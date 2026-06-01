HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.06.2026 18:27 1 Haziran 2026 18:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.06.2026 18:38 1 Haziran 2026 18:38
Okuma Okuma:  3 dakika

İran, ABD ile dolaylı görüşmeleri askıya aldı

İran, İsrail’in Lübnan’daki askeri operasyonlarını genişletmesinin ardından ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen dolaylı görüşmeleri durdurdu.

BİA Haber Merkezi

İran, ABD ile yürüttüğü dolaylı müzakereleri askıya aldı. İran Devrim Muhafızları'na bağlı İran haber ajansı Tasnim’in aktardığına göre karar, İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a karşı askeri operasyonlarını derinleştirmesinin ardından alındı.

Tasnim, İran müzakere heyetinin Washington’la arabulucular üzerinden mesaj alışverişini durdurduğunu yazdı.

İran’ın ayrıca Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cepheleri aktif hale getirilmesini gündeme aldığını belirtti.

“Bir cephede ihlal, tüm cephelerde ihlaldir”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X hesabından yaptığı açıklamada Lübnan’daki gelişmeleri ateşkesin parçası olarak değerlendirdi.

Erakçi, “İran ve ABD arasındaki ateşkes, tartışmasız bir şekilde Lübnan dahil tüm cephelerde bir ateşkestir. Bir cephede ihlal edilmesi, tüm cephelerdeki ateşkesi ihlal etmektir. ABD ve İsrail, herhangi bir ihlalin sonuçlarından sorumludur.” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Washington’ın müzakerelerde “çelişkili mesajlar” verdiğini savundu. Bekayi, ABD’nin “sürekli değişen taleplerinin” görüşmeleri uzattığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sabah saatlerinde sosyal medyadan, "İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma hem ABD hem de bizimle hareket edenler için faydalı olacak." açıklaması yapmıştı.

Petrol fiyatları gelişmenin ardından varil başına 5 dolardan fazla yükseldi. 92 dolar seviyesinden 97 dolara çıktı.

ABD-İran görüşmeleri

ABD ve İran arasındaki görüşmeler doğrudan değil, arabulucular üzerinden yürütülüyordu. Pakistan, iki ülke arasında kalıcı bir barış ya da ateşkes anlaşması için arabuluculuk yapıyordu.

Görüşmelerin temel başlıkları arasında İran’ın nükleer programı, yaptırımların kaldırılması, dondurulan İran petrol gelirlerinin serbest bırakılması, İran limanlarına yönelik ablukanın kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden güvenli geçişe açılması yer alıyordu.

Son günlerde diplomasi trafiğinde ilerleme sinyalleri verilmişti. İran, ABD’den yeni bir öneri aldığını ve bu öneriyi değerlendirdiğini açıklamış, Pakistanlı yetkililerin de mesaj trafiğini kolaylaştırmak üzere devrede olduğu bildirilmişti. ABD tarafında ise anlaşmanın bazı ilkelerinde ilerleme sağlandığına dair açıklamalar yapılmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 412 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İran-ABD çatışması İran İsrail lübnan
