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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Ekim 2023 17:53
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2023 17:56
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Mazlum Abdi: Altyapıyı yok etmek savaş suçu anlamına gelir

Türkiye’nin hava saldırılarıyla ilgili açıklama yapan SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, 145'ten fazla noktadaki güvenli alanlarına kalıcı zarar verildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/08/abdi-altyapiyi-yok-etmek-savas-sucu-anlamina-gelir.jpg
Fotoğraf: Rûdaw

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, bugün sosyal medya hesabından (X) yaptığı açıklamayla Türkiye’nin hava saldırılarında aralarında elektrik, su ve enerji santrallerinin, hastane ve okulların da bulunduğu 145'ten fazla noktadaki güvenli alanlarına kalıcı zarar verdiğini açıkladı.

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Abdi’nin açıklaması şöyle:

“Türkiye, 72 saat içinde aralarında elektrik, su ve enerji santrallerinin, hastanelerin ve okulların da bulunduğu 145'ten fazla noktadaki güvenli alanlarımızı bombaladı.

“Türkiye'nin son saldırısı, sivil hayatı felç etmeye yönelik saldırgan siyasi niyetlerle Özerk Yönetim'in çaba ve kabiliyetlerini doğrudan hedef aldı. Bu, uluslararası çabaların ve IŞİD'in yenilgiye uğratılmasından sonra istikrarın sağlanması ve yerel halka hizmet edilmesi için çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve sivil kurumların çalışmalarının hedef alındığı anlamına geliyor.

“Altyapıyı yok etmek savaş suçu anlamına gelir ve bundan daha azı değil.”

Öte yandan, ANHA'da yer alan habere göre de, 4 Ekim’den beri süren saldırılar nedeniyle Kuzey ve Doğu Suriye’nin Cizre Bölgesi’nde bulunan en büyük gaz ve elektrik santrali "Siwêdiyê", büyük oranda hizmet dışı kaldı. 

(TY)

Mazlum Abdi sdg
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