Mazlum Abdi: "Ankara haksız saldırılarla iç sorunlarını ihraç ediyor"

Türk Hava Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta, Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KYB) topraklarında HPG ile süregiden çatışmalarda iki günde verdiği 12 kaybın ardından, bölgedeki harekâtın hedefi olmayan Rojava altyapısına yönelik saldırıları devam ediyor.

Rojava Enformasyon Merkezi (RIC) bu sabah (Pazartesi) Kamışlı kentine en az 10 hava saldırısı gerçekleştirildiğini haber verdi.

At least 10 Turkish airstrikes on Qamishlo city this morning. Intense activity of drones and warplanes in the skies visible above the city. Preliminary reports say at least people 5 injured. Ambulances seen moving to the locations hit. 📍Vicinity of Alaya prison … pic.twitter.com/tviwtarw6a

Habere göre, kent semalarında İHA'lar ve savaş uçaklarının dolaştığı gözlendi. İlk bilgilere göre en az beş kişi yaralandı ve vurulan bölgelere cankurtaranların yöneldiği gözlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) yapılan açıklamada mağara, sığınak, barınak, petrol tesisi gibi yerlerin de olduğu 29 hedefin vurulduğu belirtilirken, Rojava kaynakları Derik ve Tirbespiye kentlerindeki elektrik santrali ile petrol rafinelerinin bombalandığını duyurdu.

Bakanlık, Pazar günü yaptığı açıklamada da bu saldırılarda 26 kişinin öldürüldüğünü ve öldürülen kişilerin "terörist" olduklarını iddia etti.

Ancak Rojava'ya yönelik THK hava saldırılarına yönelik olarak X hesabından yaptığı açıklamada Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, "altyapı ve sivillerin geçim kaynaklarının hedef alındığını" söyledi.

Frequent targeting of infrastructure and civilians' means of livelihood in NE Syria for 3rd time in a year is a policy of starvation and occupation that is seen as war crimes conducted by Turkish state to target our people and the region's stability.

Despite people's…