Savaşın 40. gününde ateşkes: İran'ın 10 maddelik teklifinde neler var?

28 Şubat’ta İsrail ve ABD’nin İran’a saldırısıyla savaşa dönüşen çatışmalar, bölge geneline yayılan karşılıklı saldırılar ve artan gerilimle 40. gününe ulaştı.

Pakistan’ın arabuluculuğunda Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla iki haftalık ateşkes sağlanırken, İran’ın yaptırımların kaldırılması, ABD güçlerinin çekilmesi ve nükleer faaliyetlerin kabulü gibi başlıkları içeren 10 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı.

Trump, "İran'da medeniyeti yok etme" planını iki hafta erteledi

Müzakere edilebilir bir temel

ABD Başkanı ateşkes ilanı yaptığı paylaşımında askeri hedeflerinin büyük ölçüde tamamlandığını ve İran ile uzun vadeli barışa yönelik kapsamlı bir anlaşma konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

İran'dan gelen 10 maddelik teklifin müzakereler için "müzakere edilebilir bir temel" olduğunu belirten Trump, geçmişteki anlaşmazlık başlıklarının büyük bölümünde uzlaşı sağlandığını ifade etti.

Trump'ın "İran'da medeniyeti yok etme" tehdidine Cumhuriyetçilerden de sert tepkiler

Anlaşma neleri kapsıyor?

Trump, İran'ın ABD ve İsrail'e 10 maddelik bir plan sunduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, 10 maddelik plan şu unsurları içeriyor: Irak, Lübnan ve Yemen'deki savaşın tamamen sona erdirilmesi

İran'a yönelik savaşın süre sınırı olmaksızın tamamen ve kalıcı olarak sona erdirilmesi

Bölgedeki tüm çatışmaların bütünüyle sona erdirilmesi

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliğini sağlamak için bir protokol ve koşullar oluşturulması

İran'a yeniden inşa maliyetleri için tam tazminat ödenmesi

İran'a yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması taahhüdü

ABD tarafından tutulan İran'a ait fonların ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması

İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah edinmeyeceğine tam bağlılık göstermesi

Yukarıdaki koşulların onaylanmasının ardından tüm cephelerde derhal ateşkesin yürürlüğe girmesi

Lübnan tartışması

Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada Lübnan'ın ateşkese dahil olduğunu söyledi.

İran tarafından yapılan açıklamada da bu durum tekrar edildi.

Ancak İsrail Başbakanlık ofisi "Trump'ın kararını destekliyoruz ancak Lübnan ateşkese dahil değil" açıklaması yaptı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, İran'la 2 haftalık ateşkese ilişkin Trump'ın duyurduğu karara destek verdi.

İran'la 2 haftalık ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savunan Netanyahu, "İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının yanı sıra İsrail, ABD, Körfez ve dünya ülkelerini füzelerle tehdit etmemesi yönünde ABD'nin sarf ettiği çabaları desteklediklerini" belirtti.

