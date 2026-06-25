TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 25.06.2026 17:38 25 Hezîran 2026 17:38
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 26.06.2026 07:28 26 Hezîran 2026 07:28
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Di çarçoveya “desteserkirinên ji ber NATOyê” de 103 hatin girtin

Di nav kesên ku hatine girtin de Nûnerê Enqereyê yê Weqfa TEMAyê Nevzat Ozer, Endama GYKyê ya Halkevleriyê Hediye Yıldırım, ji Berdevkên Umut-Senê Burcu Arıkan, Derhênera Giştî yê Weşanê yê Kaos GLyê Yildiz Tar, parêzerên ÇHDyî Semra Demir û Kurşat Bafra û Doç. Dr. Emel Memiş jî hene.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Di çarçoveya “desteserkirinên ji ber NATOyê” de 103 hatin girtin

Li Enqereyê berî Lûtkeya NATOyê di 23yê Hezîranê de di serdegirtinên malan ên serê sibê de 225 kes hatibûn desteserkirin. Karên îfadeyên yên 135  kesan bi dawî bûn.

Piştî kontrola tendurustiyê, ji kesên ku sewqî edliyeyê hatin kirin 6 kes ji aliyê dozgeriyê ve hatin berdan.

Ji 129 kesên ku bi daxwaza girtinê sewqî dadgeha cezê û aştiyê hatibûn kirin jê 103 kes hatin girtin, ji bo 26 kesan jî biryara kontrola edlî hat dayîn.

Di nav kesên ku hatine girtin de Nûnerê Enqereyê yê Weqfa TEMAyê Nevzat Ozer, Endama GYKyê ya Halkevleriyê Hediye Yıldırım, ji Berdevkên Umut-Senê Burcu Arıkan, Derhênera Giştî yê Weşanê yê Kaos GLyê Yildiz Tar, parêzerên ÇHDyî Semra Demir û Kurşat Bafra û Doç. Dr. Emel Memiş jî hene.

Karên kesên din ên ku desteserkirî ne, li emniyetê berdewam dikin.

Serdozgeriya Komarê ya Enqereyê di daxuyaniya xwe de îddia kir ku ev lêpirsîn ji bo “deşifrekirina çalakî û xebatên rêxistinên terorê yên li seranserê welat” e.

Walîtîya Enqereyê di çarçoveya Lûtkeya NATOyê de biryarên qedexeyê girtibûn û li ser vê biryarê, di 23ê Hezîranê de serê sibê ji aliyê tîmên polîsan ve di heman demê de bi ser gelek navnîşanan de hatibû girtin.

Di van operasyonan de bi giştî 225 kes hatibûn desteserkirin. Di nav kesên hatibûn desteserkirin de parêzer, nûnerên saziyên sivîl û parêzvanên mafên mirovan jî hebûn.

Rêxistinên LGBTİ+yan li dijî desteserkirinên NATOyê bi awayekî hevpar bertek nîşan dan
Rêxistinên LGBTİ+yan li dijî desteserkirinên NATOyê bi awayekî hevpar bertek nîşan dan
24 Hezîran 2026

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
NATO Desteserkirin Yildiz Tar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê