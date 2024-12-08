Abdi: Demokrasi temelinde yeni bir Suriye’nin inşa edilmesi için önemli bir fırsat

Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar ile Türkiye destekli ‘Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı unsurlar, 27 Kasım’dan bu yana devam eden saldırılar kapsamında Halep, Hama Humus, Dera, Kuneytire, Süveyda kentlerini ele geçirdikten sonra, bugün erken saatlerde başkent Şam’ı da kontrol altına aldı.

Suriye'de sil baştan

Qamişlo’da (Kamışlı) güvenlik önlemleri sıkılaştırılırken, Dêrazor (Deyrizor) Askeri Meclisi, meclisin Dêrazor’dan (Deyrizor) çekildiğine dair yayılan haberleri kesin bir dille yalanladı.

Meclis yetkilileri, bölgedeki varlıklarının sürdüğünü ve bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Mazlum Abdi’den açıklama

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Şam hükümetinin devrilmesine ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı. Abdi'nin açıklaması şöyle:

“Bugün Suriye’de tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Şam’daki despotik rejimin çöküşü, tüm Suriyelilerin haklarını güvence altına alacak, demokrasi ve adalet temelinde yeni bir Suriye’nin inşa edilmesi için önemli bir fırsat sunmaktadır.”

HTŞ, Humus'un kent merkezine doğru ilerliyor

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(EMK)