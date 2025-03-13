ABD: Yahudi göstericiler sınır dışı edilmek istenen Filistinli için Trump Tower'ı işgal etti

Yahudi protestocular, hafta sonu federal göçmenlik ajanlarının göz altına aldığı Filistinli aktivist Mahmoud Khalil'in serbest bırakılması için ABD Başkanı Donald Trump'un New York'un alış veriş semti Manhattan'daki iş merkezi Trump Tower'ı işgal ederek oturma eylemi başlattı.

Jewish Voice for Peace (Barış İçin Yahudilerin Sesi) grubu, internette oturma eyleminden yaptığı canlı yayında lobiyi dolduran yüzlerce eylemciyi gösterdi. Eyleme katılanlar, "Nazilerle mücadele edin, öğrencilerle değil", "Mahmud'u serbest bırakın, Filistin'i serbest bırakın" ve "Bir hareketi sınır dışı edemezsiniz" yazılı pankartları taşıyordu.

Birçok kişinin de "Mahmud'u serbest bırakın" diye slogan attığı duyuldu.

"Buradan bir adım sonrası protesto etme hakkını yitirmeye varıyor ve ardından tarihimizde çok iyi gördüğümüz gibi daha çok dehşete giden yola bir adım kalıyor." diyen Meyerson-Knox, "Bugün herkesi konuşmaya çağırıyoruz aksi takdirde yarın konuşamayacağız," diye ekledi.

Sözcü "Büyükannem soykırımda kuzenlerini kaybetti. Ben bu hikayelerle büyüdüm. Otoriter rejimler insanları hedef almaya, geceleri onları kaçırmaya, aileleri ayırmaya ve günah keçisi ilan etmeye başladığında ne olacağını biliyoruz," dedi.

Meyerson-Knox, lobide 300'den fazla protestocunun olduğunu ve yaklaşık 100'ünün polis tarafından götürüldüğünü söyledi.

Grubun sözcüsü Sonya Meyerson-Knox, NBC News'e yaptığı açıklamada, protestocuların sabah 11:30'da gündelik giysileriyle binaya girdikten sonra üzelerine "İsrail'e silah vermeyi bırakın" ve "Bizim adımıza değil" yazan kırmızı tişörtler geçirdiklerini anlattı.

Polislerin lobiyi ele geçirmesinden sonra yaklaşık 30-40 kişi beyaz plastik kelepçelerle polis araçlarına ve hazır bekleyen belediye otobüslerine götürüldü.

Protestocular binadan dışarı çıkarılırken "Filistin'e Özgürlük" ve "Mahmud'a Özgürlük" diye bağırdılar.

İzleyenler arasında tutuklananları alkışyanların yanı sıra 5. Cadde boyunca yaya trafiğinin aksamasından rahatsız görünenler de vardı.

Olayı sokağın karşı tarafından izleyen kendi annesi de soykırımdan kurtulmuş 60 yaşındaki New York'lu Nina "Amerikan karşıtı" dediği protestolara katılanlarla iğrentiyle karışık alay etti.

Nina, "İnsanları bu ülkeye aldığımızda, hükümetimize ve demokrasimize karşı olmadıklarına dair söz vermeleri gerekiyor," dedi. Khalil'in "her kuralı çiğnediğini," söyledi. Tutuklanmasına "bu yüzden tamamen katıl[dığını]" ifade etti.

Ne olmuştu?

30 yaşında Columbia Üniversitesi mezunu ve yeşil kart sahibi Khalil, cumartesi günü Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ajanlarınca (ICE) tutuklandı. Avukatı Amy Greer, Khalil'e öğrenci vizesinin iptal edildiğinin söylendiğini aktardı.

Khalil'in adı açıklanmayan eşi, ICE ajanlarının kendilerine saldırması üzerine eve döndüklerini söyledi. Kendilerine bir arama emri gösterilmediğini ve ajanların dairelerine girmezlerse kendilerine tutuklanmayla karşı karşıya kalacağını söylediğini aktardı.

Sekiz aylık hamile olan eş, çektiklerinin kendisinde "travma yarattığını" söyledi. Davayla ilgilenen ekibin sözcüsü aracılığıyla yayınlanan açıklamasında, "ABD göçmenliği ruhumu benden aldı" dedi: "İlk çocuğumuzu beklerken kreşimizi hazırlamak ve bebek kıyafetlerini yıkamak yerine, Mahmud'un beni bir gözaltı merkezinden arama şansı bulacağı zamanı merak ederek evimizde oturuyorum."

Halil, Louisiana'daki bir göçmen gözaltı tesisinde tutuluyor. Son bir kaç gün içinde Trump Tower'daki oturma eylemi öncesinde de tutuklanmasını protestoya yönelik eylemler gerçekleşti.

Bir federal yargıç, hakkındaki tutuklama ve öngörülen sınır dışı edilme kararına yönelik itiraz dosyasını değerlendirmek üzere Khalil'in sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü, Halil'in Trump'ın "antisemitizmi yasaklayan yürütme emirleri" uyarınca ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde tutuklandığını söyledi. Sözcü, Halil'in "terör örgütü olarak tanımlanan Hamas'la uyumlu faaliyetler yürüttüğünü" söyledi.

Trump ve kabinesi, Khalil'e yöneltilen iddiaları desteklemeye yönelik bir kanıt sunmadı.