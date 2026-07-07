Ankara’da NATO karşıtı eyleme polis müdahalesi

Ankara'da bugün başlayan 36. NATO Zirvesi'ne karşı "NATO'ya Hayır Koordinasyonu"nun çağrısıyla Kurtuluş Parkı'nda yapılan eyleme polis müdahale etti. DEM Parti, EMEP ve TİP milletvekillerinin de katıldığı eylemde, Halkevleri Genel Başkanı Sevinç Hocaoğulları ve ÇHD üyesi Şevval Sarı dahil yaklaşık 75 kişi gözaltına alındı. EMEP Milletvekili Sevda Karaca, koordinasyon adına okuduğu açıklamada, NATO üslerinin kapatılmasını, NATO'dan çıkılmasını ve tutuklanan sosyalist, devrimci ve demokratların serbest bırakılmasını talep etti.

Ankara’da 36. NATO Zirvesi, eylem yasakları ile gözaltı ve tutuklama operasyonlarının gölgesinde başladı. Zirveye karşı “NATO'ya Hayır Koordinasyonu”nun çağrısıyla Kurtuluş Parkı’nda yapılmak istenen eyleme, polis müdahale etti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri Burcugül Çubuk, Kezban Konukçu ve Perihan Koca, Emek Partisi (EMEP) milletvekilleri İskender Bayhan ve Sevda Karaca, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve milletvekili Erkan Baş ile Halkevleri Genel Başkanı Sevinç Hocaoğulları’nın da aralarında bulunduğu grup, park yakınlarında polis tarafından çevrildi.

Şu saatlerde savunma sanayi forumlarında silah tekelleri Türkiye’yi ucuz ve hızlı üretim üssü olarak pazarlıyor.



Halkın vergileri savaşa, kaynakları silaha, emeği emperyalistlerin çıkarına ayrılıyor.



Ama bu ülkenin halkı İsrail’i de, Trump’ı da, NATO’yu da, emperyalist… pic.twitter.com/oYtmJT6gpD — İskender Bayhan (@iskenderbayhn) July 7, 2026

Abluka altındaki grup, sık sık “NATO defol, bu memleket bizim” ve “Emperyalistler, işbirlikçileri, 6. Filo’yu unutmayın” sloganları attı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi’nin X hesabından yaptığı paylaşıma göre Halkevleri Genel Başkanı Sevinç Hocaoğulları ve MYK üyesi Nebiye Merttürk, Ece Ünsal ve ÇHD üyesi Şevval Sarı’nın aralarında bulunduğu yaklaşık 75 kişi gözaltına alındı.

🔴 #NATO | NATO toplantısını protesto eden çok sayıda yurttaş polis şiddeti ile gözaltına alındı.



👉 Halkevleri MYK üyesi Nebiye Merttürk gözaltına alınırken polis şiddeti böyle görüntülendi.



/ @halkinhaklari pic.twitter.com/ACwwu3LCWF — bianet (@bianet_org) July 7, 2026

ÇHD Ankara Şubesi ayrıca, Libya Caddesi’nden Kurtuluş Parkı’na doğru yürümek isteyen 22 TİP’li öğrencinin “işkence ve kötü muameleyle” gözaltına alındığını duyurdu. ANKA Haber Ajansı’na aktardığına göre, Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri’nin Dikmen Caddesi’nde düzenlediği yürüyüşe de müdahale eden polis, gruptaki bazı kişileri gözaltına aldı.

Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) Sözcüsü ve DEM Parti Milletvekili Kezban Konukçu Kök, polis müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada “Şu anda Kurtuluş Parkı’na gitmek üzere buluştuğumuz noktada insanları yanımızda tek tek gözaltına alıyorlar. Darp ediyorlar, işkence yapıyorlar. ‘NATO defol, bu memleket bizim’ demek için buluştuk. NATO bir savaş örgütüdür. Bu memlekette NATO’culara geçit vermeyeceğiz” dedi.

Ankara'da NATO zirvesini protesto etmek isteyenler ve sözcümüz Kezban Konukçu polis ablukasına alındı.

Gözaltına alınıyorlar.

Baskılara boğun eğmiyoruz.

Savaş ve işgal örgütü NATO karşısında devrimci mücadeleyi büyüteceğiz!

NATO gidecek, emperyalizm yenilecek!

