Ankara’da ev baskınları ve gözaltılar: "NATO’ya karşı çıkanları susturmak istiyorlar"

Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Zirvesi öncesinde bu sabah erken saatlerde çok sayıda eve polis baskını düzenlendi.

ANKA’nın aktardığı bilgilere göre, Ankara Valiliği’nin zirve kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından yapılan operasyonlarda, çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüten çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltı sayısının 200'den fazla olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar hakkında 24 saatlik avukat görüş kısıtlaması kararı uygulandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde: DAEŞ terör örgütüne bağlı 30, DSİH terör örgütüne bağlı 23, TKP/ML terör örgütüne bağlı 22, TKİP terör örgütüne bağlı 20, MLKP terör örgütüne bağlı 16, DKP/BÖG örgütüne bağlı olan 16, DHKP/C terör örgütüne bağlı 12, THKP/C terör örgütüne bağlı 9 şüpheli olmak üzere toplamda 148 şüpheli, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde: TPK/ML terör örgütüne bağlı 44, DAEŞ terör örgütüne bağlı 26, DHKP-C – MLKP 23, olmak üzere toplamda 93 şüpheli olmak üzere, toplamda 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, bu şüphelilerden 209 kişi gözaltına alınmıştır."

Operasyonlara demokratik kitle örgütleri ve sosyalist gençlik örgütleri X hesaplarından yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

Çağdaş Hukukçular Derneği: Şafak vakti yapılan baskınlar ile Ankara'da üyelerimiz Av. Semra Demir ve Av. Kürşat Bafra, İstanbul'da üyemiz Av. Doğa İncesu ile birçok yurttaş gözaltına alınmıştır. Yaşananlar hukuki bir süreç değil, NATO'ya zirve öncesi dikensiz bir gül bahçesi sağlama operasyonudur.

Umut-Sen: Ankara’da bu sabah düzenlenen NATO operasyonlarında aralarında sözcülerimizden Burcu Arıkan’ın da bulunduğu pek çok kişi ev baskınlarıyla gözaltına alındı. NATO’ya ve onun emperyalist işbirlikçilerine karşı durmaya devam edeceğiz. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın!

Özgür Üniversite Hareketi: Ankara’da birçok arkadaşımız ev baskını ile gözaltına alındı! NATO’yu rahat ettirmek için devrimcileri tutuklayan, direnen öğretmenlere saldıran, eylem yasakları koyan Saray Rejimi bilsin; 7-8 Temmuz’da NATO’ya karşı Ankara’dayız! Yaşasın anti-emperyalist mücadelemiz!

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF): Bu sabah Ankara'da yapılan ev baskınlarıyla birçok yoldaşımız gözaltına alındı. Bu saldırının nedenini biliyoruz. Halklara ölüm, yıkım ve savaş dışında hiçbir şey vaat etmeyen NATO’ya karşı çıkanları susturmak istiyorlar. Efendilerine tek bir ses dahi yükselmesin, halkların katillerini kırmızı halılarla karşılayıp rahatça ağırlayabilsinler diye baskı ve gözaltılarla gözdağı vermeye çalışıyorlar.

Ancak bilmeleri gereken bir şey var: Gözaltılarla, baskılarla ve operasyonlarla NATO karşıtı mücadeleyi durduramayacaklar. Halkların kanı üzerinden kurulan savaş politikalarına karşı mücadeleyi yükseltmeye devam edeceğiz. NATO’ya da onun işbirlikçilerine de geçit vermeyeceğiz.