Üst düzey yetkili, İran'ın anlaşmaya uyması halinde bu ülkeye yönelik ekonomik kısıtlamalardan büyük ölçüde kurtulacağını ifade ederek İran’ın bu yolla “dünya ekonomisine yeniden entegre olabileceğini” belirtti.

İran cephesinden ise daha temkinli açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 12 Haziran’da yaptığı açıklamada, ABD ile mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanmasının mümkün olduğunu söyledi. Trump da İran’la anlaşmanın hafta sonu ya da pazartesi günü imzalanabileceğine inandığını belirtti.

Arabuluculuk sürecinde öne çıkan Pakistan’dan da benzer bir mesaj geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 13 Haziran’da X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına “hiç olmadığı kadar yaklaşıldığını” belirterek, anlaşmanın 24 saat içinde nihayete ermesini beklediklerini ifade etti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları İran İran Dışişleri Bakanlığı abd-iran gerilimi İran-ABD çatışması
ilgili haberler
İran Dışişleri Bakanı: ABD ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı
Bugün 09:18
/haber/iran-disisleri-bakani-abd-ile-anlasma-hic-bu-kadar-yakin-olmamisti-320491
Trump, Hürmüz Boğazı'nı açmaya söz verdiği için İran'a bombardıman emrini iptal ettiğini söyledi
12 Haziran 2026
/haber/trump-hurmuz-bogazi-ni-acmaya-soz-verdigi-icin-iran-a-bombardiman-emrini-iptal-ettigini-soyledi-320449
Trump’tan İran’a: Hark Adası’nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz
11 Haziran 2026
/haber/trumptan-irana-hark-adasini-ve-diger-petrol-altyapi-noktalarini-ele-gecirecegiz-320446
ABD arabuluculuğu devrede: İsrail ve İran karşılıklı saldırıları durdurdu
8 Haziran 2026
/haber/abd-arabuluculugu-devrede-israil-ve-iran-karsilikli-saldirilari-durdurdu-320326
Nisan ateşkesi askıda: İsrail ve İran’dan karşılıklı saldırılar
8 Haziran 2026
/haber/nisan-ateskesi-askida-israil-ve-irandan-karsilikli-saldirilar-320303
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İran Dışişleri Bakanı: ABD ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı
Bugün 09:18
/haber/iran-disisleri-bakani-abd-ile-anlasma-hic-bu-kadar-yakin-olmamisti-320491
Trump, Hürmüz Boğazı'nı açmaya söz verdiği için İran'a bombardıman emrini iptal ettiğini söyledi
12 Haziran 2026
/haber/trump-hurmuz-bogazi-ni-acmaya-soz-verdigi-icin-iran-a-bombardiman-emrini-iptal-ettigini-soyledi-320449
Trump’tan İran’a: Hark Adası’nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz
11 Haziran 2026
/haber/trumptan-irana-hark-adasini-ve-diger-petrol-altyapi-noktalarini-ele-gecirecegiz-320446
ABD arabuluculuğu devrede: İsrail ve İran karşılıklı saldırıları durdurdu
8 Haziran 2026
/haber/abd-arabuluculugu-devrede-israil-ve-iran-karsilikli-saldirilari-durdurdu-320326
Nisan ateşkesi askıda: İsrail ve İran’dan karşılıklı saldırılar
8 Haziran 2026
/haber/nisan-ateskesi-askida-israil-ve-irandan-karsilikli-saldirilar-320303
Sayfa Başına Git