Ankara’da NATO Zirvesi öncesi ulaşım düzeni değişiyor

Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında kent genelinde geniş güvenlik ve trafik düzenlemeleri uygulanacak.

Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere birçok ana arter ve bağlantı yolu belirli sürelerle trafiğe kapatılacak.

Kapatmalar, 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00’de başlayacak ve 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar sürecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi’nin belirli bölümleri araç trafiğine kapalı olacak.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki kısmı ile Sakıp Sabancı Bulvarı’nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasındaki bölümü de aynı kapsamda trafiğe kapatılacak. Bu alanlarda araç parkına izin verilmeyecek, park halinde bulunan araçlar kaldırılacak.

Konaklamaların yapılacağı bölgelerde 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00’den itibaren benzer trafik kısıtlamaları uygulanacak. Yenimahalle, Çankaya ve çevre mahallelerde çok sayıda cadde ve sokak geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Yenimahalle’de Mehmet Akif Ersoy, Çamlıca ve Macun mahallelerindeki bazı sokaklar; Çankaya’da Yıldızevler, Kavaklıdere, Kızılırmak, Oğuzlar, Söğütözü ve Üniversiteler mahallelerindeki çok sayıda cadde ve sokak bu düzenlemeye dahil edildi. Bilkent Kampüsü içindeki yollar da ihtiyaç halinde kapatılabilecek.

Alternatif güzergâhlar

Zirve kapsamında konuk devlet ve hükümet başkanlarının kullanacağı güzergâhlarda da kontrollü trafik düzenlemesi uygulanacak. Ankara Çevre Yolu’nun Mamak Ortaköy ile Yenimahalle Yuvaköy arasındaki bölümü, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı’nın belirli kesimleri ve Mevlana Bulvarı gibi ana arterler konvoy geçişleri sırasında kısa süreli kapatılacak.

Alternatif güzergâhlar da belirlendi. Mevlana Bulvarı’nı Kepekli yönünden kullanacak sürücüler için Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi öneriliyor. Akköprü yönünden girişlerde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi alternatif olarak kullanılabilecek. Anadolu Bulvarı için Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi yönlendirilirken, Atatürk Bulvarı için Necatibey ve Mithatpaşa caddeleri alternatif olarak öne çıkıyor. Ankara Bulvarı’nı kullanacak sürücüler ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi’ne yönlendiriliyor.

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(EMK)