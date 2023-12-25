Mazlum Abdi: "Ankara haksız saldırılarla iç sorunlarını ihraç ediyor"

Türk Hava Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta, Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KYB) topraklarında HPG ile süregiden çatışmalarda iki günde verdiği 12 kaybın ardından, bölgedeki harekâtın hedefi olmayan Rojava altyapısına yönelik saldırıları devam ediyor.

Rojava Enformasyon Merkezi (RIC) bu sabah (Pazartesi) Kamışlı kentine en az 10 hava saldırısı gerçekleştirildiğini haber verdi.

At least 10 Turkish airstrikes on Qamishlo city this morning.



Intense activity of drones and warplanes in the skies visible above the city.



Preliminary reports say at least people 5 injured. Ambulances seen moving to the locations hit.



📍Vicinity of Alaya prison



… pic.twitter.com/tviwtarw6a — Rojava Information Center (@RojavaIC) December 25, 2023

Habere göre, kent semalarında İHA'lar ve savaş uçaklarının dolaştığı gözlendi. İlk bilgilere göre en az beş kişi yaralandı ve vurulan bölgelere cankurtaranların yöneldiği gözlendi.

TSK, Rojava’yı karadan ve havadan vuruyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) yapılan açıklamada mağara, sığınak, barınak, petrol tesisi gibi yerlerin de olduğu 29 hedefin vurulduğu belirtilirken, Rojava kaynakları Derik ve Tirbespiye kentlerindeki elektrik santrali ile petrol rafinelerinin bombalandığını duyurdu.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 29 hedefin vurularak imha edildiği hava harekâtlarını Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare etti.



Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment… pic.twitter.com/vPorgX7yJF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2023

Bakanlık, Pazar günü yaptığı açıklamada da bu saldırılarda 26 kişinin öldürüldüğünü ve öldürülen kişilerin "terörist" olduklarını iddia etti.

Mazlum Abdi: "Vurulan, altyapı

ve sivillerin geçim kaynakları"

Ancak Rojava'ya yönelik THK hava saldırılarına yönelik olarak X hesabından yaptığı açıklamada Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, "altyapı ve sivillerin geçim kaynaklarının hedef alındığını" söyledi.

Frequent targeting of infrastructure and civilians' means of livelihood in NE Syria for 3rd time in a year is a policy of starvation and occupation that is seen as war crimes conducted by Turkish state to target our people and the region's stability.

Despite people's… — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) December 24, 2023

"Savaş suçu"

Mazlum Abdi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bir yıl içinde üçüncü kez Rojava altyapısını vurduğunu hatırlattı.

Mazlum Abdi: Altyapıyı yok etmek savaş suçu anlamına gelir

Rojava’da 2 milyon 150 bin kişi elektriksiz kaldı

DSG Genel Komutanı, Ankara’nın kendi iç sorunlarını ihraç ettiğini ve "haksız politikalarında" ısrar ettiğini savundu.

Mazlum Abdi açıklamasında “Kuzeydoğu Suriye'de bir yılda üçüncü kez altyapı ve sivillerin geçim kaynaklarının sık sık hedef alınması[nın], Türk devletinin halkımızı ve bölgenin istikrarını hedef almak amacıyla yürüttüğü savaş suçu olarak görülen bir açlık ve işgal politikası [olduğunu]" söyledi.

Abdi, Rojava'ya yönelik saldırıların "haksızlığını" vurguladı ve Ankara'nın "iç sorunlarını ihracı" anlamına geldiğini söyledi: "Bölge halkının kendilerine huzur ve güven getirecek yeni bir yılı karşılamaya hazırlandığı bir dönemde, müttefiklerimizle istikrarı sağlamak için sürdürdüğümüz çabalara rağmen Ankara, haksız saldırgan politikalarında ısrar ediyor ve iç sorunlarını ihraç ediyor.”

(AEK)