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YT: Yayın Tarihi: 09.07.2026 10:55 9 Temmuz 2026 10:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.07.2026 11:02 9 Temmuz 2026 11:02
Okuma Okuma:  1 dakika

Gazeteciler Buse Söğütlü ve Ceren Erdoğdu serbest bırakıldı

T24 dış haberler editörü Buse Söğütlü ile Oda TV editörü Ceren Erdoğdu, dört günlük gözaltının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazeteciler Buse Söğütlü ve Ceren Erdoğdu serbest bırakıldı
Fotoğraf: T24

T24 dış haberler editörü Buse Söğütlü ve Oda TV editörü Ceren Erdoğdu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesinde yapılan operasyon kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alınan gazeteciler, dün (8 Temmuz) savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

Hâkimlik, Söğütlü ve Erdoğdu’nun adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

bianet’e de haber geçen Niha+ muhabiri Abbas Vural’ın ise bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Dört gün gözaltında tutuldular

Söğütlü ve Erdoğdu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

Operasyonlarda gazetecilerin yanı sıra avukatlar, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcileri de gözaltına alınmış; gözaltındakilerin avukatlarıyla görüşme hakkına 24 saat süreyle kısıtlama getirildiği duyurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın “THKP/C Dev-Yol Devrimci Hareket Terör Örgütü’nün gençlik yapılanması” iddiasıyla yürütüldüğünü açıklamıştı.

Gazetecilerin gözaltına alınmasına basın meslek örgütleri tepki göstermişti.

NATO zirvesi öncesi gazeteci, avukat, akademisyen, öğrenci, sendikacı ve aktivistlere yeni operasyonlar
NATO zirvesi öncesi gazeteci, avukat, akademisyen, öğrenci, sendikacı ve aktivistlere yeni operasyonlar
5 Temmuz 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
buse söğütlü Ceren Erdoğdu NATO 2026 Ankara Zirvesi NATO
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