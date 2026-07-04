130 yurttaştan Ankara'daki NATO Zirvesi önlemlerine tepki: "Anayasal düzene yeni bir darbedir”

NATO Zirvesi öncesinde kentte alınan geniş güvenlik önlemlerine yönelik tepkiler devam ediyor. 130 aydın, yazar, siyasetçi ve hak savunucusu bugün paylaştıkları ortak basın açıklamasında, başkentteki uygulamaların anayasal hakları askıya aldığına yer verildi.

Açıklamada, 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında yürürlükte olacağı belirtilen yasakların, oturma eylemi, basın açıklaması, stant açma ve bildiri dağıtma gibi anayasal hakları tamamen engellediği ifade edildi. Henüz gerçekleşmemiş eylemleri gerekçe göstererek "önleyici tutuklama" adı altında yüzlerce kişinin gözaltına alınıp tutuklandığı belirtilirken, gazetecilere yönelik akreditasyon engellerinin halkın haber alma hakkını gasp ettiğine yer verildi.

6-12 Temmuz tarihleri arasında TBMM çalışanları da dahil olmak üzere başkentteki kamu personelinin 6 gün idari izne çıkarılmasına sert tepki gösterilen metinde, bu uygulamayla Meclis'in fiilen kapatıldığı ve ulusal egemenliğin askıya alındığı savunuldu.

Ekonomik krize ve yoksulluğa dikkat çekilen açıklamada, kentteki yoksulluğun ve bakımsızlığın NATO liderlerinin gözünden saklanması için "şehir makyajı" belirtilen metinde şu ifadelere yer verildi:

"Halkın mutsuzluğunun görülmemiş oranda arttığı bir dönemde 'itibardan tasarruf olmaz' anlayışıyla 12 milyar liralık kamu kaynağı, şehri NATO liderlerinin, özellikle Trump'ın beğenisine sunmak, iltifatına mazhar olmak ve onlardan meşruiyet devşirmek için harcanıyor.”

Af Örgütü: NATO Zirvesi öncesi gözaltı ve yasaklara son verilmeli

"Rejim Totaliterliğe Evriliyor”

NATO Genel Sekreteri Rutte’nin zirve gündemine dair "savaş sanayisi üretiminin artırılması" yönündeki açıklamalarına da değinilen metinde, hükümetin silahlanma yarışından pay kapma çabasında olduğu iddia edildi. Alınan önlemlerin taksi şoförlerine tek tip kıyafet gibi işgüzarlıkların ötesine geçtiği belirtilerek, "Gelişmeler, rejimin otoriterlikten totaliterliğe evrilmekte olduğunun işaretini veriyor" denildi.

Tüm muhalefet odaklarını ve yurttaşları bu gidişata karşı durmaya çağıran 130 imzacı, acil olarak şu talepleri sıraladı:

"Tüm muhalefeti ve yurttaşları bu vahim gidişata karşı tutum almaya çağırıyor; ilk adım olarak tutukluların hemen serbest bırakılmasını, yurttaşların toplantıları sansürsüz izleyebilmeleri için basın üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını, başkent halkının yaşamını zorlaştıran orantısız ve anlamsız önlemlerden vazgeçilmesini talep ediyoruz.”

İmzacılar: Abdülselam Suvakçı, Ahmet Dindar, Ahmet Muhtar Çakmak, Akın Birdal, Ali Bilge, Altay Öktem, Arif Mardin, Aslı Telli, Asuman Bayrak, Ayla Türksoy, Aysel Hoşgit, Ayşe Cemal, Ayşe Güngör, Ayşegül Devecioğlu, Bahattin Yücel, Barış Ulus, Baskın Oran, Başak Sayan, Belgin Bıyıkoğlu, Bülent Atamer, Bülent Tekin, Cabir Özyıldız, Can Candan, Cem Alptekin, Cemal Bilgin, Cengiz Arın, Cengizhan Güngör, Çetin Ali Nergis, Deniz Durukan, Derya Tolgay, Dilek Yılmaz, Doğan Bermek, Doğan Emrah Zıraman, Elif Aytaç, Emine Uşaklıgil, Erdal Türkkan, Erdoğan Kahyaoğlu, Erdoğan Uci, Ergün Özgür, Ertuğrul Barka, Esra Koç, Esra Mungan, Fahriye Muzaffer Kurşuncu, Fatma Akdokur, Fikret Karavaz, Gaye Boralıoğlu, Gençay Gürsoy, Gül Yılmaz, Gürhan Ertür, Gürsel Korat, Hacer Ansal, Hande Çiğdemoğlu, Hasan Cemal, Hasan Kara, Hatice Çevik, Hatice Seçkin Akuğur, Haydar Ergülen, Hülya Bilgin, İbrahim Betil, İbrahim Fikri Talman, İshak Kocabıyık, İsmet Hüsrevoğlu, Kaan Meriç, Korkut Akın, Kuban Kural, Macit Çopur, Mehmet Nur, Mehmet Rasgelener, Mehtap Meral, Melek Köni, Melih Kırlıdoğ, Meryem Koray, Metin Uğurtepe, Metin V. Bayrak, Murat Gümrükçüoğlu, Mustafa Paçal, Mustafa Şükrü Demirkanlı, Münir Korkmaz, Nazike Seçil Hayırcı, Necmiye Alpay, Nejla Okyay, Nermin Sınar, Nesim Ovadya İzrail, Nesrin Nas, Nesrin Sungur Çakmak, Nilgün Doğançay, Nurcan Baysal, Orhan Doğançay, Orhan Silier, Osman Okkan, Oya Baydar, Oya Özgüven, Öget Öktem Tanör, Özlem Şekercioğlu, Ramazan Çavdar, Rıdvan Hatun, Rıza Çınar, Rıza Türmen, Saime Erkal, Sait Çetinoğlu, Sakin Günel, Salih Zeki Tombak, Seda Berzeg, Semih Gümüş, Sinan Suner, Sonat Yurtçu, Suzan Yazıcı, Süleyman Karataş, Şahinder Bayram, Şanar Yurdatapan, Şebnem İşigüzel, Şenol Karakaş, Talat Kırış, Tevfik Bugakaptan, Tuğrul Eryılmaz, Ufuk Uras, Uğur Portakal, Ümit Aktaş, Üstün Güvener, Vega Sankur, Viki Çiprut, Vildan Çetin, Yaprak Zihnioğlu, Yaşar Seyman, Yavuz Okçuoğlu, Zehra Arat, Zehra Şenoğuz, Zeki Kılıçaslan, Zeynep S. Akıncı, Zeynep Tanbay.

(FY)