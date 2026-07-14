İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yaklaşık 100 akademisyen işten çıkarıldı

*Üniversitenin "aile şirketi gibi yönetildiği" iddia edilerek, kurumun şirket mantığıyla değil emek, akademik özgürlük ve liyakat temelinde yönetilmesi gerektiği vurgulandı. Akademisyenler, işten çıkarmaların sonlandırılmasını, çıkarılan emekçilerin görevlerine iade edilmesini talep ederek dayanışma çağrısı yaptı.

*Akademisyenler, önceden bildirim yapılmadığını ve işten çıkarma gerekçesi sunulmadığını belirterek, artan ders yükleri, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, liyakatsiz yönetici atamaları, baskı ve mobbing gibi kötü çalışma koşullarından şikayetçi oldu.

*İstanbul Aydın Üniversitesi'nde yaklaşık 100 akademisyen herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. İşten çıkarılan akademisyenler, Patronların Ensesindeyiz ağı altında bir araya gelerek mücadele başlattıklarını duyurdu.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yaklaşık 100 akademisyenin herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı belirtildi. İşten çıkarılan akademisyenler, Patronların Ensesindeyiz ağı altında bir araya gelerek sürece karşı mücadele başlattıklarını duyurdu.

Vakıf üniversitelerinde güvencesizlik: "Bölümler gelir-gider hesabıyla kapatılıyor"

Vakıf üniversitelerinde akademisyenlere yönelik işten çıkarmaların sürdüğünü belirten emekçiler, son dönemde Maltepe, Arel, Bilgi, Gelişim ve Atlas üniversitelerinde de benzer uygulamaların yaşandığını ifade etti. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yaşanan son işten çıkarmaların ise geniş kapsamlı bir tasfiye olduğunu savundu.

İşten çıkarılan akademisyenler açıklama yaptı, kendilerine önceden herhangi bir bildirim yapılmadığını ve işten çıkarma gerekçesi sunulmadığını belirtti.

“Yıllarımızı verdiğimiz bu kurumda öğrencilerimizin eğitimi ve üniversitenin gelişimi için büyük bir özveriyle çalıştık” denilen açıklamada, üniversite yönetiminin uygulamalarına ilişkin eleştiriler sıralandı.

Akademisyenler; artan ders yükleri, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, düşük yemek ücretleri, liyakatten uzak yönetici atamaları, baskı ve mobbing iddialarının çalışma koşullarını ağırlaştırdığını ileri sürdü.

“Üniversite şirket mantığıyla yönetilmemeli”

Açıklamada, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin yönetim anlayışı da eleştirilerek, üniversitenin uzun süredir “aile şirketi gibi yönetildiği” iddia edildi.

Üniversitenin bugün ulaştığı akademik ve kurumsal başarıların arkasında eğitim emekçilerinin emeği olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu başarıların, uluslararası akreditasyonların ve kurumsal itibarın arkasında biz eğitim emekçilerinin alın teri, bilgisi ve emeği bulunmaktadır” denildi.

İşten çıkarılan akademisyenler, taleplerinin yalnızca işe geri dönmek olmadığını belirterek, üniversitelerin şirket mantığıyla değil; emek, akademik özgürlük, liyakat ve insan onuru temelinde yönetilmesi gerektiğini belirtti.

“Tüm bilim emekçileri işe geri alınmalı”

Akademisyenler açıklamalarında üniversite yönetimine çağrıda bulunarak, işten çıkarmaların sonlandırılmasını ve çıkarılan tüm emekçilerin görevlerine iade edilmesini istedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi emekçileri, diğer çalışanlara ve öğrencilere de dayanışma çağrısı yaparak, “İşimizi, emeğimizi ve nitelikli eğitim hakkımızı hep birlikte savunmaya” çağırısı yaptı.

446 akademisyen işten çıkarıldı, vakıf üniversitelerinde ne oluyor?

(EMK)