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Yayın Tarihi: 27 Kasım 2023 11:12
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2023 11:12
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Rojava’da 2 milyon 150 bin kişi elektriksiz kaldı

Türkiye’nin saldırılarından dolayı 2 milyon 150 bin kişinin elektriksiz kaldığı belirtilen Kuzey ve Doğu Suriye’de, son altı ayda meydana gelen maddi hasarın 1 milyar doları aştığı açıklandı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/27/rojavada-2-milyon-150-bin-kisi-elektriksiz-kaldi.jpg
Fotoğraf: ANHA

Kuzey ve Doğu Suriye’de Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki alanlara Türkiye’nin 5 Ekim’de başlattığı hava saldırılarında Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) aktardığına göre sivil yerleşim yerleri, barajlar, elektrik santralleri ve sulama şebekesi gibi kamusal tesisler kalıcı hasar gördü; en az 45 kişi hayatını kaybetti.

Rimelan Petrol Sahaları Yönetimi, maddi hasara ilişkin yayımladığı raporda, saldırılardan Haseke ve Deyrizor’un güney kesimindeki fırın ve su istasyonlarının çalışmalarının etkilendiği belirtildi.

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Yeni inşa maliyeti

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, bazı istasyonlar tamamen hizmet dışı kaldığı için Özerk Yönetim bölgelerinde 2 milyon 150 bin kişinin elektriksiz kaldı.

Raporda, bölgede 13 petrol kuyusunun bombalandığı ve bunun da 35 milyon 351 bin 228 dolar zarara neden olduğu aktarıldı. Altı petrol toplama istasyonunda da 96 milyon 565 bin dolar zarar meydana geldi. Saldırılarda hedef alınan petrol merkezlerinin yeniden inşa ve onarım maliyetleri ise 7 milyon 500 bin dolar.

Raporda ayrıca saldırılardan ötürü Özerk Yönetim'in hazinesinin gelirlerinin en az 540 milyon dolar azaldığı belirtildi. (TY)

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/haber/rojavada-1-milyar-dolarlik-hasar-meydana-geldi-286736
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/haber/rojava-ya-yonelik-saldirilar-protesto-edildi-cok-sayida-gozalti-286212
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/haber/bestas-filistin-e-zeytin-dali-kurtlere-bomba-286202
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/haber/rojavada-sivil-alanlara-yonelik-saldirilara-derhal-son-verilmelidir-286013
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/haber/mazlum-abdi-altyapiyi-yok-etmek-savas-sucu-anlamina-gelir-285998
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/haber/ozerk-yonetim-bolgesi-nde-altyapilara-bir-gunde-42-hava-saldirisi-gerceklesti-285967
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/haber/hakan-fidan-pkk-ve-ypg-nin-kontrolundeki-tum-tesisler-artik-mesru-hedef-285783
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