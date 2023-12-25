ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Aralık 2023 18:41
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2023 09:59
3 dk Okuma

ROJAVA'DA SİVİL HEDEFLERE SALDIRILAR

Mazlum Abdi: "Ankara haksız saldırılarla iç sorunlarını ihraç ediyor"

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi savunma güçlerinin Genel Komutanı Mazlum Abdi, TSK’nin, Metina'daki kayıpları ardından Rojava'ya yönelik "haksız saldırılar"ının "savaş suçu" oluşturduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mazlum Abdi: "Ankara haksız saldırılarla iç sorunlarını ihraç ediyor"
Amude'de vurulan bir düğün salonu/RIC

Türk Hava Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta, Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KYB) topraklarında HPG ile süregiden çatışmalarda iki günde verdiği 12 kaybın ardından, bölgedeki harekâtın hedefi olmayan Rojava altyapısına yönelik saldırıları devam ediyor. 

Rojava Enformasyon Merkezi (RIC) bu sabah (Pazartesi) Kamışlı kentine en az 10 hava saldırısı gerçekleştirildiğini haber verdi.

Habere göre, kent semalarında İHA'lar ve savaş uçaklarının dolaştığı gözlendi. İlk bilgilere göre en az beş kişi yaralandı ve vurulan bölgelere cankurtaranların yöneldiği gözlendi.

TSK, Rojava’yı karadan ve havadan vuruyor
TSK, Rojava’yı karadan ve havadan vuruyor
25 Aralık 2023

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) yapılan açıklamada mağara, sığınak, barınak, petrol tesisi gibi yerlerin de olduğu 29 hedefin vurulduğu belirtilirken, Rojava kaynakları Derik ve Tirbespiye kentlerindeki elektrik santrali ile petrol rafinelerinin bombalandığını duyurdu.

Bakanlık, Pazar günü yaptığı açıklamada da bu saldırılarda 26 kişinin öldürüldüğünü ve öldürülen kişilerin "terörist" olduklarını iddia etti. 

Mazlum Abdi: "Vurulan, altyapı
ve sivillerin geçim kaynakları"

Ancak Rojava'ya yönelik THK hava saldırılarına yönelik olarak X hesabından yaptığı açıklamada Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, "altyapı ve sivillerin geçim kaynaklarının hedef alındığını" söyledi. 

"Savaş suçu"

Mazlum Abdi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bir yıl içinde üçüncü kez Rojava altyapısını vurduğunu hatırlattı. 

Mazlum Abdi: Altyapıyı yok etmek savaş suçu anlamına gelir
Mazlum Abdi: Altyapıyı yok etmek savaş suçu anlamına gelir
8 Ekim 2023
Rojava’da 2 milyon 150 bin kişi elektriksiz kaldı
Rojava’da 2 milyon 150 bin kişi elektriksiz kaldı
27 Kasım 2023

DSG Genel Komutanı, Ankara’nın kendi iç sorunlarını ihraç ettiğini ve "haksız politikalarında" ısrar ettiğini savundu.

Mazlum Abdi açıklamasında “Kuzeydoğu Suriye'de bir yılda üçüncü kez altyapı ve sivillerin geçim kaynaklarının sık sık hedef alınması[nın], Türk devletinin halkımızı ve bölgenin istikrarını hedef almak amacıyla yürüttüğü savaş suçu olarak görülen bir açlık ve işgal politikası [olduğunu]" söyledi. 

Abdi, Rojava'ya yönelik saldırıların "haksızlığını" vurguladı ve Ankara'nın "iç sorunlarını ihracı" anlamına geldiğini söyledi: "Bölge halkının kendilerine huzur ve güven getirecek yeni bir yılı karşılamaya hazırlandığı bir dönemde, müttefiklerimizle istikrarı sağlamak için sürdürdüğümüz çabalara rağmen Ankara, haksız saldırgan politikalarında ısrar ediyor ve iç sorunlarını ihraç ediyor.”

(AEK)

Mazlum Abdi Rojava TSK hava saldırısı
ilgili haberler
DEM Parti: Sivil yerleşim yerlerinin bombalanması savaş suçudur
Bugün 13:50
/haber/dem-parti-sivil-yerlesim-yerlerinin-bombalanmasi-savas-sucudur-289794
ilgili haberler
DEM Parti: Sivil yerleşim yerlerinin bombalanması savaş suçudur
Bugün 13:50
/haber/dem-parti-sivil-yerlesim-yerlerinin-bombalanmasi-savas-sucudur-289794
Sayfa Başına Git