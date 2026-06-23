Ankara Valiliği NATO Zirvesi gerekçesiyle 13 gün yurttaşlık haklarını askıya aldı

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO Zirvesi kapsamında 28 Haziran saat 00.00’dan 10 Temmuz saat 23.59’a kadar il genelinde "açık ve kapalı alanda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. eylem/etkinliklerin yasaklandığını" ilan etti. Ancak Valilik açıklaması, yasakların dayandırılığı 2911 Sayılı yasa hükümleriyle çelişiyor.

Valilikten yapılan basın açıklamasında 7-8 Temmuz 2026 günlerinde kentte gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi kapsamında "zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülmesi amacıyla" alınan kararlar duyuruldu.

2911 Sayılı Yasa ileri sürüldü

Valilik "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesinde 'Bölge valisi, vali veya kaymakam, milli güvenlik kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç isleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir' hükmü"ne dayanarak aşağıdaki yasakları uygulayacağını açıkladı.

Zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenmesi, Söz konusu tarihler arasında ilimiz hava sahasında (Valilik izni haricinde) her türlü insansız hava aracı (drone vb.) uçuşunun yasaklanması, Açık ve kapalı alanda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. eylem/etkinliklerin 5442 Sayılı Kanun’un 11/C maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi kapsamında 28 Haziran 2026 günü saat 00.00’dan 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59’a kadar (13 gün) süre ile YASAKLANMASI

Valilik kararı yasayla çelişiyor

Ankara Valiliği, 13 gün süreyle kentteki tüm etkinlikleri yasaklama kararını "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi"ne dayandırdığını ileri sürse de 17. Madde Valiliğe tüm etkinlikleri değil "belirli bir etkinliği" yasaklama yetkisi veriyor. Yasaya göre, etkinlik "belirli" olacak ve "bir" adet olacak. Oysa vaililik, kim tarafından, ne zaman, ne şekilde yapılacağı belirsiz ve bir çok "muhtemel etkinliği bir arada yasaklarken, esasen 2911 Sayılı yasa kapsamında olmayan örneğin el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi ifade özgürlüğü kapsamındaki etkinlikleri de yasak kapsamına sokuyor.

Valiliğe böyle bir yetki "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 19. Maddesi"yle veriliyor, ancak bu yetki de esasen bir Bölge Valisine verilen yetkilerin İl Valisi tarafından bazı ilçelerde kullanılmasına dair:

MADDE 19. — Bölge valisi, kamu düzenini ciddî şekilde bozacak olayların çıkması veya Millî Güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi veya Cumhuriyetin ana niteliklerini yok etmek amacını güden fiillerin işlenmesinin kuvvetle muhtemel bulunması halinde veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile bölgeye dahil illerin birinde veya bir kaçında veya bir ilin bir veya bir kaç ilçesinde bütün toplantıları üç ayı geçmemek üzere yasaklayabilir. Valiler de aynı sebeplere dayalı olarak ile bağlı ilçelerin birinde veya bir kaçında bütün toplantıları üç ayı geçmemek üzere yasaklayabilir. Yasaklama karan gerekçeli olarak verilir. Kararın özeti yasaklamanın uygulanacağı yerlerde mutat vasıtalarla ilan edilir. Ayrıca, İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.

Açıkça ifade edildiği şekilde, yasa, "kamu düzenini ciddî şekilde bozacak olayların çıkması veya Millî Güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi veya Cumhuriyetin ana niteliklerini yok etmek amacını güden fiillerin işlenmesinin kuvvetle muhtemel bulunması" koşuluna bağlı olarak bir ilin, yani Ankara'nın valisine gerekçeli olmak kaydıyla bütün ilde değil, "birkaç ilçede" söz konusu etkinliklere yasak koyma yetkisi tanıyor.

Ankara Valiliği, aldığı kararla 2911 Sayılı Yasa'nın 17. Maddesi'nde "belirli bir toplantı" için verilmiş yetkiyi, belirsiz ve birçok olası etkinlik için kullanacağını açıklarken de, 19. Madde'de tanınan yetkiler kapsamında ancak birkaç ilçe için geçerli olabilecek bir kararı bütün ilçelere teşmil ederken de yasa hükümleriyle çelişiyor ve temel yurttaşlık haklarına keyfi bir kısıtlama getirmiş oluyor.

Ankara Valiliği daha önce de 9 ilçede kamu çalışanlarına NATO Zirvesi boyunca işe gelmemeleri konusunda emir yayımlamıştı.

Ankara Valiliği 9 ilçede kamu personeline "NATO Zirvesi süresince işe gelmeyin" dedi

(AEK)