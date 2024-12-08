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Yayın Tarihi: 8 Aralık 2024 12:34
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2024 13:00
2 dk Okuma

Abdi: Demokrasi temelinde yeni bir Suriye’nin inşa edilmesi için önemli bir fırsat

Mazlum Abdi, Şam hükümetinin devrilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün Suriye’de tarihi anlar yaşıyoruz. Şam’daki despotik rejimin çöküşüne tanıklık ediyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Abdi: Demokrasi temelinde yeni bir Suriye’nin inşa edilmesi için önemli bir fırsat
SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi/North Press

Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar ile Türkiye destekli ‘Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı unsurlar, 27 Kasım’dan bu yana devam eden saldırılar kapsamında Halep, Hama Humus, Dera, Kuneytire, Süveyda kentlerini ele geçirdikten sonra, bugün erken saatlerde başkent Şam’ı da kontrol altına aldı.

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Qamişlo’da (Kamışlı) güvenlik önlemleri sıkılaştırılırken, Dêrazor (Deyrizor) Askeri Meclisi, meclisin Dêrazor’dan (Deyrizor) çekildiğine dair yayılan haberleri kesin bir dille yalanladı.

Meclis yetkilileri, bölgedeki varlıklarının sürdüğünü ve bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Mazlum Abdi’den açıklama

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Şam hükümetinin devrilmesine ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı. Abdi'nin açıklaması şöyle:

“Bugün Suriye’de tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Şam’daki despotik rejimin çöküşü, tüm Suriyelilerin haklarını güvence altına alacak, demokrasi ve adalet temelinde yeni bir Suriye’nin inşa edilmesi için önemli bir fırsat sunmaktadır.”

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(EMK)

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