Biz kazanacağız! pic.twitter.com/gCBS01IJSX — SODAP (YENİ HESAP) (@SODAPorg5) July 7, 2026

“Sesimizin engellenemeyeceğini gösterdik”

Gözaltıların ardından polis müdahalesine tepki gösteren milletvekilleri basın açıklaması yaptı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, iktidarın günlerdir Ankara'yı abluka altında tuttuğunu belirtti. Baş, “Arkadaşlarımızı gözaltına alıyor, tutukluyor ama bu ülkede emperyalizme, NATO'ya ve onun yerli işbirlikçilerine karşı sesleri engelleyemiyorlar. Bugün bu seslerin engellenemeyeceğini bir kez daha gösterdik” dedi.

Polisin yalnızca göstericilere değil, protestoları takip eden basın mensuplarına da müdahale ettiğini belirten Baş, “Burada toplanan yurttaşların etrafını ablukayla çevirmek, insanları coplamak, insanları dövmek yetmiyormuş gibi basın emekçilerine dönük de utanmazca müdahalede bulunuyorlar” ifadelerini kullandı.

📢 Ankara’da NATO karşıtı eyleme polis müdahalesi



👉 “NATO’ya Hayır Koordinasyonu”nun çağrısıyla Kurtuluş Parkı’nda yapılmak istenen eyleme polis müdahale etti, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. https://t.co/t6WeStJ772 pic.twitter.com/n9B0U2G3fr — bianet (@bianet_org) July 7, 2026

“NATO’ya ve emperyalizme karşı çıkmak suç değildir”

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, koordinasyon adına yaptığı açıklamada şu şu talepleri sıraladı:

Tüm NATO üsleri kapatılmalıdır.

NATO’dan derhal çıkılmalıdır.

Dünyanın en büyük savaş ve saldırganlık örgütü olan NATO dağıtılmalıdır.

Dünyanın kanlı paylaşım savaşlarının hazırlığı olan silahlanma yarışı durdurulmalıdır.

Eğitimden sağlığa, barınmadan sosyal haklara kadar emekçi halkların en temel ihtiyaçlarından kesilerek silahlanmaya aktarılan devasa bütçelere son verilmelidir.

NATO’ya ve emperyalizme karşı çıkmak suç değildir. İstanbul’da, Ankara’da ve ülkenin her yanında tutuklanan yüzlerce sosyalist, devrimci, ilerici ve demokrat yol arkadaşımız derhal serbest bırakılmalıdır.

Karaca, “Bu talepler doğrultusunda bütün emekçi halkımızı NATO Zirvesi’ne karşı mücadele etmeye ve ses çıkarmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Sözcüler Kurulu Üyesi ve DEM Parti Milletvekili Perihan Koca ise “Bugün burada dünyanın en büyük suç örgütüne karşı bağımsızlık, özgürlük, demokratik bir cumhuriyetin imkanına yürümek için bir araya geldik. Haftalardır devrimcilere, yurtseverlere, sosyalistlere karşı yürütülen düşman hukukuna ve gözaltılara rağmen sözümüzü yineliyoruz. “Ankara’da ve ülkenin dört bir yanında yan yana gelerek zirveye karşı ses çıkaracağız” dedi.

📢 Ankara’da NATO karşıtı eyleme polis müdahalesi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı



🗣️@erkbas: “Arkadaşlarımızı gözaltına alıyor, tutukluyor ama bu ülkede emperyalizme, NATO'ya ve onun yerli işbirlikçilerine karşı sesleri engelleyemiyorlar.”

🗣️@sevdakaraca: “NATO’ya ve… pic.twitter.com/6bmljyfENT — bianet (@bianet_org) July 7, 2026

“NATO’ya Hayır Koordinasyonu” hakkında Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Devrim Partisi, Halkevleri, İşçi Demokrasisi Partisi, SOL Parti, Sosyalist Dayanışma Platformu, Sosyalist Emekçiler Partisi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Sosyalistler Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Yeşil Sol Parti ile “NATO ve Emperyalist Savaşa Karşı Birlik”in yer aldığı “NATO’ya Hayır Koordinasyonu”, haziran ayında kuruluşunu duyurmuştu. Koordinasyon, 21 Haziran’da yayımladığı açıklamada, “Başta 7-8 Temmuz tarihlerinde zirvenin yapılması planlanan Ankara olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanında NATO’ya ve emperyalist politikalara karşı barışın ve halkların sesini yükselteceğiz” demişti.

(VC)