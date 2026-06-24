NATO Zirvesi öncesi muayene süresi 20 dakikaya çıkarıldı

*Dokuzoğuz, 20 dakikalık muayene süresinin nitelikli sağlık hizmeti için zorunlu olduğunu vurgulayarak, bunun geçici bir düzenleme değil kalıcı bir uygulama olması gerektiğini belirtti. Alınan tedbirlerin sağlık hizmetlerine erişimi kısıtladığını savunan Dokuzoğuz, uygulamanın hastaların ve hekimlerin yararına planlanmadığını söyledi.

*Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Sabri Dokuzoğuz, basın toplantısında yaptığı açıklamada, sağlık meslek örgütlerinin yıllardır talep ettiği bu düzenlemenin yurttaşların sağlık hakkı veya hekimlerin istekleri için değil, NATO Zirvesi nedeniyle yapılmasını eleştirdi.

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde alınan güvenlik ve organizasyon tedbirleri kapsamında devlet hastanelerinde uygulanan muayene süreleri değiştirildi. Daha önce 5 dakikayla sınırlandırılan muayene süresi 20 dakikaya çıkarılırken, randevu sayılarında da azaltmaya gidildi.

Sağlık meslek örgütlerinin yıllardır “nitelikli sağlık hizmeti için muayene süreleri artırılmalı” çağrısına rağmen herhangi bir düzenleme yapılmadığını belirten sağlık çalışanları, değişikliğin yurttaşların sağlık hakkı veya hekimlerin talepleri doğrultusunda değil, NATO Zirvesi nedeniyle hayata geçirildiğini savundu.

Ankara Tabip Odası (ATO), konuya ilişkin Kızılay’daki merkezinde bugün basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ATO Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Sabri Dokuzoğuz açıklama yaptı.

Dokuzoğuz, 20 dakikalık muayene süresi talebinin sağlık çalışanlarının uzun süredir dile getirdiği temel bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Taleplerimizi yıllardır görmezden gelenler, şimdi bir NATO Zirvesi için bu düzenlemeyi yapıyor. Oysa 20 dakikalık muayene süresi; sağlıklı bir toplum, bilimsel gereklilikler ve nitelikli sağlık hizmeti açısından zorunluluktur. Bu konu siyasi bir tercih ya da geçici bir düzenleme olarak ele alınamaz” dedi.

Nitelikli sağlık hizmetinin hastanın öyküsünün dinlenmesi, fiziksel muayenenin yapılması ve tanı-tedavi sürecinin birlikte değerlendirilmesi için yeterli zaman gerektirdiğini vurgulayan Dokuzoğuz, sağlık hizmetlerinde sürenin önemine dikkat çekti.

“Üstü kapalı bir sıkı yönetim uygulaması”

Alınan tedbirlerin sağlık hizmetlerine erişimi kısıtladığını ileri süren Dokuzoğuz, uygulamayı eleştirerek şunları söyledi:

“Dünyada sürdürülebilir barışın önündeki en büyük engellerden biri olarak gördüğümüz NATO Zirvesi’nin bu düzenlemeye gerekçe olması, aslında bunun mümkün ve gerekli olduğunu da gösteriyor. Aksi durumda Sağlık Bakanlığı’nın halkın hastanelere erişimini kısıtlayan bu uygulamayı hastaların ve hekimlerin yararına planlamadığını düşünüyoruz. Her hastaya yeterli süre, yurtta barış, dünyada barış."

📢 "NATO İçin Değil, Halk İçin Sağlık!"



Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, 24 Haziran 2026 tarihinde NATO zirvesi kapsamında sağlık hizmetlerine ilişkin yapılan düzenlemeler hakkında basın toplantısı düzenledi



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(EMK)